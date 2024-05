L’offensive israélienne sur Rafah n’a pas franchi la « ligne rouge » de Biden, selon la Maison Blanche

{{#rendered}} {{/rendered}}

Des responsables de la Maison Blanche ont déclaré aux journalistes que la frappe aérienne israélienne sur Rafah dimanche, qui a tué deux hauts dirigeants terroristes du Hamas et des dizaines de civils, ne violait pas la « ligne rouge » du président Biden, principalement parce que la frappe ne représentait pas une opération terrestre majeure.

Le porte-parole du Conseil de sécurité nationale de la Maison Blanche, John Kirby, s’est adressé aux journalistes lors d’un point de presse à la Maison Blanche mardi après-midi, au cours duquel on lui a posé une série de questions sur l’attaque contre la ville de Rafah, dans le sud de Gaza, et sur le moment où les États-Unis changeront de position sur cette question. Les attaques d’Israël.

Israël a mené dimanche une frappe aérienne contre un complexe du Hamas à Rafah, ont confirmé les Forces de défense israéliennes (FDI).

{{#rendered}} {{/rendered}}

Un journaliste a interrogé Kirby sur l’attaque, qui a frappé un campement dans une zone densément peuplée.

DES CHARS ISRAÉLIENS ROULENT DANS LE CENTRE DE RAFAH POUR LA PREMIÈRE FOIS DANS LA GUERRE DE GAZA

Kirby a déclaré au journaliste que toute la zone de Rafah était densément peuplée et qu’un million de personnes avaient évacué la zone.

{{#rendered}} {{/rendered}}

Le journaliste a demandé comment la grève n’avait pas violé la « ligne rouge » fixée par le président.

« Nous ne voulons pas assister à une opération terrestre majeure », a déclaré Kirby. « Nous n’avons pas vu cela à ce stade. »

Kirby a continué en disant que la Maison Blanche ne voulait pas qu’un seul innocent soit tué.

{{#rendered}} {{/rendered}}

NETANYAHU RÉPOND À LA GRÈVE QUI A TUÉ DES DIRIGEANTS TERREUR DU HAMAS ET DES CIVILS : « ENQUÊTE SUR L’INCIDENT »

Les journalistes ont continué à faire pression sur Kirby à ce sujet, lui demandant si Biden avait une limite personnelle à atteindre avant d’intervenir ou de changer de position.

« Le président a été très clair et très direct sur nos attentes concernant les opérations israéliennes à Rafah en particulier, mais à Gaza… nous ne soutenons pas, nous ne soutiendrons pas une opération terrestre majeure à Rafah », a déclaré Kirby. « Et nous avons été très cohérents sur ce point, et le président a dit que si cela se produisait, cela pourrait l’obliger à prendre des décisions différentes en termes de soutien. Nous n’avons pas vu cela se produire à ce stade. »

{{#rendered}} {{/rendered}}

Kirby a expliqué qu’une opération terrestre majeure impliquait des dizaines de milliers de soldats ou des milliers de soldats se déplaçant dans un ensemble coordonné de manœuvres contre une grande variété de cibles au sol, « de manière massive ».

Une frappe aérienne israélienne sur Rafah tue deux hauts commandants du Hamas et des dizaines de civils

Les responsables américains n’ont pas vu les troupes israéliennes se déplacer de cette manière, selon Kirby.

{{#rendered}} {{/rendered}}

Il a qualifié les événements de dimanche de frappe aérienne « très tragique », et ce n’était pas la première ces derniers jours ou semaines.

« Il y a environ une semaine, personne ne m’a posé de questions sur les lignes rouges, alors qu’il y avait d’autres frappes aériennes à Rafah qui n’avaient pas fait de victimes civiles », a déclaré Kirby. « Il s’agit d’une frappe aérienne. Ce n’est pas une opération terrestre majeure. C’est différent. Là encore, nous ne prenons rien au pied de la lettre non plus. Nous ne sommes pas sur le terrain. »

Mercredi, le sénateur John Fetterman, démocrate de Pennsylvanie, a été interrogé sur l’émission « Morning Joe » de MSNBC si Israël avait franchi la « ligne rouge » américaine en matière de soutien futur en matière d’armes après la frappe de Rafah.

{{#rendered}} {{/rendered}}

L’emprise de Biden sur l’expédition d’armes israéliennes étourdit un général américain à la retraite : « CECI EST UN TOURNANT »

Fetterman, qui a irrité la gauche avec son soutien indéfectible à Israël, a déclaré que les images de la région étaient « déchirantes », mais qu’elles représentent une dure vérité sur le conflit.

CLIQUEZ ICI POUR OBTENIR L’APPLICATION FOX NEWS

{{#rendered}} {{/rendered}}

Fetterman a qualifié Israël d’allié clé et a déclaré qu’il ferait absolument confiance à quelqu’un comme le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu et travaillerait avec lui auprès des dirigeants du Hamas et d’autres acteurs clés de la région.

« La situation à Gaza est très difficile. Mais je crois que le Hamas [cannot] être autorisé à opérer si l’on veut qu’il y ait une paix durable dans cette situation », a déclaré Fetterman.

Nikolas Lanum, Bradford Betz et Trey Yingst de Fox News ont contribué à ce rapport.