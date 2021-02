L’officier de police du Capitole qui a tiré et tué le vétéran de l’armée de l’air Ashli ​​Babbitt lors de l’insurrection du 6 janvier ne devrait pas être poursuivi, a conclu une première enquête policière.

Babbitt, 35 ans, a été tuée alors qu’elle tentait de franchir une fenêtre cassée pour entrer dans les chambres du Congrès, après avoir pénétré par effraction dans le bâtiment fédéral avec une foule d’émeutiers pro-Trump.

Lundi soir, des sources ont déclaré au Wall Street Journal que le lieutenant du Capitole, sans nom, avait été innocenté par une enquête interne.

Le ministère de la Justice décidera en fin de compte de porter plainte et n’a pas encore tiré ses conclusions.

Ashli ​​Babbitt, 35 ans, a été abattue par un membre de la police du Capitole pendant l’émeute

La foule a été vue en train de briser les fenêtres et de pousser les portes pendant que des officiers armés montaient la garde avec leurs armes tirées de l’autre côté. Babbitt a ensuite été vu essayant de grimper à travers une fenêtre brisée pour entrer dans la chambre alors qu’un autre émeutier criait « il a une arme à feu »

Il a toujours été peu probable que l’officier, qui était en dernière ligne de défense entre les émeutiers et les politiciens blottis à l’intérieur, soit inculpé.

Les procureurs fédéraux doivent être en mesure de prouver non seulement qu’un agent a utilisé une force excessive, mais aussi qu’il a volontairement violé les droits constitutionnels d’une personne.

L’officier qui a tiré le coup de feu mortel a déclaré aux enquêteurs, selon le New York Times, qu’il y avait une confusion totale à l’époque et qu’il craignait que les émeutiers soient sur le point d’accéder à la chambre lorsqu’il a appuyé sur la détente.

Au lieu de cela, il y avait des policiers à l’extérieur et ils sont partis à mesure que des renforts arrivaient.

La foule a brisé le verre avec un casque et un bâton, selon des séquences vidéo.

Plusieurs vidéos de la fusillade publiées sur les réseaux sociaux ont montré Babbitt, qui semble porter un drapeau Trump en guise de cape, tombant d’une fenêtre brisée après avoir été abattu par l’officier de l’autre côté d’un ensemble de portes doubles.

Des images montrent trois officiers gardant la porte semblant céder la place à l’équipe tactique de secours, l’un d’eux disant: « Ils sont prêts à rouler ». Cela laisse la porte complètement sans surveillance alors que les émeutiers continuent d’essayer de casser les portes

Un coup de feu a alors retenti et l’homme de 35 ans est retombé par la fenêtre sur le sol

L’officier a déclaré qu’il avait utilisé des tables et des chaises pour barricader la porte de la zone hautement restreinte et a déclaré qu’il avait 31 cartouches dans son arme. L’officier a déclaré qu’il pensait avoir entendu dire que des coups de feu avaient été tirés ailleurs dans le Capitole avant la fusillade mortelle.

L’officier a affirmé ne pas savoir qu’il y avait eu trois agents qui gardaient la porte. Il a dit qu’il n’avait vu la foule avancer vers lui que dans les instants précédant la mort de Babbitt vers 14h30.

Des images montrent que les trois agents qui gardaient la porte n’avaient ni bouclier visible ni équipement anti-émeute.

L’officier, qui a été mis en congé dans l’attente d’une enquête, affirme également qu’il ne savait pas qu’une équipe tactique faisait partie de sa mission pour aider à éliminer les émeutiers.

Des images montrent que les trois officiers gardant la porte semblent céder la place à cette équipe, l’un d’eux disant: « Ils sont prêts à rouler ».

Mais cela laisse la porte complètement sans surveillance alors que les émeutiers continuent d’essayer d’enfoncer les portes.

L’officier qui a tiré sur Babbitt a déclaré aux responsables qu’il ne savait pas si l’un des membres de la foule était armé lorsqu’il a tiré son seul coup.

Il a également déclaré qu’il n’avait aucune planification préalable sur la façon de traiter une telle charge sur le bâtiment.

Babbitt et la foule qu’elle rejoignit se dirigeaient vers le passage utilisé pour évacuer le sol de la maison.

L’officier a déclaré qu’il avait utilisé des tables et des chaises pour barricader la porte de la zone hautement restreinte et a déclaré qu’il avait 31 cartouches dans son arme. L’officier a déclaré qu’il pensait également avoir entendu dire que des coups de feu avaient été tirés ailleurs dans le Capitole plus tôt pendant le siège.

Babbitt est devenue une martyre pour les partisans de Trump, qui ont tenu plusieurs veillées en sa mémoire.

Sur les réseaux sociaux, elle est décrite comme une vétéran et libertaire qui aimait son mari, son grand chien noir et blanc «et surtout mon pays».

Basée à San Diego, en Californie, son service militaire comprenait plusieurs déploiements en Irak pendant la guerre.

La veille de l’émeute, Babbitt a tweeté: « Rien ne nous arrêtera … ils peuvent essayer et essayer, mais la tempête est là et elle s’abat sur DC en moins de 24 heures … de l’obscurité à la lumière! ‘