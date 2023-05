L’offensive des Oilers se tarit lors de la défaite éclatante du match 3 contre les Golden Knights

Jonathan Marchessault a marqué ses deux premiers buts des séries éliminatoires pour les Golden Knights de Vegas lors de la victoire de 5-1 de lundi contre les Oilers d’Edmonton pour mener leur série éliminatoire deux matchs contre un.

Jack Eichel a marqué et obtenu deux passes décisives pour Vegas avec ses coéquipiers Zach Whitecloud et Chandler Stephenson chacun marquant un but.

Warren Foegele d’Edmonton a marqué le premier but du match avant que les Golden Knights ne contrent avec cinq.

Aucun des gardiens partants n’a atteint la fin du match. Laurent Brossoit des Knights a quitté dans la douleur à 11:44 de la première période après avoir repoussé trois des quatre tirs.

Brossoit a semblé se blesser à la jambe gauche en glissant dans le pli. Adin Hill a arrêté les 25 tirs qu’il a vus en relief.

Stuart Skinner a été retiré pour Jack Campbell en deuxième période lorsque Vegas a marqué son quatrième but sur 23 tirs. Campbell a effectué neuf arrêts.

Le match 4 de la finale de la division Pacifique au meilleur des sept aura lieu mercredi à Rogers Place, suivi du match 5 de vendredi à Las Vegas.

Si nécessaire, le match 6 aura lieu dimanche à Edmonton et un match 7 aura lieu le 16 mai à Vegas.

Les Golden Knights ont remporté le premier match de la série 6-4 avant de s’incliner 5-1 à domicile.

Skinner a été retiré du quatrième match de la série de premier tour d’Edmonton contre les Kings de Los Angeles.

Les Oilers ont surmonté un déficit de trois buts pour gagner en prolongation avec Campbell devant le filet, mais il n’y a pas eu de retour similaire lundi.

Vegas s’est engagé à passer plus de temps à jouer à forces égales et à ne pas donner au jeu de puissance tant vanté d’Edmonton à 56% des minutes qu’il avait dans le match 2.

Les Oilers sont allés 0 pour 2 avec un avantage d’homme dans le match, tandis que Vegas était 0 pour 4

Le centre d’Edmonton Leon Draisaitl produisait à un rythme de 1,69 point par match jusqu’à ce qu’il soit écarté de la feuille de pointage pour la première fois lundi.

Le capitaine des Oilers Connor McDavid n’a pas non plus marqué de point pour la première fois depuis l’ouverture de la série contre LA

L’entraîneur-chef des Golden Knights, Bruce Cassidy, voulait la rondelle sur les bâtons de ses joueurs plus que lors du deuxième match, et les Knights ont accepté.

REGARDER l Brossoit de Vegas doit être aidé hors de la glace après avoir subi une blessure:

Le gardien des Golden Knights Brossoit quitte le troisième match avec une blessure Le gardien de Vegas Laurent Brossoit doit être aidé hors de la glace après avoir subi une blessure alors qu’il s’étirait pour un rebond au cours de la première période.

Vegas menait 2-1 et a devancé les hôtes 15-7 après 20 minutes. Les Knights ont marqué trois buts sans riposte en deuxième période.

Les Oilers ont obtenu un but annulé pour interférence du gardien de but, mais Vegas a de nouveau frappé dans les 20 secondes suivant ce défi.

Nicolas Roy a chargé depuis l’aile et Stephenson a converti le rebond à 17:13 de la deuxième période.

Eichel a battu Skinner du côté opposé avec un tir du poignet à 12:03, après qu’Evan Bouchard d’Edmonton soit tombé dans la zone neutre pour donner un couloir à Eichel.

Ce but a mis fin à la soirée de Skinner.

Vegas menait 3-1 à 7:25 lorsque Whitecloud a patiné vers le cercle de mise au jeu à la gauche de Skinner et a câblé un tir par-dessus le gant du gardien d’Edmonton.

La première période était sans pénalité jusqu’au buzzer quand Evander Kane a été appelé pour contre-vérifier Alex Pietrangelo.

Marchessault, qui a été le meilleur buteur des Knights en saison régulière, a mis fin à sa sécheresse en séries éliminatoires en première période.

Il a marqué son deuxième but avec 51 secondes à faire. Eichel a porté la rondelle sur le côté de l’enclave et a fait une passe du revers vers l’enclave pour que Marchessault l’enterre.

L’attaquant des Oilers Zach Hyman était mal à l’aise et n’a joué que quelques quarts de travail après que sa jambe est entrée en collision avec celle du défenseur de Vegas Nicolas Hague à 6:36.

Eichel et Marchessault ont combiné à 4:44 pour égaliser le score 1-1. Eichel a ganté une mouche pop et a laissé tomber la rondelle à côté du pli.

Dans la rafale qui a suivi, Marchessault a enroulé la rondelle autour de la jambière gauche de Skinner.

Edmonton a marqué dans la course à 2:45 lorsque Foegele au pli de Vegas a redirigé une passe de Derek Ryan à l’étage sur Brossoit.