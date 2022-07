L’officier de l’IAS Tina Dabi partage des photos de vacances à la plage exotique avec son mari Pradeep Gawande

Il y a quelques jours, Internet a été inondé de photos de l’officier de l’IAS, Tina Dabi, qui a pris en charge le rôle de collecteur du district de Jaisalmer au Rajasthan. Maintenant, une fois de plus, Tina fait la une des journaux, mais pour des raisons complètement différentes. La topper de l’UPSC a attiré tous les regards après avoir offert à ses abonnés des aperçus de ses vacances de rêve avec son mari et l’officier de l’IAS Pradeep Gawande. Selon les médias, les jeunes mariés savourent leurs vacances pittoresques à Goa. Les images étonnantes de leur voyage enviant vous inciteront honnêtement à faire vos valises et à partir pour une longue escapade exotique.

Tout en déposant une série de photos sur son compte Instagram officiel, l’agente de l’IAS du lot 2016 a écrit dans la légende : “Ne faire qu’un avec les vagues”. Sur la première photo, on peut voir le mari et la femme se tenir la main et profiter de la vue panoramique sur la plage. Tina a également partagé un aperçu de sa luxueuse villa avec piscine privée, qu’ils ont réservée pour leurs délicieuses vacances. Elle a également partagé un aperçu époustouflant de la plage après le coucher du soleil. Le message comprenait également quelques selfies de Tina avec son mari. En plus de partager certaines des photos de groupe avec des amis, elle a également publié une petite vidéo réalisée depuis son hôtel, qui a capturé des vues fascinantes sur sa piscine et la mer d’Oman.

Les internautes ont exprimé leur amour pour les jeunes mariés dans la section des commentaires. Beaucoup ont commencé à chanter des louanges à propos de la villa de rêve dans laquelle ils séjournaient. Un utilisateur a écrit: “Trop mignon, tellement parfait, vous êtes beaux tous les deux, un couple adorable, restez bénis, restez ensemble.” Un autre a commenté: “2ème photo, j’étais juste choqué et surpris. Quelle vie luxueuse vous vivez, madame, tout cela vient de votre travail acharné, de votre dévouement et de votre discipline. Vous êtes une véritable inspiration pour de nombreux aspirants comme moi….

En avril de cette année, Tina et Pradeep se sont mariés lors d’une cérémonie intime, et des photos de la même chose sont devenues virales sur Internet. L’année dernière, en août, Tina s’est séparée de son premier mari Athar Amir Khan, avec qui elle s’est mariée en 2018.

Lisez toutes les dernières nouvelles, les dernières nouvelles, regardez les meilleures vidéos et la télévision en direct ici.