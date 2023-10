L’offensive terrestre israélienne à Gaza pourrait être un « bain de sang », selon les analystes

Commentez cette histoire Commentaire

Les soldats israéliens se préparant à une offensive terrestre dans la bande de Gaza seront confrontés à un fourré infernal de bâtiments, de mines et de tunnels serrés tout en traquant les militants du Hamas qui se fondent parmi les civils, une situation précaire qui pourrait causer d’immenses souffrances humaines et entraîner d’autres pays dans la guerre. , ont déclaré des responsables et des analystes américains familiers avec le conflit.

L’opération devrait être la plus importante menée par l’armée israélienne depuis des années, les opposant au Hamas, le groupe militant basé à Gaza qui a perpétré un massacre sans précédent en Israël à partir du 7 octobre, au cours duquel plus de 1 300 personnes ont été tuées et jusqu’à 150 personnes ont été kidnappées. Le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu a déclaré que « tous les combattants du Hamas » seraient « détruits », tandis que le gouvernement israélien a exhorté les civils de Gaza à évacuer la ville de Gaza.

Les responsables de toute la région se préparent à une vaste attaque contre une zone densément peuplée qui pourrait durer des semaines, tuer des milliers de personnes et détruire des quartiers entiers. Dimanche, des responsables palestiniens ont déclaré que plus de 2 600 personnes avaient été tuées à Gaza depuis le début des combats.

« Je pense qu’ils vont rentrer, lourdement, et ça va être un bain de sang pour tout le monde », a déclaré Kenneth « Frank » McKenzie Jr., un général à la retraite du Corps des Marines qui a été chef du Commandement central américain jusqu’à la dernière fois. année. Il a prédit que la violence « s’étendrait sur une période de temps beaucoup plus longue » que l’attaque du Hamas, les Israéliens s’enlisant dans l’imprévisibilité désordonnée de la guerre urbaine.

L’armée israélienne a l’expérience des opérations à Gaza, une enclave de 140 milles carrés située au sud-ouest d’Israël qui borde la mer Méditerranée et l’Égypte. Des offensives terrestres limitées en 2014 et 2009 avaient pour but de punir et de dégrader le Hamas, mais la portée et l’ampleur des récentes atrocités – notamment l’assaut par des hommes armés contre un festival de musique qui a tué au moins 260 personnes et le meurtre d’enfants et de personnes âgées – ont incité à Les Israéliens réclament une invasion qui « mettrait fin » au groupe militant.

Les responsables israéliens ont annoncé leurs intentions pendant des jours, lâchant des tracts sur la ville de Gaza ordonnant aux civils de fuir vers le sud et de ne pas revenir jusqu’à nouvel ordre. Plus de la moitié de la population de plus de 2 millions d’habitants a ont reçu l’ordre d’évacuer, suscitant l’inquiétude des groupes humanitaires et des Nations Unies, qui ont déclaré que cela serait « impossible » pour beaucoup. Des responsables de Tsahal ont déclaré samedi qu’ils lanceraient bientôt une « attaque intégrée et coordonnée » par voie terrestre, aérienne et maritime, et a accusé le Hamas de bloquer les civils du nord de Gaza.

Gian Gentile, colonel de l’armée à la retraite et historien militaire du Rand Corp., a déclaré que la portée de l’offensive israélienne « va évidemment être beaucoup plus grande » maintenant que les opérations de ces dernières années, et qu’elle comportera des défis que les États-Unis ont pu relever. à éviter dans certains de ses combats urbains les plus intenses, comme l’assaut de novembre 2004 sur Falloujah, en Irak. Même si cette ville de 250 000 habitants était isolée dans un désert et que la plupart des civils sont partis avant le début de l’offensive américaine, il sera plus difficile pour les civils de fuir cette fois-ci, a déclaré Gentile.

L’offensive israélienne bénéficiera d’une force bien entraînée qui s’appuie sur la technologie militaire juste derrière les États-Unis, a déclaré Bruce Hoffman, expert en contre-terrorisme et professeur à l’Université de Georgetown.

Mais Hoffman a également déclaré que les défis auxquels les soldats israéliens seront confrontés à Gaza seront « exponentiellement plus grands » que ceux auxquels les troupes américaines ont été confrontées à Falloujah. Les responsables du Hamas ont revendiqué une préparation et une planification de plusieurs années pour leur attaque contre Israël, a-t-il noté, et s’attendaient probablement à ce que Tsahal réponde par une invasion terrestre. Les deux camps utiliseront probablement des drones aériens, a-t-il déclaré, ce qui pourrait entraîner des « combats de chiens » entre eux, avec des parallèles avec la façon dont les avions avec équipage étaient utilisés dans les guerres précédentes.

Hoffman a déclaré qu’il est désormais admis qu’il n’existe pas de solution militaire pour lutter contre le terrorisme.

Mais il a cité comme contre-exemple une campagne menée contre les Tigres tamouls, un groupe militant qui, pendant des décennies, a lancé des attentats suicide contre des responsables et des civils en Inde et au Sri Lanka. Il a finalement été anéanti en 2009, après une offensive militaire brutale menée par les forces gouvernementales sri-lankaises sur le territoire contrôlé par les Tigres tamouls. Un groupe d’experts de l’ONU a estimé plus tard que jusqu’à 40 000 civils pourraient avoir été tués au cours de ce processus, la plupart à cause des bombardements des forces sri lankaises.

