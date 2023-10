L’offensive terrestre d’Israël sur Gaza pourrait ne pas être une invasion complète, déclare l’ancien ambassadeur américain

Israël se prépare à une opération terrestre dans la bande de Gaza après avoir rassemblé des troupes à la frontière la semaine dernière. Les Forces de défense israéliennes, ou FDI, dit samedi il « se préparait à mettre en œuvre un large éventail de plans opérationnels offensifs » qui comprendront « une attaque intégrée et coordonnée depuis les airs, la mer et la terre » contre les militants palestiniens du Hamas à Gaza.

Selon le Forces de défense israéliennes le système souterrain sophistiqué contient des générateurs électriques, des salles de renseignement et des fournitures pour l’armée clandestine du Hamas.

Malgré les attaques aériennes constantes d’Israël sur Gaza, le Hamas a continué à tirer des roquettes sur les villes israéliennes – grâce à un labyrinthe de tunnels et de bunkers élaborés sous la bande de Gaza.

Il s’agit d’une « préoccupation majeure » qu’Israël soit confronté à des embuscades et à des combattants sortant des tunnels de Gaza lors de l’assaut terrestre, a déclaré Kurtzer.

« Il y a aussi un aspect psychologique [of] garder le Hamas sur ses gardes et garantir qu’Israël aura une surprise opérationnelle », a ajouté l’ancien ambassadeur.

« Ce sont des problèmes très difficiles dans un environnement urbain », a déclaré Kurtzer, ajoutant qu’il n’y a pas de calendrier fixe et qu’une attaque au sol peut avoir lieu à tout moment.

Lors d’un appel avec son homologue français Emmanuel Macron, Raïssi a déclaré que « la situation sera exacerbée et la guerre s’étendra davantage » si Israël n’arrête pas ses attaques, l’agence de presse officielle IRNA a rapporté.

En outre, le ministre iranien des Affaires étrangères a noté lundi qu’une extension de la guerre entre Israël et le Hamas devenait de plus en plus « inévitable ».

« Le temps des solutions politiques est compté et l’éventuelle extension de la guerre sur d’autres fronts approche du stade inévitable », a déclaré le ministre iranien des Affaires étrangères, Hossein Amirabdollahian. a déclaré sur la plateforme de médias sociaux Xanciennement connu sous le nom de Twitter.

Jusqu’à présent, le bilan des victimes du conflit s’élève à au moins 1 400 personnes tuées en Israël, et près de 2 700 personnes tuées à Gaza.