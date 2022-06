L’offensive militaire russe en Ukraine pourrait bientôt s’arrêter, selon les renseignements occidentaux

Espace réservé pendant le chargement des actions d’article

L’armée russe va bientôt épuiser ses capacités de combat et être contrainte de stopper brutalement son offensive dans la région ukrainienne du Donbass, selon les prévisions des services de renseignement occidentaux et des experts militaires. “Il viendra un moment où les minuscules avancées de la Russie deviendront insoutenables à la lumière des coûts et elles auront besoin d’une pause significative pour régénérer leurs capacités”, a déclaré un haut responsable occidental, s’exprimant sous couvert d’anonymat pour discuter d’une question sensible.

Les évaluations interviennent malgré les avancées russes continues contre les forces ukrainiennes dépassées en armes, y compris la prise vendredi de la ville de Severodonetsk, le plus grand centre urbain pris par la Russie dans l’est depuis le lancement de la dernière offensive du Donbass il y a près de trois mois.

Les Russes se rapprochent maintenant de la ville adjacente de Lysychank, sur la rive opposée de la rivière Donetsk. La prise de la ville donnerait à la Russie le contrôle presque complet de l’oblast de Louhansk, l’un des deux oblasts, ou provinces, comprenant la région du Donbass. Le contrôle du Donbass est l’objectif publiquement déclaré de « l’opération militaire spéciale » de la Russie, bien que l’invasion sur plusieurs fronts lancée en février ait clairement montré que les ambitions initiales de Moscou étaient bien plus larges.

Capturer Lysychank présente un défi car il se trouve sur un terrain plus élevé et la rivière Donetsk empêche les avancées russes de l’est. Ainsi, au lieu de cela, les troupes russes semblent déterminées à encercler la ville par l’ouest, en appuyant au sud-est d’Izyum et au nord-est de Popasna sur la rive ouest du fleuve.

Selon les conversations sur les chaînes russes Telegram et la vice-ministre ukrainienne de la Défense, Anna Malyar, l’armée russe est sous pression pour mettre tout Louhansk sous contrôle russe d’ici dimanche, expliquant peut-être l’élan accru de la semaine dernière.

Mais les avancées ” rampantes ” dépendent presque entièrement de la dépense de grandes quantités de munitions, notamment d’obus d’artillerie, qui sont tirés à un rythme que presque aucune armée dans le monde ne serait en mesure de supporter longtemps, a déclaré le haut responsable occidental.

Pendant ce temps, la Russie continue de subir de lourdes pertes d’équipements et d’hommes, remettant en question combien de temps encore elle peut rester à l’attaque, a déclaré le responsable.

Les responsables refusent de proposer un calendrier, mais le Premier ministre britannique Boris Johnson, citant des évaluations des services de renseignement britanniques, a indiqué cette semaine que la Russie ne pourrait continuer à se battre que pendant les “prochains mois”. Après cela, “la Russie pourrait arriver à un point où il n’y a plus d’élan vers l’avant parce qu’elle a épuisé ses ressources”, a-t-il déclaré au journal allemand Sueddeutsche Zeitung dans une interview.

« Ils sont en enfer » : la grêle de l’artillerie russe met à l’épreuve le moral des Ukrainiens

Les commentateurs russes notent également les défis, soulignant une pénurie chronique de main-d’œuvre. « La Russie n’a pas assez de force physique dans la zone de l’opération militaire spéciale en Ukraine…. en tenant compte de la ligne de confrontation de près de mille kilomètres (ou plus) », a écrit le blogueur militaire russe Yuri Kotyenok sur son Compte de télégramme. Il a estimé que la Russie aurait besoin de 500 000 soldats pour atteindre ses objectifs, ce qui ne serait possible qu’avec une mobilisation à grande échelle de militaires, un geste potentiellement risqué et impopulaire que le président Vladimir Poutine s’est jusqu’à présent abstenu d’entreprendre.

L’assaut russe a déjà dépassé les prévisions selon lesquelles les capacités offensives de la Russie culmineraient d’ici l’été. Le recrutement agressif de soldats contractuels et de réservistes a contribué à générer jusqu’à 40 000 à 50 000 soldats pour reconstituer ceux qui ont été perdus ou frappés d’incapacité au cours des premières semaines des combats, selon des responsables ukrainiens. La Russie a transporté d’anciens chars hors de stockage et loin des bases à travers le vaste pays pour les jeter sur les lignes de front en Ukraine.

Les Russes ont toujours l’avantage sur les forces ukrainiennes, qui souffrent elles aussi. Les responsables ukrainiens ont estimé le nombre de leurs soldats tués au combat à 200 par jour. Les Ukrainiens sont également presque entièrement à court de munitions de l’ère soviétique sur lesquelles reposent leurs propres systèmes d’armes et sont toujours en train de passer aux systèmes occidentaux.

