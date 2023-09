L’offensive des Steelers a retrouvé son élan. Vient maintenant la partie la plus difficile : le garder

Mike Tomlin a utilisé le mot « mojo » comme une sorte de fourre-tout en essayant de décrire ce qui manquait à l’offensive des Steelers de Pittsburgh au cours des deux premières semaines de la saison.

En voici quelques autres que l’entraîneur de longue date de Pittsburgh aurait pu remplacer : Confiance. Rythme. Swag. La créativité. Appel de jeu cohérent. (OK, ce dernier fait trois mots).

Pendant six jeux au troisième quart de la victoire 23-18 de dimanche contre Las Vegas, tout est revenu – même le jeu, peut-être surtout le jeu – offrant un aperçu de ce que les Steelers (2-1) espèrent devenir. occurrence régulière au cours des trois prochains mois et plus.

En l’espace de 3 min 19 s, Kenny Pickett et compagnie ont parcouru 81 verges en une demi-douzaine de clichés. Tous ont produit un kilométrage positif. La plupart d’entre eux ont produit des premiers essais, le dernier étant techniquement venu sur une passe de touché de 13 verges de Pickett à l’ailier rapproché Pat Freiermuth qui a donné aux Steelers une avance de 16 points et a été exécutée si parfaitement que l’ailier rapproché recrue Darnell Washington – exécutant une route en dessous – a levé les mains pour célébrer lorsque la passe de Pickett n’était qu’à mi-chemin des mains en attente de Freiermuth dans le coin arrière de la zone des buts.

« Il y a eu beaucoup de choses différentes dans cette campagne qui ont été vraiment positives », a déclaré Pickett après avoir lancé plusieurs passes de touché dans le même match pour la première fois de sa carrière. « En fait, je pense que c’est un point positif que nous pourrions retenir. »

Lors du premier essai au Pittsburgh 19, Pickett s’est aligné avec le fusil de chasse, a simulé un transfert puis a trouvé George Pickens dans la foulée sur 17 verges. Jaylen Warren a parcouru 4 verges puis a attrapé un écran retardé bien conçu qui s’est transformé en un gain de 16 verges.

Pickett s’est connecté avec Freiermuth – une réflexion après coup au cours des deux premières semaines – au milieu pour 14. Najee Harris a trouvé un pli et a parcouru 17 mètres. Pickett a ensuite suivi en roulant vers sa gauche et en lançant une passe vers un Freiermuth grand ouvert.

Pour une attaque qui est entrée dans le match avec le moins de premiers essais de la NFL, pour un coordinateur offensif dont les fans scandaient son renvoi lors d’un match que les Steelers gagnaient, pour une défense qui a une force perpétuellement perturbatrice dans le secondeur extérieur TJ Watt. , ces six pièces ont fourni une marge de manœuvre et une chance d’expirer, une rareté pour la plupart des deux dernières saisons.

« Il y a évidemment des opportunités de croissance, mais j’étais vraiment fier des efforts et du jeu », a déclaré Tomlin. « Nous avons fait ce qu’il fallait pour remporter la victoire. Nous n’en sommes qu’au tout début de l’année. »

Vient maintenant la partie la plus difficile : lui donner un aspect aussi fluide de manière cohérente. Les Steelers ont marqué plus de 20 points en trois matchs consécutifs une seule fois depuis que le Canada a remplacé Randy Fichtner comme coordonnateur offensif en 2021.

La victoire contre les Raiders a fourni une occasion bienvenue d’expirer. Pittsburgh se dirige maintenant vers l’essentiel de son calendrier en espérant que ce qui s’est passé à Vegas n’y reste pas.

CE QUI FONCTIONNE

Tout ce que fait Watt. L’éternel All-Pro compte déjà six sacs en trois matchs et même lorsqu’il n’atteint pas le quart-arrière, il brise le jeu. À deux reprises, il a forcé le quart-arrière des Raiders Jimmy Garoppolo à lâcher le ballon avant qu’il ne le veuille, menant directement aux interceptions de Levi Wallace.

Semaine après semaine, Watt est une force quelle que soit la manière dont ses adversaires tentent de le défendre. Peut-être que son vieux frère devenu hype man JJ Watt avait raison lorsqu’il qualifiait le plus jeune des trois frères Watt de « meilleur joueur défensif de la planète ».

QU’EST-CE QUI NE L’EST PAS

Avions charters. Le vol de retour de Pittsburgh en provenance de Las Vegas a fait une escale inattendue à Kansas City tôt lundi matin lorsque l’avion a eu un problème qui a dû être résolu au sol. Le club a finalement changé d’avion, cependant, en grande partie vers l’ailier défensif. Cam Heyward C’est le chagrin, pas celui qui appartient à Taylor Swift.

STOCKER

Le plaqueur défensif recrue Keeanu Benton a obtenu son premier sack en carrière dimanche et lui, le plaqueur défensif Montravius ​​Adams et l’ailier défensif de deuxième année DeMarvin Leal ont été remarqués toute la soirée tout en maintenant les Raiders à 69 verges au sol.

RÉDUCTION DE STOCK

Le scénario d’ouverture du Canada n’a encore une fois produit presque rien. Trois des quatre premiers entraînements se sont terminés par des punts, la seule exception venant du touché de 72 verges de Calvin Austin III. Les choses se sont améliorées au fil du match, mais les problèmes de la première mi-temps doivent être résolus.

BLESSURES

Les Steelers sont sortis de Sin City en relativement bonne santé. Le demi de coin Desmond King, signé comme agent libre à la veille de la saison régulière, était actif et s’occupait de certaines tâches de retour de coup de pied tandis que Gunner Olszewski se remettait d’une commotion cérébrale.

NUMÉRO DE CLÉ

1 — Le nombre de joueurs dans l’histoire de la NFL avec six sacs et un touché défensif au cours des trois premiers matchs de la saison de leur équipe. Cette liste n’existait pas jusqu’à ce que Watt atteigne six sacs cette saison, dimanche soir.

PROCHAINES ÉTAPES

Pittsburgh se rendra à Houston (1-2) dimanche prochain à la recherche d’une sixième victoire consécutive sur la route depuis la saison dernière.

Reportage de l’Associated Press.

