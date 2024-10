L’offensive des Yankees de New York explose contre les Dodgers de Los Angeles lors du quatrième match des World Series pour éviter l’élimination

CNN

L’offensive des Yankees de New York a explosé mardi soir après avoir connu des difficultés lors des trois premiers matchs de la Série mondiale, utilisant trois circuits pour éviter l’élimination au Yankee Stadium.

Les Yankees battent les Dodgers de Los Angeles 11-4 dans le match 4, gâchant une soirée historique pour le joueur de premier but des Dodgers de Los Angeles, Freddie Freeman. Les 11 points des Bombers du Bronx ont été supérieurs à ce que l’équipe avait marqué lors des trois matchs précédents combinés.

Mené 2-1 en troisième manche, l’arrêt-court des Yankees Anthony Volpe, originaire de New York et jouant pour son équipe d’enfance, a frappé un grand chelem contre Daniel Hudson qui a porté le score à 5-2. C’était une avance que les Yankees n’abandonneraient pas.

Après le match, Volpe a été interrogé sur le grand chelem.

«Je pense que je me suis presque évanoui dès que je l’ai vu franchir la clôture. Nous voulons simplement continuer à mettre de la pression sur eux et je pense que tout le monde avait confiance en tout le monde dans l’alignement que quelqu’un allait remporter le gros coup », a déclaré Volpe.

« Nous avons eu de si bonnes frappes au bâton et effectué de si bons mouvements sur le ballon que nous avions l’impression que ce n’était qu’une question de temps. »

Le manager des Yankees, Aaron Boone, s’est dit heureux pour les fans après le grand succès de Volpe.

« J’étais juste content parce que j’avais l’impression que les fans étaient tellement prêts à exploser hier soir, et nous avons juste pris du retard et n’avons pas pu intervenir. C’est comme si vous pouviez enfin voir le coup de poing du Yankee Stadium lors d’un match des World Series. « , a déclaré Boone aux journalistes.

«Quand Anthony frappait cette balle, c’était amusant de voir le Yankee Stadium entrer en éruption. C’est comme s’ils attendaient depuis 48 heures pour faire ça. Ensuite, au fur et à mesure que le jeu avançait, il n’y avait que l’énergie, le bruit, l’excitation. C’était le match des Yankee Stadium World Series.

Les Dodgers mènent désormais la série trois matchs à un. Los Angeles a une autre occasion de remporter le huitième championnat de la franchise mercredi lorsque les deux équipes disputeront le cinquième match à New York.

Le manager des Dodgers, Dave Roberts, a déclaré que l’équipe serait prête.

«Je pense qu’ils nous ont battus. Volpe a pris un bon coup. Ils ont profité de quelques laissez-passer gratuits. Ils ont recommencé plus tard », a déclaré Roberts par la suite. « Je pense que nous aurions pu faire certaines choses pour entrer dans leur enclos un peu plus tôt.

« Encore une fois, en fin de compte, nous sommes toujours dans une assez bonne position et nous nous sentons bien. Nous serons prêts à partir demain.

La compétition a commencé de manière prometteuse pour les visiteurs lorsque Freeman a poursuivi sa chaude course aux World Series.

Le joueur de premier but a établi un record de la Série mondiale après un circuit lors de son sixième match consécutif de la Classique d’automne. Freeman a frappé un circuit de deux points contre le partant des Yankees Luis Gil lors de la première manche pour donner aux Dodgers une avance rapide de 2-0. Il a terminé 1-4 avec trois points produits.

Freeman a réussi un circuit lors des matchs 5 et 6 en tant que membre des Braves d’Atlanta, champions des Séries mondiales 2021, contre les Astros de Houston. Lundi, il a égalé le voltigeur des Astros George Springer en tant que seul joueur à avoir réussi un circuit lors de cinq matchs consécutifs.

Le joueur de 35 ans est le premier joueur à réussir un circuit et à réaliser au moins 10 points produits lors des quatre premiers matchs d’une Série mondiale.

Les Dodgers marqueraient deux points en cinquième pour réduire l’écart à 5-4, réduisant ainsi l’avance fournie par le chelem de Volpe. Mais en sixième, le receveur des Yankees Austin Wells a réussi un circuit en solo pour prolonger l’avance de New York à 6-4.

En fin de huitième, Volpe a encore une fois fourni l’héroïsme – cette fois avec sa vitesse. Il a transformé un simple en double avec ses roues avant de voler le troisième but. Lorsque le voltigeur de gauche Alex Verdugo a frappé un ballon au sol pointu au deuxième but, Volpe a sprinté vers la maison et sa tête la première a battu le tag du receveur Will Smith pour porter le match à 7-4.

Un frappeur plus tard, le joueur de deuxième but des Yankees, Gleyber Torres, a mis le point d’exclamation sur le match avec un circuit de trois points, marquant Wells – qui avait marché – et Verdugo pour porter le score à 10-4.

Mais New York n’avait pas encore fini. Le voltigeur droit Juan Soto a poursuivi sa solide série avec un doublé après le circuit de Torres et le voltigeur central Aaron Judge – qui a beaucoup lutté dans cette série – l’a poussé avec un coup sûr au champ gauche.

Cette percée offensive donne de l’espoir aux fans des Yankees dans l’une des éditions les plus attendues de la Classique d’automne de ces dernières années entre deux des franchises les plus légendaires du sport.

Mercredi, le meilleur lanceur partant de New York, Gerrit Cole, prendra le monticule tandis que Jack Flaherty, qui a lancé un match exceptionnel pour les Dodgers lors du premier match, est en ligne pour se retrouver à nouveau sur le terrain.

