L’Office des eaux cherche à moderniser son parc de machines à myriophylle

L’Office des eaux du bassin de l’Okanagan (OBWB) souhaite envisager des options pour moderniser le parc de machines de récolte du myriophylle.

James Littley, administrateur adjoint de l’OBWB, a fourni un rapport au conseil plus tôt ce mois-ci pour rechercher l’achat d’une moissonneuse amphibie, une réponse à de nombreux problèmes de développement et de niveau d’eau rencontrés avec les machines de récolte actuelles.

Littley a déclaré que la moissonneuse amphibie est capable de se lancer, de remonter la plage pour déposer les mauvaises herbes sur la terre ferme et de positionner la cabine de l’opérateur bas sur le pont de la machine pour se déplacer sous le pont à Osoyoos.

Comme il est entraîné par des hélices à l’arrière plutôt que par des roues à aubes, il est également capable de s’installer dans des zones plus étroites entre les quais et les marinas.

“La machine n’utilise qu’un seul tapis roulant pour collecter et décharger les mauvaises herbes, ce qui lui laisse une plus grande capacité de rétention des mauvaises herbes tout en la rendant plus courte que nos moissonneuses-batteuses actuelles et en réduisant les composants mécaniques sujets aux pannes”, a déclaré Littley dans son rapport.

Bien que la machine amphibie résoudrait des problèmes opérationnels importants, le coût d’achat et éventuellement d’importation au Canada pourrait être supérieur au plan de remplacement des actifs prévu pour l’achat de deux cueilleuses de myriophylle conventionnelles à un coût combiné de 500 000 $.

“Je recommande que l’OBWB continue de rechercher l’option de se procurer une moissonneuse amphibie, car la durée de vie de l’équipement devrait être d’au moins 30 ans et les problèmes d’accessibilité actuels continueront probablement de s’aggraver”, a déclaré Littley.

L’Office des eaux a approuvé que le personnel lance une demande de propositions pour une récolteuse de myriophylle amphibie.