« À Dieu ne plaise que ce genre de carnage se produise aujourd’hui », a déclaré Hoffman. « Mais si vous êtes déterminé à détruire une organisation terroriste, vous le pouvez. Il y a une certaine cruauté qui va avec.

Mick Mulroy, ancien haut responsable du Pentagone et co-fondateur de l’Institut Lobo, a déclaré que Tsahal dispose de troupes, d’armes et d’équipements supérieurs à ceux du Hamas. Mais le Hamas, dit-il, est « devenu très efficace » dans les combats en terrain urbain et s’est probablement préparé à affronter les forces israéliennes.

« Afin de nettoyer les bâtiments, les sous-sols et le vaste réseau de tunnels, ils devront démonter leur infanterie et combattre essentiellement soldat contre soldat et bloc par bloc dans les zones bâties », a déclaré Mulroy. « Les forces d’opérations spéciales pourraient lancer des frappes chirurgicales pour éliminer les dirigeants du Hamas et récupérer les otages. »

Mulroy, qui a servi à la fois dans le Corps des Marines et dans la CIA, a déclaré que Tsahal était probablement en train de rassembler des renseignements alors qu’elle planifiait l’offensive terrestre et utilisait des frappes aériennes pour façonner le champ de bataille à l’avantage des forces israéliennes. Il a prédit que la principale force d’assaut viendrait d’Israël via le passage d’Erez vers Gaza, à l’extrême nord de la bande, et qu’elle comprendrait des chars de combat et des véhicules blindés de transport de troupes. L’armée israélienne pourrait également tenter d’attaquer Gaza depuis l’est, coupant ainsi le territoire en deux et limitant la capacité du Hamas à déplacer ses combattants et son équipement, a-t-il déclaré.

Dans une évaluation de la dernière opération terrestre d’Israël à Gaza, en 2014, un groupe de travail composé de plusieurs responsables militaires américains à la retraite a constaté que le Hamas cherchait à provoquer des « dommages collatéraux » – la mort de civils lors d’opérations militaires légales – puis à déformer les faits à leur sujet « pour saper la légitimité internationale d’Israël.

L’évaluation, publiée par l’Institut juif pour la sécurité nationale d’Amérique, révèle que le Hamas a déployé « un concept d’opérations différent et plus dangereux que celui que les États-Unis ont rencontré » en Irak et en Afghanistan, et a décrit les opérations militaires israéliennes « comme aveugles et aveugles ». disproportionnées », bien qu’il s’agisse de « réponses légales et défensives à l’agression ».

Mais même si les tactiques de l’opération offensive se dessinent, la fin du jeu n’est pas claire.

Blaise Misztal, vice-président chargé des politiques à la JINSA, a déclaré que l’une des considérations pour les responsables israéliens est de savoir comment retirer l’armée israélienne de Gaza après que les responsables israéliens estiment avoir atteint leurs objectifs. Israël n’a plus de présence permanente à Gaza depuis 2005, lorsque le gouvernement d’Ariel Sharon a retiré l’armée israélienne, estimant qu’une occupation n’était pas durable.

« Ils ne voulaient plus retourner à Gaza. Ils ne voulaient pas l’occuper. Ils ne voulaient pas être responsables de sa gestion », a déclaré Misztal. « Mais maintenant, que vont-ils faire, s’ils ont cet objectif beaucoup plus maximaliste ? »

Un haut responsable américain de la défense, s’exprimant sur sous couvert d’anonymat en vertu des règles de base fixées par le Pentagone, a déclaré jeudi que l’administration Biden ne prévoyait pas de déployer des forces américaines supplémentaires sur le terrain en Israël « pour le moment » – mais n’a pas exclu que des déploiements pourraient avoir lieu si le conflit s’élargit. Le secrétaire à la Défense Lloyd Austin a déclaré samedi dans un communiqué qu’il déployait le groupe aéronaval USS Dwight D. Eisenhower en Méditerranée orientale, rejoignant le groupe aéronaval USS Gerald R. Ford dans une rare concentration de la puissance militaire américaine.

Un petit nombre de soldats américains sont affectés à l’ambassade américaine en Israël et conseillent les responsables israéliens.

Austin, s’exprimant vendredi lors d’une visite en Israël, a averti les autres belligérants potentiels de rester en dehors du combat. Il a fait une distinction entre les tactiques utilisées par le Hamas et la manière dont Israël peut poursuivre son offensive terrestre.

« Les terroristes comme le Hamas ciblent délibérément les civils, mais pas les démocraties », a déclaré Austin. « L’heure est à la résolution et non à la vengeance, à la détermination et non à la panique, à la sécurité et non à la capitulation. »

Mais la rhétorique récente d’Israël soulève la possibilité de massacres lors de l’offensive terrestre, a déclaré Yousef Munayyer, chercheur principal au Centre arabe de Washington DC. L’opération israélienne, a-t-il dit, pourrait non seulement provoquer une dévastation à Gaza, mais aussi dégénérer en un conflit régional qui prend au piège les États-Unis.

« Il est difficile de voir comment d’autres joueurs ne s’impliquent pas. Et puis l’enfer se déchaîne », a déclaré Munayyer, soulignant que le Hamas accueillerait favorablement d’autres groupes militants et pays arabes se joignant au combat.

« Chaque jour qui passe, il devient de plus en plus difficile de contrôler les résultats et les implications », a-t-il déclaré. « J’ai l’impression que nous somnambulons dans une situation dans laquelle, dans des générations, les gens diront : « Qu’est-ce qu’on fait ? »