BROOKLYN CENTER, Minnesota – Un vétéran de 26 ans du Brooklyn Center, Minnesota, Police Department a été identifié lundi soir comme étant l’officier qui a tué par balle un homme noir de 20 ans lors d’un arrêt de la circulation dans ce que le chef de la police a appelé un » Décharge accidentelle. »

Le bureau d’appréhension criminelle du ministère de la Sécurité publique du Minnesota a identifié l’agent Kim Potter, 48 ans, qui a été mis en congé administratif, comme l’agent qui a tiré sur Daunte Wright dimanche.

Le chef de la police, Tim Gannon, a déclaré lundi qu’il croyait que Potter avait confondu son arme à feu avec son Taser quand elle a tiré sur Wright dimanche et a publié des images de la caméra corporelle de l’incident au cours duquel Potter a crié « Taser » avant de tirer.

Pendant ce temps, le directeur municipal Curt Boganey a été congédié. Boganey a déclaré lundi que l’officier devrait bénéficier d’une procédure régulière après que le maire Mike Elliot a déclaré qu’elle devrait être renvoyée. Le directeur de la ville a le contrôle du département de police, mais Elliot a déclaré que le conseil municipal avait voté lundi pour donner au bureau du maire une « autorité de commandement ».

Les manifestations se sont multipliées devant le poste de police du Brooklyn Center lundi alors que des centaines de personnes se sont rassemblées malgré un couvre-feu de 19 heures à 6 heures imposé par le gouverneur du Minnesota Tim Walz.

Une présence massive des forces de l’ordre est descendue dans la région de Minneapolis et environ 1 000 soldats de la Garde nationale du Minnesota devraient être activés d’ici lundi soir. Brooklyn Center est à environ 16 km au nord de Minneapolis, où le procès de l’ancien policier Derek Chauvin dans la mort de George Floyd en était à sa troisième semaine de témoignage.

Voici ce que nous savons mardi:

Officier identifié; La mort de Wright a jugé un homicide

Potter a été identifié lundi soir par le Bureau of Criminal Apprehension, l’agence d’État menant l’enquête sur la mort de Wright.

Selon le Star Tribune, Potter, 48 ans, est devenu policier en 1995 et a fait partie de l’équipe de négociation du département.

Potter a également été l’un des premiers agents sur les lieux d’une fusillade mortelle de la police en 2019, lorsque des agents ont abattu un homme autiste, Kobe Dimock-Heisler, qui aurait attrapé un couteau, a rapporté le Star Tribune.

Le journal, citant un rapport d’enquête du bureau du procureur du comté de Hennepin, a rapporté que Potter avait dit à deux officiers impliqués dans la fusillade de « sortir de la résidence, de monter dans des voitures séparées, d’éteindre leurs caméras corporelles et de ne pas se parler. » «

Le médecin légiste du comté de Hennepin a déclaré lundi que Wright était mort d’une blessure par balle à la poitrine et avait déclaré que la mort était un homicide.

Les manifestations se multiplient devant le service de police du Brooklyn Center

Les foules ont commencé à se rassembler dans l’après-midi devant le quartier général de la police à Brooklyn Center et en ont attiré des centaines le soir.

Un tambour battait sans cesse et la foule entonnait fréquemment des chants de « Daunte Wright! »

Environ 90 minutes après la date limite du couvre-feu, la police a commencé à tirer des cartouches de gaz et des grenades flash-bang pour chasser les manifestants, envoyant des nuages ​​flottant sur la foule et en repoussant certains, au moins brièvement. Certains manifestants, portant des masques à gaz, ont ramassé des cartouches de fumée et les ont renvoyées vers la police.

Environ 40 arrestations ont été effectuées, allant de la violation du couvre-feu aux émeutes, a déclaré le colonel de la patrouille d’État du Minnesota, Matt Langer, lors d’une conférence de presse mardi matin. Certains officiers ont été légèrement blessés par des objets lancés pendant les manifestations, a ajouté Langer.

Un mémorial aux chandelles pour Wright, y compris une statue de poing levé, a été érigé où il a été abattu lundi soir.

Les manifestants se sont également rassemblés dans d’autres villes des États-Unis, attirant des foules à New York et à Los Angeles, ainsi qu’à Oakland, en Californie; Portland, Oregon; et Louisville, Kentucky.

Les Twins du Minnesota (MLB), Wild (NHL) et Timberwolves (NBA) ont tous reporté les matchs à domicile prévus pour lundi.

La famille de Wright se souvient de son fils, de son frère: « Il vous donnerait la chemise sur le dos »

Lors d’une veillée lundi, la famille de Wright a exprimé sa frustration et son émotion en se souvenant de Wright, un père de 20 ans d’un jeune enfant qui conduisait sa nouvelle voiture lorsqu’il a été abattu.

« C’était mon fils, et je ne pourrai jamais le récupérer, à cause d’une erreur, à cause d’un accident? » dit sa mère, Katie Wright.

« J’ai juste besoin que tout le monde sache qu’il est bien plus que cela », a ajouté Wright, selon le Star Tribune. «Il avait un sourire angélique.

Des centaines de personnes se sont rassemblées pour la veillée près du site où Wright a été abattu.

La famille de Wright a embauché l’avocat des droits civiques Ben Crump, qui représente la famille Floyd et de nombreuses autres familles qui ont perdu des êtres chers dans des fusillades policières, et le coconseil Jeff Storms.

Le père de Wright, Aubrey Wright, a déclaré au Washington Post que son fils conduisait la voiture que sa famille venait d’acheter pour lui et qu’il allait faire un lave-auto lorsqu’il a été arrêté.

La mère de Wright a déclaré que Wright l’avait appelée alors qu’il était arrêté. Elle a dit qu’elle avait dit à Wright de remettre le téléphone à la police afin qu’elle puisse leur parler et leur donner des informations sur l’assurance, mais elle a entendu les agents lui dire de raccrocher le téléphone et de sortir de la voiture.

La mère de Wright a déclaré que Wright lui avait dit qu’il était arrêté pour des assainisseurs d’air dans son rétroviseur. Gannon a déclaré que les agents l’avaient arrêté pour une inscription expirée, mais avaient remarqué les assainisseurs d’air après l’arrêt.

Gannon a déclaré que les agents avaient tenté d’arrêter Wright en raison d’un mandat en suspens.

Les archives judiciaires montrent que Wright était recherché après avoir omis de comparaître devant le tribunal pour avoir fui des policiers et possédé une arme à feu sans permis lors d’une rencontre avec la police de Minneapolis en juin.

La vidéo de la caméra corporelle de Potter montre un officier du côté conducteur de la voiture de Wright en train d’arrêter Wright lorsque Potter s’avance et attrape le bras de Wright.

Wright semble alors réintégrer le siège du conducteur dans une lutte dans la vidéo. Potter est entendu crier « Taser » alors qu’elle sort son arme à feu et tire sur Wright. Wright s’éloigne et Potter est entendu crier: « Oh (juron), je viens de lui tirer dessus. »

Dallas Bryant, le frère de Wright, a décrit son frère comme une personne «fidèle» et un grand père, frère et oncle.

« Tous ceux qui connaissent Daunte savent quel type d’enfant il est. Il vous donnerait le maillot sur le dos », a déclaré Bryant.

Contribuant: Elinor Aspegren, Erik Newland et Jorge Ortiz; The Associated Press