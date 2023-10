L’offensive des Vikings n’est pas synchronisée alors que l’équipe égale le total des défaites de la saison dernière

MINNEAPOLIS (AP) – Face à un troisième et un 7 et avec une chance d’égaliser le score tôt dimanche contre Kansas City…

MINNEAPOLIS — Face à un troisième et un 7 et avec une chance d’égaliser le score tôt dimanche contre les Chiefs de Kansas City, le quart-arrière des Vikings du Minnesota, Kirk Cousins, s’est tourné vers l’une de ses cibles préférées, l’ailier rapproché TJ Hockenson.

Le lancer de Cousins ​​​​était haut, échappant aux mains de Hockenson, et Minnesota a dû se contenter d’un panier en la défaite 27-20. Le lancer était raté et Hockenson n’était pas à la bonne profondeur dans son parcours, a expliqué plus tard l’entraîneur Kevin O’Connell.

« Pouvons-nous juste être un peu plus serrés avec ce lancer ? » » dit O’Connell. « TJ pourrait-il être un peu plus serré sur le parcours ? Troisième et 7 là, c’est un parcours de 8 mètres. Je pense que cela s’est terminé à environ 10 ou 11 mètres de la cible juste là.

« Alors, pouvons-nous simplement resserrer les choses un peu plus ? Cela va dans le sens de la question suivante : pouvons-nous en faire un peu plus ? Faites-le un peu plus proprement. Faites-le un peu mieux. Un peu plus de détails ? Un peu plus d’urgence dans tout ce que nous faisons, et cela commence avec moi et je vais conduire cette minute après minute ici.

O’Connell et les Vikings n’ont pas vraiment mal tourné l’année dernière lorsqu’ils ont terminé 13-4 lors de leur première saison et ont enregistré un record de 11-0 dans des matchs décidés par un seul score. Le Minnesota (1-4) a déjà égalé le nombre de défaites qu’il a subies en 2022 – toutes sur un score d’un but. Une des principales raisons a été les erreurs d’une attaque qui a renvoyé presque tous les titulaires.

La saison dernière, l’offensive du Minnesota s’est classée septième de la ligue pour les verges par match (361,5) et huitième pour les scores (24,9 points). Bien que le nombre de verges cette saison soit similaire (neuvième avec 362,4 par match), les Vikings marquent 22 points par match, ce qui les place au 16e rang de la ligue.

Le Minnesota a un record de 12 cadeaux.

« Moins-9 sur l’écart de chiffre d’affaires, ce qui veut dire quelque chose, sachant que nous avons perdu contre quatre équipes qui étaient en séries éliminatoires l’an dernier », a déclaré O’Connell. « Nous devons arrêter de donner le football. »

Dimanche contre Kansas City, il y a également eu des passes abandonnées et Cousins ​​​​a déclaré qu’il naviguait avec le ballon sur de nombreux lancers.

« J’avais l’impression que le niveau était constamment élevé et je n’ai pas de bonne réponse à cela », a déclaré Cousins. « Mais je sentais que ça apparaissait et oui, peut-être capturable, mais ça ne devrait pas être si difficile pour (Hockenson). Le ballon doit être juste dans leur poitrine. J’étais frustré par cela. Il était tôt et je me suis dit : « Nous allons nous installer », et j’ai senti qu’au fur et à mesure que le match avançait, c’était toujours ainsi.

CE QUI FONCTIONNE

Le Minnesota a terminé 4 sur 5 lors des quatrièmes essais dimanche et a converti 72,7 % des quatrièmes essais cette saison, ce qui constitue la cinquième meilleure note de la NFL. Le succès de dimanche comprenait un faux botté de dégagement dans lequel la sécurité Josh Metellus a pris un claquement direct et a transmis le ballon au porteur de ballon Ty Chandler sur un revers.

« C’était un bon jeu de leur part », a déclaré l’entraîneur des Chiefs Andy Reid. « Donc, nous avions une assez bonne idée qu’ils allaient faire semblant, mais ils ont fait un petit revers, un double-double là-bas et ils nous ont eu. »

CE QUI A BESOIN D’AIDE

Les revirements ont contribué à des démarrages lents toute la saison.

Le Minnesota a été dominé 27-3 au premier quart. Six des revirements de l’équipe ont eu lieu au cours du premier quart, dont trois fois lors du premier entraînement des Vikings. L’ailier rapproché Josh Oliver a réussi un attrapé et une course de 15 verges lors du premier jeu dimanche, mais a perdu un échappé à la fin du jeu.

STOCKER

L’un des rares changements apportés à l’offensive est survenu au niveau du receveur, où KJ Osborn a assumé le rôle de titulaire à la place d’Adam Thielen. L’équipe a également repêché Jordan Addison au premier tour.

Alors que le receveur All-Pro Justin Jefferson souffre d’une blessure aux ischio-jambiers, Addison pourrait assumer un rôle encore plus important. Le joueur de 21 ans, repêché 23e au total par l’USC, a marqué son troisième touché de la saison dimanche. Il compte 19 attrapés pour 249 verges.

« Jordan est la vraie affaire », a déclaré Cousins ​​​​après le match. « Nous avons choisi ce choix au repêchage. »

RÉDUCTION DE STOCK

L’autre changement apporté à l’unité de départ offensive a été qu’Alexander Mattison a succédé au porteur de ballon de Dalvin Cook.

Cependant, le Minnesota n’a pas été en mesure de lancer un grand match de course cette saison, et après deux matchs au sol pour au moins 93 verges, Mattison a réalisé huit courses pour 26 verges contre les Chiefs. Il a également subi une chute critique en fin de match.

BLESSÉ

Le statut de Jefferson sera surveillé après avoir quitté le match de dimanche au quatrième quart.. Le demi de coin Akayleb Evans souffre d’une contusion à la jambe. O’Connell a également déclaré que l’équipe pourrait avoir besoin de « changer d’effectif » avec le quart-arrière suppléant Nick Mullens, qui n’était pas actif dimanche en raison d’une blessure au bas du dos.

NUMÉRO DE CLÉ

2 014 — Achèvements pour Cousins ​​au cours de ses six saisons au Minnesota, dépassant Tommy Kramer (2 011) pour le deuxième plus grand nombre de l’histoire de l’équipe derrière Fran Tarkenton (2 635).

PROCHAINES ÉTAPES

Les champions en titre de la NFC Nord affronteront leur premier adversaire de division de la saison lorsqu’ils joueront à Chicago dimanche.

