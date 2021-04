L’ancien officier Kim Potter « a dit aux flics d’éteindre leurs caméras corporelles lors de la fusillade mortelle d’un homme autiste en 2019 », selon des documents juridiques de la bombe.

Potter a démissionné mardi après avoir accidentellement tiré sur Daunte Wright, 20 ans, au lieu d’utiliser son Taser dans le Minnesota dimanche lors d’un arrêt de la circulation de routine.

Mais de nouveaux documents explosifs indiquent que le policier vétéran qui a rejoint les forces en 1995 a dit à ses collègues policiers d’éteindre les images de la caméra corporelle deux ans avant le meurtre de Wright en garde à vue.

Kobe Dimock-Heisler, 21 ans, a été mortellement abattu après avoir couru contre deux policiers avec un couteau le 31 août 2019, a révélé un rapport du procureur du comté de Hennepin.

« Potter a instruit les officiers [Cody] Turner et [Brandon] Akers pour sortir de la résidence, monter dans des voitures séparées, éteindre les caméras portées par le corps et ne pas se parler », a noté le dossier.

Des agents ont été appelés sur les lieux parce que Dimock-Heisler – qui leur a dit qu’il était suicidaire et qu’il avait des marques d’automutilation sur le corps – a menacé son grand-père âgé avec un couteau et un marteau.

Il s’est ensuite jeté sur trois flics et a tenté de poignarder un autre officier, Jospeh Vu, avec le couteau avant d’être abattu trois fois chacun par Turner et Akers, « le tuant presque instantanément ».

Le rapport a déclaré que Potter, un agent du service de police du Brooklyn Center (BCPD), a été l’un des premiers flics à arriver sur les lieux et a demandé à ses collègues d’éteindre leurs caméras corporelles (BWC).

Cependant, le rapport a conclu que « les éléments de preuve dans cette affaire ne justifient pas le dépôt d’accusations criminelles » contre les agents impliqués.

Avant que l’homme malade mental ne soit abattu en 2019, son grand-père a informé les flics que son petit-fils était austiste et troublé.

Turner avait répondu à un trouble domestique à la maison cinq mois plus tôt lorsque Dimock-Heisler s’était poignardé au ventre, selon le rapport de l’avocat.

« Dimock-Heisler prenait des médicaments et avait suivi un programme de traitement, mais avait récemment arrêté parce que son assurance maladie ne le couvrait plus », a déclaré son grand-père à la police, selon le document.

Lorsque les flics ont dit que Dimock-Heisler se rendrait à nouveau à l’hôpital en raison de la nature violente de l’incident.

À ce stade, la situation s’est aggravée parce qu’il ne voulait plus être commis à nouveau et avait une relation «tendue» avec ses grands-parents.

Quand il s’est précipité vers sa grand-mère, Vu et l’agent Stephen Holt ont essayé de l’arrêter et quelques secondes plus tard, Dimock-Heisler a attrapé un couteau caché dans le canapé avant la fusillade mortelle.

La nouvelle de l’incident de 2019 est apparue alors que les tensions se sont intensifiées à Minneapolis après la mort de Wright, où le procès du «flic tueur» de George Floyd, Derek Chauvin, se déroule à seulement 16 km de là.

S’exprimant sur les antécédents de Potter, Ben Crump, l’avocat de la famille Floyd et Wright, a critiqué le flic de longue date dans une publication époustouflante sur Facebook avant sa conférence de presse conjointe avec les deux familles hier.

« Elle a défendu des actions douteuses dans le passé. Voici un exemple d’elle faisant exactement cela », a écrit l’avocat des droits civiques.

« Après la fusillade mortelle de la police sur Kobe Dimock-Heisler, Potter a donné des instructions aux autres officiers sur la façon de se protéger et d’obscurcir la responsabilité », a-t-il ajouté, citant le rapport.

Ses commentaires interviennent alors que Potter pourrait être inculpé aujourd’hui après avoir tiré sur Wright par erreur dans ce que l’ancien chef de la police Tim Gannon a décrit comme une «décharge accidentelle».

Lui aussi a été forcé de quitter son poste après que Potter lui ait remis son avis.

Dans les images de la caméra corporelle diffusées lundi, un officier – identifié plus tard comme un potier – a crié: «Taser, Taser, Taser», avant de tirer avec le pistolet et de crier: «Oh merde, je viens de lui tirer dessus.

L’avocat du comté de Washington, Pete Orput, a déclaré que la décision d’inculper Potter était attendue le lendemain.

Mardi a marqué la troisième nuit de violentes émeutes dans la ville assiégée, où des manifestants enragés ont incendié un bâtiment de la police et obligé Potter à fuir son domicile après la fuite de son adresse.

Le vétéran de 25 ans de la maison du département de police du Brooklyn Center a été barricadé mardi soir alors que la foule se rassemblait devant sa maison de cinq chambres.

Potter et son mari, un ancien policier de Fridley, ont fui la résidence après que l’adresse ait été partagée sur les réseaux sociaux.

Une émeute a été déclarée à Portland pour la deuxième nuit consécutive, après que le siège du syndicat de police de North Portland a été envahi par une centaine de personnes et incendié.

La fumée a envahi la rue alors que les flammes éclataient à côté des lettres «ACAB» peintes à la bombe sur le bâtiment – signifiant «Tous les flics sont des B ******».

La nuit dernière, des dizaines de manifestants au Brooklyn Center ont lancé des bouteilles et d’autres projectiles sur une clôture devant le quartier général de la police alors que le chaos éclatait devant le poste de police.

