L’offensive israélienne à Gaza sera « tout sauf horrible », prévient le ministre britannique

Le ministre britannique des Forces armées a déclaré que personne ne devrait prétendre que l’offensive terrestre d’Israël à Gaza sera « autre chose qu’horrible », avertissant que « nous allons voir des choses horribles ».

James Heappey a déclaré que les forces armées israéliennes « faisaient tout ce qu’elles pouvaient » pour éviter des pertes civiles, mais l’utilisation par le groupe terroriste Hamas de des « boucliers humains » rendraient la tâche « incroyablement difficile ».

Parler à Nouvelles du ciel Alors qu’Israël prépare une offensive aérienne, terrestre et navale à Gaza, M. Heappey a déclaré : « Israël fait tout ce qu’il peut raisonnablement pour dire à la population civile de se déplacer.

« Je suis convaincu qu’Israël sera précis dans son ciblage et qu’il disposera de bons renseignements sur l’endroit où il doit cibler.

« Mais personne ne devrait prétendre que cela va être autre chose qu’horrible. J’ai peur que nous assistions à des choses horribles au cours des prochains jours. »

L’armée israélienne a annoncé qu’elle se préparait à une offensive coordonnée à Gaza et a ordonné aux citoyens de se déplacer vers le sud, accusant le Hamas de tenter de les utiliser comme boucliers humains.

Israël a appelé quelque 360 ​​000 réservistes avant l’offensive prévue, tandis que des chars et des armes lourdes ont également été amenés à la frontière alors que les frappes aériennes continuent de pilonner l’enclave assiégée. Cela survient une semaine après une horrible attaque en Israël perpétrée par des militants du Hamas qui a tué plus de 1 000 personnes.

Alors que le Parlement revient d’une pause d’un mois pour les conférences des partis, Rishi Sunak s’adressera cet après-midi aux députés au sujet de l’escalade de la crise.

Le Premier ministre devrait utiliser sa déclaration à la Chambre des Communes pour expliquer comment le Royaume-Uni soutient Israël et aide les ressortissants britanniques pris dans les combats, tout en détaillant également la réponse des ministres à la situation humanitaire à Gaza.

Le roi Abdallah II de Jordanie a été accueilli à Downing Street dimanche soir, alors que le souverain entamait une tournée diplomatique en Europe pour rallier le soutien international afin de mettre fin à la guerre.

M. Sunak s’entretiendra avec d’autres dirigeants et partenaires internationaux dans les prochains jours, craignant que la guerre entre le Hamas et Israël ne déclenche un conflit plus large au Moyen-Orient.

Le ministre des Affaires étrangères James Cleverly a indiqué dimanche qu’environ 10 Britanniques étaient actuellement retenus en otage par le Hamas, déclarant à Sky News qu’un tel chiffre n’était « pas une estimation déraisonnable ».

Lundi, M. Heappey a déclaré qu’il était « tout à fait compréhensible » qu’Israël cherche à « détruire » le Hamas.

« Mais il s’en prend à un adversaire qui se cache délibérément parmi la population civile et cache son matériel dans et parmi la population civile », a-t-il prévenu.

Le ministre des Forces armées a déclaré qu’il serait par conséquent « extrêmement difficile » de protéger les civils lors de l’offensive.