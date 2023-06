L’offensive n’est pas un « film hollywoodien », déclare Volodymyr Zelenskyy alors que l’Ukraine atteint un pont clé

Points clés L’Ukraine a heurté un pont critique en coupant la route d’approvisionnement russe.

Le pont de Chonhar est l’une des rares routes d’accès à la Crimée.

« Une réponse très sérieuse arrive très bientôt », a averti la Russie.

Des missiles ukrainiens ont frappé l’un des rares ponts reliant la péninsule de Crimée au continent ukrainien, coupant l’une des principales voies d’approvisionnement des forces d’occupation russes dans le sud de l’Ukraine alors que Kiev s’efforce de les chasser.

Vladimir Saldo, chef de l’administration installée par la Russie dans les parties occupées de la province ukrainienne de Kherson, a publié une vidéo de lui-même sur le pont routier de Chonhar, où des cratères ont été creusés dans l’asphalte jeudi.

Plus tôt, le président Volodymyr Zelenskyy aurait déclaré que les progrès de la contre-offensive de l’Ukraine contre les forces russes étaient « plus lents que souhaité », mais que Kiev ne serait pas contraint d’accélérer.

« Certaines personnes pensent qu’il s’agit d’un film hollywoodien et s’attendent à des résultats maintenant », a déclaré la BBC britannique dans une interview.

« Ce n’est pas. Ce qui est en jeu, c’est la vie des gens.

Son adversaire, le président russe Vladimir Poutine, a déclaré que Moscou avait observé une «accalmie» dans la contre-offensive ukrainienne, qui a commencé au début de ce mois.

Bien que l’Ukraine ait encore un potentiel offensif, Kiev a compris qu’elle n’avait « aucune chance », a déclaré M. Poutine dans des propos télévisés.

« Un autre acte insensé perpétré par le régime de Kiev sur ordre de Londres. Cela ne résout rien en ce qui concerne l’opération militaire spéciale », a-t-il déclaré jeudi, promettant de réparer le pont et de rétablir la circulation.

Il a menacé de riposter en ciblant un pont reliant la Moldavie voisine à la Roumanie, membre de l’OTAN : « Une réponse très sérieuse arrive très bientôt.

Le pont de Chonhar touché du jour au lendemain est l’une des rares routes d’accès à la Crimée, qui est reliée au continent ukrainien par un isthme étroit.

Les itinéraires alternatifs nécessitent des détours de plusieurs heures sur des routes en mauvais état.

La grève a été « un coup porté à la logistique militaire des occupants », a déclaré Yuriy Sobolevsky, un responsable ukrainien de l’organe directeur de la région de Kherson.

« L’impact psychologique sur les occupants et la puissance occupante est encore plus important. Il n’y a aucun endroit sur le territoire de la région de Kherson où ils peuvent se sentir en sécurité », a-t-il déclaré.

Malgré des progrès lents, M. Zelenskyy a déclaré dans une allocution vidéo distincte que les troupes ukrainiennes avançaient sur le front sud et maintenaient des lignes de défense à l’est, longtemps au centre de la campagne russe de près de 16 mois.

« Dans le secteur de Kupiansk, quoi que puissent planifier les terroristes russes, nous détruisons l’ennemi », a déclaré M. Zelenskyy.

« Au sud, nous avançons… A l’est, nous tenons nos défenses. »

L’Ukraine affirme avoir récupéré huit villages dans sa contre-offensive tant attendue, ses premiers gains substantiels sur le champ de bataille depuis sept mois.

Mais les forces ukrainiennes doivent encore pousser vers les principales lignes défensives que la Russie a eu des mois pour préparer. Moscou dit résister aux avancées ukrainiennes depuis début juin.

L’état-major des forces armées ukrainiennes a noté une action offensive ennemie dans le secteur de Lyman à l’est, où les responsables affirment que les forces russes sont devenues plus actives.

La BBC a cité M. Zelenskyy disant que la poussée militaire était difficile parce que 200 000 kilomètres carrés de territoire ukrainien avaient été minés par les forces russes.

Après une vague de gains précoces, Kiev a affirmé n’avoir capturé qu’un seul village supplémentaire la semaine dernière, le hameau de Pyatikhatky.

Moscou et Kiev ont intensifié leurs attaques à plus longue portée avec des missiles et des drones en vue des combats au front.

La Russie a déclaré mercredi avoir abattu des drones qui avaient atteint la région entourant Moscou. Kiev ne commente jamais les rapports d’attaques à l’intérieur de la Russie.

L’interview de M. Zelenskyy avec le radiodiffuseur public britannique a été programmée pour coïncider avec une conférence à Londres où les alliés devaient promettre des milliards de dollars d’aide économique et de reconstruction.

Washington a offert 1,3 milliard de dollars (1,9 milliard de dollars). Le Premier ministre ukrainien Denys Shmyhal a déclaré que Kiev espérait près de 7 milliards de dollars (10 milliards de dollars) de l’événement.

L’Occident a déjà donné à l’Ukraine des dizaines de milliards de dollars d’équipements militaires, dont des centaines de chars et de véhicules blindés qui forment le noyau de la force qu’elle s’apprête à déployer dans sa contre-offensive.