L’Ukraine est à court de munitions alors que les perspectives sur le champ de bataille s’assombrissent

Mais les conditions des troupes ukrainiennes ne devraient s’améliorer qu’avec l’arrivée d’armes occidentales plus sophistiquées, tandis que celles des forces russes devraient se détériorer à mesure qu’elles creusent plus profondément dans leurs stocks d’équipements anciens et obsolètes, a déclaré le général à la retraite Ben Hodges, ancien commandant. des forces américaines en Europe qui est maintenant avec le Center for European Policy Analysis. À un moment donné au cours des prochains mois, les Ukrainiens auront reçu suffisamment d’armes occidentales pour pouvoir lancer la contre-offensive et inverser le cours de la guerre, a-t-il déclaré.

“Je reste très optimiste sur le fait que l’Ukraine va gagner et que d’ici la fin de cette année, la Russie sera repoussée sur la ligne du 24 février”, a-t-il déclaré, faisant référence aux limites des zones occupées par la Russie en Crimée et dans le Donbass. lors des combats de 2014 et 2015. « En ce moment, ça craint d’être le destinataire de toute cette artillerie russe. Mais mon évaluation est que les choses vont évoluer en faveur des Ukrainiens dans les prochaines semaines. »

Il y a déjà des indications que l’approvisionnement en armes occidentales s’accélère. Les obusiers français CAESAR nouvellement arrivés ont été filmés en action sur le champ de bataille la semaine dernière, suivis cette semaine par les obusiers allemands Panzerhaubitze 2000, les premières armes lourdes promises par l’Allemagne à être livrées.

Le premier des systèmes HIMARS américains très attendus, qui donnera aux Ukrainiens la possibilité de frapper jusqu’à 50 milles derrière les lignes russes, a également été livré à l’Ukraine ces derniers jours, selon des responsables américains, bien que ces armes n’aient pas encore été signalées. utilisé en première ligne.

Il est difficile de prédire l’avenir car on ne sait pas grand-chose sur les conditions et la force des forces ukrainiennes, a déclaré Mattia Nelles, un analyste politique allemand qui étudie l’Ukraine. Les Ukrainiens ont maintenu un niveau élevé de secret opérationnel, ce qui rend difficile de savoir, par exemple, combien de soldats ils ont encore dans la région de Lysychansk ou le véritable taux de pertes, a-t-il déclaré.

Une autre inconnue est l’étendue des stocks d’artillerie russe, que les estimations des services de renseignement occidentaux avaient initialement sous-estimée, a déclaré le responsable occidental. S’attendant à une courte guerre dans laquelle les forces ukrainiennes se sont rapidement repliées, les Russes n’ont fait aucun effort pour augmenter la production avant l’invasion et bien qu’ils l’aient probablement fait maintenant, leur complexe industriel de défense n’a pas la capacité de suivre le rythme “énorme” au cours de laquelle la Russie tire des obus d’artillerie, a déclaré le responsable occidental. “Leur offre n’est pas infinie”, a-t-il déclaré.

Et bien que les forces ukrainiennes traversent une période difficile en ce moment, elles ne semblent pas en danger d’effondrement, a déclaré l’expert Michael Kofman, directeur des études russes au Center for Naval Analysis, s’adressant au podcast Silverado Policy Accelerator, Géopolitique décantée.

Les Ukrainiens continuent de harceler les forces russes au nord de la ville de Kharkiv et ont réalisé des gains limités dans une petite offensive à l’extérieur de la ville de Kherson dans le sud de l’Ukraine, aidant à détourner les ressources russes du front du Donbass.

Les gains territoriaux mineurs actuellement engrangés par la Russie sont moins importants que l’équilibre global des forces sur le champ de bataille, a déclaré Kofman.

“La partie la plus importante de la guerre n’est pas ces points géographiques, car maintenant c’est un concours de volonté mais aussi un concours matériel, de savoir qui va manquer d’équipement et de munitions et ses meilleures unités en premier”, a-t-il déclaré. “Ces deux forces risquent de s’épuiser au cours de l’été, puis il y aura une pause opérationnelle.”

À ce stade, en supposant que des quantités suffisantes d’armes et de munitions soient arrivées, l’espoir est que l’Ukraine sera en mesure de lancer la contre-offensive et de commencer à faire reculer les troupes russes, ont déclaré des responsables ukrainiens.

Sinon, les deux parties s’enfonceront pour défendre leurs positions, et une impasse s’ensuivra, à moins de la perspective improbable d’une percée diplomatique, a déclaré le responsable occidental.