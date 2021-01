L’officier de police du Capitole Brian Sicknick meurt des suites de blessures dans une émeute pro-Trump: ce que nous savons

Un officier de la police du Capitole américain est décédé jeudi après avoir été blessé dans une émeute pro-Trump, la cinquième personne à mourir à la suite de l’attaque de mercredi contre le bâtiment du Capitole.

Mercredi, trois personnes sont mortes d’urgences médicales sur le terrain du Capitole et une femme a été abattue par un policier du Capitole.

Jeudi soir, le policier du Capitole Brian D. Sicknick est décédé des suites de ses blessures. Il a rejoint la force en juillet 2008 et faisait partie de l’unité des premiers intervenants du département, ont indiqué des responsables.

Vendredi matin, les drapeaux étaient à mi-chemin devant le bâtiment du Capitole. La mort de Sicknick fait l’objet d’une enquête en tant qu’homicide par les autorités fédérales et locales – un développement qui soulève les enjeux de l’enquête sur d’éventuels crimes commis pendant la violente atteinte à la sécurité.

Voici ce que nous savons sur Sicknick:

Qui était le policier du Capitole?

Brian D. Sicknick, 42 ​​ans, faisait partie de la police du Capitole des États-Unis depuis juillet 2008 et, plus récemment, il a servi dans l’unité des premiers intervenants du département, ont déclaré des responsables dans un communiqué.

Les archives publiques indiquent que Sicknick vivait auparavant à South River, New Jersey, et vivait actuellement à Springfield, en Virginie.

Qu’est-il arrivé à l’officier Brian Sicknick?

Sicknick est décédé « des suites de blessures subies alors qu’il était en service », a déclaré la police du Capitole américaine dans un communiqué. Mercredi, il « a été blessé alors qu’il s’engageait physiquement avec des manifestants », a indiqué la police. Il est retourné au bureau de sa division et s’est effondré, puis a été emmené dans un hôpital local où il est décédé vers 21h30 jeudi.

Sicknick a été touché à la tête avec un extincteur, selon deux responsables de l’application des lois qui se sont entretenus avec l’Associated Press.

« L’ensemble du département USCP exprime ses plus sincères condoléances à la famille et aux amis de l’officier Sicknick pour leur perte, et pleure la perte d’un ami et collègue », a déclaré le département dans un communiqué.

Y aura-t-il des frais?

La police du Capitole américaine a déclaré que la mort de Sicknick ferait l’objet d’une enquête de la direction des homicides du département de la police métropolitaine de Washington, DC. Toutes les accusations criminelles liées à la mort de Sicknick seront fédérales car les événements qui l’ont précédé se sont déroulés sur une propriété fédérale, a déclaré un responsable au courant de la question.

Les représentants américains Rosa DeLauro, D-Conn., Et Tim Ryan, D-Ohio, ont publié une déclaration jeudi soir appelant à ce que «la foule qui a attaqué la Maison du peuple» soit tenue responsable.

« Nos cœurs se brisent après la mort insensée du policier du Capitole des États-Unis, Brian D. Sicknick, qui a été blessé dans l’exercice de ses fonctions lors de la violente attaque d’hier contre le Capitole », ont-ils déclaré dans un communiqué. « Nos prières sont avec sa famille, ses amis et ses collègues de la force. »

Ils ont ajouté: « Cette perte tragique devrait nous rappeler à tous la bravoure des agents des forces de l’ordre qui nous ont protégés, nos collègues, le personnel du Congrès, la presse et d’autres travailleurs essentiels hier. »

Le chaos a déjà conduit à au moins 55 affaires pénales déposées par le ministère de la Justice contre des émeutiers qui ont été accusés d’entrée illégale, de violations d’armes à feu, de vol, d’agression et autres. Un homme a été arrêté après que des officiers aient trouvé un fusil semi-automatique de style militaire et 11 cocktails Molotov en sa possession, a déclaré le procureur américain Michael Sherwin.

D’autres frais sont attendus dans les semaines à venir. Sherwin a également précisé qu’aucune accusation, y compris la sédition, les émeutes et l’insurrection, n’était hors de la table.

Pendant ce temps, le chef de la police du Capitole, Steven Sund, démissionnera plus tard ce mois-ci. Les hauts responsables de l’application de la loi chargés de protéger la Chambre et le Sénat ont également démissionné.

Cette histoire se développe. Revenez pour les mises à jour.

