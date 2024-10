L’Office américain du droit d’auteur porte un coup dur aux défenseurs de l’environnement du jeu vidéo

Les défenseurs de la préservation des jeux vidéo ont perdu une campagne pour obtenir le droit d’étudier à distance les jeux vidéo vintage stockés dans les bibliothèques américaines, suite à un coup dur porté par le Bureau américain du droit d’auteur.

Les passionnés d’autres domaines sont libres de commander des films rares ou des manuscrits vintage à la bibliothèque pour y travailler à distance, sous certaines conditions. Mais les fans et les chercheurs en histoire du jeu vidéo pourraient être contraints de faire face à des heures de trafic chaque fois qu’ils souhaitent y accéder en personne. Le bord rapports.

Cette décision intervient après que deux organisations à but non lucratif, la Video Game History Foundation et le Software Preservation Network (SPN), ont passé trois ans à faire campagne pour que le US Copyright Office accorde une exemption à ses règles régissant les anciens jeux vidéo.

Selon les propositions de la Fondation, les chercheurs auraient pu accéder à distance à des copies émulées des jeux qu’ils avaient choisis, tout comme les bibliothèques peuvent parfois accorder à leurs membres un accès aux livres électroniques depuis leur domicile.

Dans une déclaration officielle sur cette perte, le groupe a accusé les « efforts de lobbying des groupes de détenteurs de droits » tels que l’Entertainment Software Association (ESA), l’association professionnelle de l’industrie du jeu vidéo qui représente bon nombre des plus grands éditeurs mondiaux, d’avoir retenu ses idées. .

La déclaration disait : « Lors de notre audition avec le Copyright Office, l’Entertainment Software Association (ESA) a déclaré qu’elle ne prendrait jamais en charge l’accès aux jeux à distance à des fins de recherche, quelles que soient les conditions. »

« La position absolutiste de l’industrie du jeu vidéo, que les membres de l’ESA ont refusé de soutenir publiquement, oblige les chercheurs à explorer des méthodes extra-légales pour accéder à la grande majorité des jeux vidéo épuisés qui autrement ne seraient pas disponibles. »

La nouvelle intervient alors que les défenseurs des jeux vidéo pourraient jouer un rôle de plus en plus indispensable dans la préservation de l’histoire culturelle des jeux vidéo.

La grande majorité (87 %) des jeux sortis avant 2010 sont « en danger critique d’extinction » aux États-Unis selon la Video Game History Foundation, ce qui signifie qu’ils ne sont pas facilement disponibles sous leurs formes physiques et numériques d’origine.

Certaines plateformes ont eu beaucoup plus de chance en termes de préservation de leur ancien catalogue. Par exemple, on pense que la grande majorité des jeux du Commodore 64, l’un des premiers ordinateurs personnels les plus populaires, ont été perdus. avec seulement 4,5 % de sa bibliothèque de jeux encore imprimée.

Malgré leur immense popularité, les consoles telles que la Gameboy ne s’en sortent pas beaucoup mieux, seuls 5,87 % des titres Gameboy sont encore officiellement disponibles.

Seuls 13 % des jeux classiques sont facilement accessibles, ce qui signifie que de nombreux joueurs classiques sont obligés de s’appuyer sur des émulateurs techniquement complexes ou d’entretenir un équipement vintage coûteux.

Cependant, l’Entertainment Software Association (ESA) a présenté de nombreux arguments contre l’assouplissement des restrictions sur les bibliothèques de jeux vintage.

Dans une dispute juridiquel’ESA a fait valoir que les personnes accédant à des jeux vintage à distance seraient beaucoup moins supervisées par les bibliothécaires que les utilisateurs sur site et pourraient ouvrir la porte au piratage.

