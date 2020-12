COLUMBUS, OHIO – Le policier blanc de Columbus qui a abattu et tué un homme noir non armé la semaine dernière a été licencié, selon des dirigeants de l’Ordre fraternel de police local.

Une audience sur la question de savoir si l’agent Adam Coy devrait être congédié a pris fin lundi matin, et les fonctionnaires de la ville ont promis une «décision rapide» sur l’emploi de l’agent.

Brian Steel, vice-président de FOP Capital City Lodge 9, a confirmé le départ de Coy à The Columbus Dispatch, qui fait partie du réseau USA TODAY.

Un rapport préliminaire du bureau du coroner du comté de Franklin a déterminé que la mort d’Andre Hill était un homicide. La cause préliminaire du décès est de multiples blessures par balle, a déclaré le bureau du coroner. Un rapport d’autopsie complet est attendu dans 12 à 14 semaines.

L’audience devant le directeur de la sécurité publique de la ville, Ned Pettus, visait à permettre à Pettus d’entendre des preuves appuyant le licenciement de Coy ainsi que des preuves à la défense de l’officier.

Coy n’était pas présent à l’audience, a déclaré lundi le ministère de la Sécurité publique de Columbus dans une déclaration écrite. Des membres de l’Ordre fraternel de la police ont assisté à l’audition en son nom.

Le ministère de la Sécurité publique de Columbus a déclaré plus tôt lundi qu’il publierait une annonce avec la décision de Pettus une fois qu’elle aurait été faite. Le département n’avait pas publié de déclaration de suivi ni confirmé le licenciement de Coy à la fin de lundi après-midi.

Coy a reçu des documents la semaine dernière pour documenter les accusations administratives contre lui lors de la fusillade de mardi dernier sur Hill, 47. Il y avait également une recommandation de le licencier. Les frais administratifs se rapportent à «l’usage déraisonnable de la force» par Coy, qui n’a pas allumé sa caméra corporelle et n’a pas prêté assistance à Hill, qui était allongé là pendant plusieurs minutes avant de recevoir l’aide d’autres intervenants d’urgence.

Pettus est la seule personne au sein du gouvernement de la ville qui a le pouvoir de licencier un officier.

Coy, 44 ans, travaille dans le département depuis 19 ans. Il était l’un des deux agents qui ont répondu à un appel de non-urgence concernant un VUS stationné qui fonctionnait et s’éteignait depuis un certain temps.

Coy et une femme officier, qui n’a pas encore été identifiée, sont arrivés vers 1h50 mardi dernier. Environ 10 secondes après avoir rencontré Hill, qui était à l’intérieur d’un garage et un invité attendu dans cette maison, Coy a tiré plusieurs fois avec son arme de service.

Ni Coy ni l’autre officier n’ont allumé leurs caméras corporelles avant la fin de la fusillade. En raison d’une fonction de «retour en arrière» sur les caméras qui enregistre les 60 secondes avant leur mise sous tension, la prise de vue elle-même a été capturée sur vidéo, sans audio.

La vidéo montre des agents en train de sortir de leur véhicule et de marcher dans l’allée jusqu’à la porte de garage ouverte de la maison. Hill a le dos tourné à la police. Il se retourne et fait quatre pas vers les agents avec son téléphone portable dans sa main gauche et sa main droite non visible.

Coy tire alors sur Hill et s’approche de lui. L’audio maintenant activé, Coy dit à Hill de se retourner, disant qu’il ne peut pas voir sa main droite. Coy demande alors si un médecin arrive.

Selon la vidéo, au moins six minutes s’écoulent avant que l’aide ne soit apportée à Hill. Coy ne fournit aucune aide initiale et dans les minutes qui ont suivi, une bande de scène de crime est placée autour de la scène et d’autres agents arrivent.

Menant à une décision de Pettus, Coy a été relevé de ses fonctions, a rendu son arme et son insigne et a été dépouillé de tous pouvoirs de police.

L’agent a des antécédents de plaintes et de problèmes avec une force excessive pendant son séjour à la division de police.

La semaine dernière, le maire Andrew J. Ginther a appelé au licenciement de Coy, affirmant que l’inaction de Coy et d’autres agents violait les valeurs fondamentales de la division de police, notamment la compassion, le respect et la responsabilité.

Contribuant: Bethany Bruner, Columbus Dispatch.

Suivez Jennifer Smola sur Twitter: @jennsmola.