L’offensive du nouveau look de Clemson est en difficulté, les Tigres n°9 tombent face à Duke

Riley Leonard s’est détaché d’un plaqueur et a sprinté vers l’extérieur pour un touché de 44 verges qui a mis en évidence la performance difficile et physique de Duke qui a choqué Clemson, neuvième, 28-7 lors du match d’ouverture de la saison de lundi soir pour les deux équipes.

Jaquez Moore a ajouté une course de 9 verges en battant plusieurs défenseurs jusqu’au pylône proche du côté droit au quatrième quart pour les Blue Devils (1-0, 1-0 Atlantic Coast Conference), leur donnant une avance inattendue de deux touchés. dans un match qu’ils ont largement contrôlé malgré de nombreuses erreurs.

C’est parce que Duke a résisté à trois reprises après que Clemson ait poussé à l’intérieur de la ligne des 10 verges – même à 1 contre deux de ces possessions – pour maintenir les Tigers sans but. Les Blue Devils ont bloqué deux paniers et forcé à deux reprises des échappés dans ces moments critiques près de la ligne de but. Et ils ont obligé Clemson à travailler pour déplacer les chaînes au lieu de déplacer le ballon en morceaux sous la direction du nouveau coordinateur offensif Garrett Riley.

Bref, les Blue Devils ont rendu le favori de pré-saison de l’ACC très, très ordinaire en route pour battre les Tigers (0-1, 0-1) pour la première fois depuis 2004.

Dans les dernières minutes, Clemson essayait simplement de maintenir les chaînes en mouvement et de se préparer à tout type de retour miracle tandis que de nombreux fans vêtus d’orange qui se pressaient dans le stade Wallace Wade de Duke se dirigeaient vers les sorties avec plus de 5 minutes à jouer.

Cela a donné aux étudiants de Duke – généralement connus pour leur renommée tapageuse de « Cameron Crazies » au basket-ball – un monopole pour célébrer dans une atmosphère de plus en plus festive à mesure que l’horloge se dirigeait vers zéro.

Une fois arrivés là-bas, ils n’ont pas perdu de temps à sprinter vers le milieu de terrain, même s’il restait du temps au compteur, pour célébrer une énorme victoire qui ne fait que valider davantage l’approche de l’entraîneur de deuxième année, Mike Elko, qui consiste à créer un avantage compétitif et solide ici.

Jordan Waters a ajouté un moment ponctuant en se déchaînant pour une course de 36 verges avec 3:15 à jouer pour transformer le match en une véritable aventure. Et cela a mis fin à la séquence de 28 défaites consécutives de Duke face à des adversaires du top 10, la dernière victoire étant survenue – à juste titre – contre le numéro 1 de l’époque. 7Clemson en 1989.

Le quart-arrière de Clemson Cade Klubnik, a remis les rênes tandis que le vétéran DJ Uiagalelei a été transféré à l’Oregon State, a complété 27 des 43 passes pour 209 verges tout en lançant une passe de touché et une interception.

Klubnik a lancé un court touché à Will Shipley au deuxième quart pour le seul score de Clemson au cours d’une journée qui a laissé à plusieurs reprises l’entraîneur Dabo Swinney secouer la tête (après un deuxième coup de pied bloqué) ou s’essuyer le front (après un échappé au but au quatrième quart). ligne) de frustration sur la touche.

Les plats à emporter

Clemson : L’arrivée de Riley après avoir aidé TCU à participer au match de championnat national de l’année dernière était censée fournir une étincelle à l’offensive dirigée par Klubnik. Les Tigers ont terminé avec 422 verges au total, mais ont échoué à plusieurs reprises dans les moments critiques tout en trébuchant sur des erreurs massives.

Duke : Elko a repris un programme qui avait vu son avantage s’essouffler au cours des dernières années du long et fructueux mandat de David Cutcliffe. Il a reconstruit sa confiance et a trouvé un succès immédiat avec neuf victoires, dont une victoire au bol, au cours de la première année après que Duke ait remporté 10 matchs au cours des trois saisons précédentes. Et maintenant, il remporte sa plus grande victoire en tant qu’entraîneur-chef pour la première fois.

Implications du sondage

Les Tigres se sont probablement fait descendre, voire sortir du nouveau sondage de mardi avec ce résultat. Mais les Blue Devils pourraient être en lice pour percer le classement pour la première fois depuis 2018.

Suivant

Clemson : Les Tigres rentrent chez eux pour accueillir Charleston Southern de la Big South Conference samedi.

Duke : Les Blue Devils organisent samedi un match hors conférence contre Lafayette de la Patriot League.

Reportage de l’Associated Press.

