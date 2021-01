Des militants manifestent leur soutien à Jacob Blake lors d’une veillée près du palais de justice du comté de Kenosha le 4 janvier 2021, à Kenosha, dans le Wisconsin. Blake a été abattu sept fois dans le dos par un policier de Kenosha le 23 août et a été laissé paralysé à cause de ses blessures. | Scott Olson / Getty Images

L’officier de police Rusten Sheskey a tiré sur Blake sept fois dans le dos l’été dernier, le laissant paralysé.

Le policier blanc Kenosha, Wisconsin, qui a abattu un homme noir de 29 ans Jacob Blake sept fois dans le dos l’été dernier, le laissant paralysé, ne fera pas l’objet de poursuites pénales. Le procureur du district du comté de Kenosha, Michael Graveley, a annoncé la décision mardi et a déclaré que la décision avait été prise après avoir visionné 40 heures de séquences vidéo et examiné plus de 1000 pages de documents liés à l’affaire.

Graveley a soutenu que l’officier, Rusten Sheskey, 31 ans, avait tiré avec son arme pour se défendre car il y avait des «preuves irréfutables» que Blake était armé d’un couteau, un détail que Blake a révélé aux agents, selon les enquêteurs. Le procureur de district a ajouté que la fusillade avait eu lieu dans le cadre d’une affaire de violence conjugale. Les deux autres policiers qui étaient présents lorsque Sheskey a tiré sur Blake n’ont pas non plus été inculpés.

L’avocat de Blake, Benjamin Crump, tweeté que son équipe est «immensément déçue» de la décision parce qu’elle «a échoué non seulement Jacob et sa famille, mais aussi la communauté qui a protesté et demandé justice. Crump continuera de mener sa propre enquête sur la fusillade.

Sheskey a tiré sur Blake le 23 août, environ trois mois après que l’assassinat de George Floyd par la police ait déclenché des troubles et des manifestations contre la brutalité policière à travers le pays. La fusillade de Blake a encore alimenté les tensions, alors que des manifestations ont éclaté à Kenosha pendant plusieurs nuits et que la Garde nationale a été appelée. La deuxième nuit, un justicier blanc – Kyle Rittenhouse, alors âgé de 17 ans et d’Antioche, dans l’Illinois, une ville à plus de 20 miles de distance – aurait entrepris de «garder des entreprises» et a été filmé en train de tirer sur deux personnes à mort et de blesser un troisième; il a plaidé non coupable pour trois accusations d’homicide mardi.

La famille de Blake était préparée à des résultats similaires à ceux de l’enquête Breonna Taylor, dans laquelle les responsables n’ont également inculpé aucun officier lors du raid nocturne qui a mis fin à sa vie, selon le Washington Post. «Cela doit être entendu au niveau fédéral, non seulement pour mon fils, mais pour tous ceux qui ont subi des brutalités policières. Toutes les personnes. Nous ne pouvons plus rester assis. Nous ne pouvons pas attendre », a déclaré le père de Jacob Blake au Post.

Il est rare que des policiers soient confrontés à de graves accusations criminelles pour une fusillade en service. Comme l’a rapporté l’allemand Lopez de Vox, seuls «126 policiers ont été arrêtés pour meurtre ou homicide involontaire coupable en raison d’une fusillade en service» depuis 2005. «Environ 1 000 fusillades mortelles sont signalées chaque année aux États-Unis – le taux d’arrestation est donc d’environ 1 pour cent, jamais plus de 2 pour cent », a écrit Lopez. Les agents sont souvent protégés par des mesures sociales et juridiques qui leur offrent des privilèges lors des enquêtes et de larges indemnités avec l’usage de la force.

Cette culture de la violence policière et un système de justice pénale qui protège les agents de police ont incité les militants à appeler à la suppression du financement de la police et à d’autres mesures. Les manifestations à Kenosha ont débuté lundi avant l’annonce; le maire de Kenosha a fixé un couvre-feu pour huit jours consécutifs, et le gouverneur du Wisconsin Tony Evers a appelé la garde nationale.

Crump a déclaré que la décision détruisait la confiance dans le système judiciaire et signale aux policiers qu ‘«il est normal que la police abuse de son pouvoir et tire imprudemment son arme». Crump et son coconseil ont annoncé qu’ils prévoyaient également de poursuivre une action civile et de «lutter pour un changement systémique dans le maintien de l’ordre et la transparence à tous les niveaux».