Les nouvelles de Maui

Le Conseil d’État des terres et des ressources naturelles examinera aujourd’hui une demande du comté de Maui visant à utiliser les terres sous la juridiction de l’État pour éliminer les débris des incendies de forêt du 8 août.

La réunion commence à 9h15 dans la salle de réunion du Département d’État des Terres et des Ressources naturelles à Oahu. Il est également diffusé sur Zoom et diffusé en direct sur YouTube.

Le site suggéré par le Département de la gestion de l’environnement du comté, Division des déchets solides, se trouve à côté de la décharge fermée d’Olowalu, qui se trouve à moins de 8 km de la zone d’impact, a indiqué jeudi un communiqué de presse du DLNR.

La décharge actuelle du comté de Maui, dans le centre de Maui, se trouve à 25 miles de Lahaina.

La Division foncière du DLNR contrôle actuellement la propriété de 19,4 acres, qui est une ancienne carrière de cendres. La soumission de la division au BLNR propose l’excavation et le nivellement du site pour développer des niveaux de sol et de pente adaptés à l’installation d’un système de revêtement proposé, selon un communiqué de presse.

“Le développement du site du projet de disposition finale des feux de forêt de Lahaina à Olowalu pour les débris des feux de forêt et à des fins auxiliaires est l’option la plus pratique pour l’élimination des débris de l’ouest de Maui”, indique la soumission de la Division foncière. “Cela protégera non seulement l’environnement grâce à une zone d’élimination normative, mais protégera également la santé humaine pendant la récupération grâce à une réduction des incidents de circulation et à une exposition minimale du public aux débris par rapport à la décharge centrale de Maui.”

Lors d’une visite du site lundi, Daniel Ornellas, agent foncier du DLNR Maui, a fait écho aux préoccupations du comté concernant l’utilisation de la décharge centrale de Maui.

“Vous conduiriez de gros camions-bennes à double essieu le long du Pali, à travers Kahului et jusqu’à Oma’opio”, » dit Ornellas. « En ce qui concerne la distance, le site de stockage proposé par Olowalu change la donne. »

Il sera demandé au BLNR d’approuver un permis d’entrée immédiat dans le comté, qui expirera après un an, ou après la mise de côté des terres gouvernementales par décret du gouverneur, selon la première éventualité. Le président du conseil foncier serait autorisé à prolonger le permis pour des périodes supplémentaires d’un an, si nécessaire.

Il est également demandé au conseil d’approuver et de recommander au gouverneur la publication d’un décret réservant les terres au comté.

Ornellas a déclaré qu’un rapport de conception produit par un consultant préconise le remodelage du niveau existant dans la fosse pour accepter une couche de base de roche drainante, qui serait ensuite recouverte par un revêtement de 80 millimètres.

“Ce revêtement aiderait à empêcher toute percolation ou lessivage dans les eaux souterraines et les zones situées sous la cendre.” » dit Ornellas.

Le maire Richard Bissen a demandé au gouverneur Josh Green, dans une lettre du 20 septembre, d’approuver la mise de côté des terres, ainsi qu’une demande que la proclamation d’urgence du gouverneur soit étendue pour inclure le développement des installations d’Olowalu.

Pour plus d’informations, visitez dlnr.hawaii.gov/meetings/blnr-meetings-2023/.









Les dernières nouvelles du jour et bien plus encore dans votre boîte de réception