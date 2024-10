L’offensive des Tiger-Cats éclate lors d’une victoire contre les Stampeders

HAMILTON — Les Tiger-Cats de Hamilton ont marqué 30 buts sans réplique contre les Stampeders de Calgary en route vers une grosse victoire à domicile, vendredi soir. La journée productive de Bo Levi Mitchell a mené son équipe à sa cinquième victoire en six matchs, le match se terminant 42-20 au Terrain Tim Hortons.

Sur 37 tentatives, Mitchell a lancé cinq touchés et 450 verges, deux records de la saison. Steven Dunbar Jr. et Tim White ont chacun réussi quelques touchés, les deux receveurs parcourant plus de 100 verges. Greg Bell a couru 139 verges à son retour de blessure.

Toujours à la recherche de sa première victoire depuis la semaine 9, la défense des Stampeders n’a pas réussi à résoudre les problèmes que Hamilton lui a posés. Un choix de Tre Roberson avant la mi-temps a ramené les visiteurs dans le match, mais ils n’ont pas été en mesure de monter un effort de retour en seconde période.

Faisant son deuxième départ consécutif en rouge et blanc, le quart-arrière Matt Shiltz avait une fiche de 12-24, lançant pour 124 verges, réalisant un touché et lançant une interception. Il a brièvement quitté le match pour Jake Maier en seconde période après avoir reçu un coup sûr, mais il reviendrait au quatrième quart pour clôturer le match. Dedrick Mills a mené le champ arrière de Calgary avec 76 verges au sol en 12 tentatives.

Les Stamps ont cherché à établir la course grâce à une première possession qui a permis aux visiteurs de remporter trois premiers essais. Jonathan Moxey de Hamilton a mis fin à ce qui semblait être un parcours prometteur avec sa deuxième interception de la saison.

À la recherche de points lors du revirement précoce, Mitchell a cherché à traverser la défense de Calgary avec son bras. Dezmon Patmon a chargé vers le bas du terrain pour un ramassage de 22 verges avant que Kiondre Smith ne reçoive un gain de 18 verges. Dans la zone rouge, Mitchell a regardé vers la gauche pour trouver un Blanc ouvert qui a marqué un touché de huit verges.

Un botté de dégagement étouffé de Cody Grace a donné à Hamilton le ballon au 31 de Calgary pour sa prochaine possession. Lors du jeu suivant, White a réussi son deuxième touché de la journée pour donner une avance à deux chiffres aux Ticats à la fin du premier quart.

Les Tabbies ont obtenu leur prochain touché dans les premières minutes du deuxième quart-temps. Mitchell s’est connecté avec Jevoni Robinson pour un score de 27 verges, mais le point supplémentaire manqué de Marc Liegghio signifiait que Hamilton détiendrait une avance de 20-0.

Dunbar a capté trois des cinq passes de son quart-arrière sur une distance de 80 verges alors que le pivot de Hamilton continuait de connaître du succès dans les airs. Il a couronné la possession avec une réception de six mètres dans la zone des buts, donnant une avance de 27-0 aux hôtes.

Le premier placement de Liegghio de la soirée a donné 30 points à Hamilton sans réponse, mais Reno Paredes de Calgary a inscrit les Stamps au tableau avec un placement de 45 verges peu de temps après. À l’approche de la mi-temps, Roberson a intercepté un ballon de Mitchell pour un pick-six de 65 verges, remettant Calgary dans le match alors que la mi-temps se terminait 30-9.

Les Ticats ont accru leur avance après la pause après une passe de 40 verges de Mitchell à Dunbar. Le receveur des Ticats a vu le ballon frappé par Kobe Williams, mais heureusement pour les hôtes, le ballon a traversé la zone des buts et est sorti des limites pour rester avec Hamilton. Quelques jeux plus tard, Liegghio a inscrit son deuxième panier du match pour donner à Hamilton un avantage de 33-9.

Une interférence de passe défensive commise par Moxey a aidé les Stamps à se rapprocher de leur adversaire au troisième quart. Le penalty de Moxey sur Clark Barnes a donné à l’équipe à l’extérieur un coup de pouce de 31 verges, puis Shiltz a appelé son propre numéro pour son premier score au sol de la saison. Il a trouvé Begelton dans le coin le plus à droite de la zone des buts lors d’une conversion de deux points pour en faire un match de 33-17.

Le quart-arrière Maier est entré dans la compétition au milieu du troisième quart après que Shiltz se soit blessé lors d’une mêlée. Paredes a réussi un placement de 42 verges peu après l’entrée en jeu de Maier pour réduire l’avance des Ticats. Shiltz est revenu sur le terrain au quatrième quart après avoir attiré l’attention sur la ligne de touche de Calgary, mais pas avant qu’un autre panier de Liegghio ait donné une avance de 16 aux Ticats.

Les Tabbies ont réussi à marquer un match à trois points au milieu du dernier quart grâce au cinquième touché de la soirée de Mitchell. Dunbar a obtenu son deuxième score avec un attrapé de 14 verges, mais n’a pas réussi à freiner le lancer de Mitchell sur la conversion de deux points alors que le match s’est terminé 42-20 au Terrain Tim Hortons.

Au cours de la semaine 21, les Tiger-Cats termineront leur saison régulière à Ottawa contre le ROUGE et NOIR le vendredi 25 octobre. Les Stampeders affronteront quant à eux les Roughriders de la Saskatchewan à Regina le samedi 26 octobre.