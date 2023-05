L’offensive des Dodgers a aidé à surmonter l’évanouissement de la rotation: « Vous ne pouvez pas dire assez de bonnes choses »

ST. PETERSBURG, Floride — Harold Ramírez n’a pas eu le temps d’attendre. Il avait regardé Clayton Kershaw se rendre au travail, parsemant la zone de frappes précoces et forçant les Rays à respecter la façon dont sa balle rapide et son curseur s’affrontent. C’est le type d’efficacité impitoyable qui définit le gaucher.

Alors Ramírez a sauté sur une balle rapide du premier lancer dans la cinquième manche, la conduisant au centre droit et forçant Kershaw à se lever et à regarder son avance s’évaporer. Il avait fait à Kershaw ce que les Rays ont fait à tant d’autres tout au long de leur parcours en tant que meilleur club de baseball pendant deux mois.

C’est ce que Yandy Díaz a failli faire à Caleb Ferguson sur une coupe vicieuse qui s’est soldée par une faute au neuvième, le releveur des Dodgers étant visiblement mal à l’aise de le regarder voler. La menace était là et a été là pour les Rays toute la saison, pressant un club des Dodgers qui a montré certaines vulnérabilités malgré son départ 32-21.

Tampa Bay ne compte plus sur sa capacité à réprimer les infractions adverses jusqu’au point de soumission ; ce groupe frappe le ballon partout dans le stade et le placera par-dessus la clôture. Ils sont maintenant le premier club de baseball à 100 circuits cette saison, l’équipe la plus proche (Atlanta) n’en réalisant que 85.

« Cela rend encore plus difficile de les battre », a déclaré Mookie Betts.

Ils ont battu Dodger pendant deux nuits dans leur caverne en béton, forçant Los Angeles dans une position dans laquelle il s’est souvent retrouvé au cours de ce slugfest d’un voyage sur la route – devant s’en sortir. Samedi, ils l’ont fait, se ralliant pour égaliser le match et prendre la tête du septième lors d’une victoire de retour 6-5 au Tropicana Field samedi.

La rotation des Dodgers est mince en ce moment. Les blessures ont assommé les trois cinquièmes de leur personnel de la journée d’ouverture et une partie de la profondeur aussi. Ils ont obtenu un départ d’au moins six manches au cours des deux dernières semaines, et cela s’est produit alors que Noah Syndergaard a accordé six points vendredi soir. Comme leur lancer a faibli, Kershaw n’a pas été à l’abri. Ses quatre points accordés en cinq manches samedi ont porté sa MPM à 5,55 en mai, son pire mois depuis que Kershaw, alors âgé de 21 ans, détenait une MPM de 7,29 fin avril 2009.

« Je pense que c’est juste une commande », a déclaré Kershaw. « Marcher les gars sur quatre terrains pour commencer les manches, prendre du retard – ce n’est pas quelque chose que j’ai l’habitude de faire et que je ne veux pas m’habituer à faire. J’ai besoin de comprendre. Que ce soit mental, j’ai besoin de mieux me concentrer ou mécanique, je ne suis pas sûr, mais je dois retourner à la planche à dessin pour le comprendre.

« Vous ne pouvez pas dire assez de bonnes choses à propos de notre attaque et notre enclos des releveurs m’a ramassé aujourd’hui. Alors maintenant, c’est mon boulot, le boulot des starters d’y aller.



Clayton Kershaw a accordé quatre points mérités à chacun de ses deux derniers départs. (Kim Klement / USA Today)

Le potentiel de puissance de Tampa Bay a fourni un test unique – les Dodgers, la deuxième meilleure équipe de baseball à empêcher les circuits au cours des trois dernières saisons, sont maintenant fermement au milieu du peloton (leurs 1,17 circuits autorisés par neuf manches se classent 15e au baseball) .

« Ils vont faire des ajustements et quand vous faites des erreurs, ils sont susceptibles d’en profiter », a déclaré le manager Dave Roberts.

« Non seulement ils frappent, mais il y a aussi la batte à la balle. Ce sont, en tant qu’adversaire, les deux pires combos.

L’explosion de Ramírez a complété ce qui avait été un retour 3-0 et a forcé la formation de Los Angeles à générer un peu plus de bruit.

Ils en ont fait beaucoup ces derniers temps – en entrant samedi, ils se sont classés troisièmes au baseball pour les points marqués en mai (136) et ont réussi cinq points ou plus dans six des huit premiers matchs de ce voyage – et toute la saison, avec leur nouvelle gamme qui rythme la Ligue nationale avec 288 courses au total. Ils se classent également au troisième rang au baseball avec 83 circuits.

Les stars du club ont alimenté la poussée de samedi. Le frappeur de pincement Trayce Thompson, qui fait sa première apparition au marbre depuis dimanche dernier, a frappé pour ouvrir le septième et étendre son record de club (pour un joueur de position) sans coup sûr à 39 présences au bâton. Mais Miguel Rojas a ouvert la porte avec son simple avec un retrait et a pris la deuxième place sur un terrain sauvage. Ensuite, Betts a pris une balle rapide Colin Poche au milieu pour marquer Rojas et nouer le match, marquant un frappeur plus tard lorsque Freddie Freeman a conduit une autre balle rapide Poche dans l’écart du terrain opposé pour qu’un double prenne la tête. Miguel Vargas a ajouté un tir en solo de Trevor Kelley au huitième pour créer une marge de manœuvre.

« Vous regardez Rojas, Mookie, Freddie », a déclaré Roberts. «Pouvoir continuer cette manche. C’est un peu ce que nous espérions. Ne se joue pas toujours comme tel. Mais je pense que c’est beaucoup. »

« Nous sommes une bonne équipe », a déclaré Betts. « Même après avoir perdu quelques pièces – et nous comprenons que ce sont aussi de gros morceaux – nous sommes une bonne équipe. »

Contre les Rays cogneurs, ils en avaient besoin.

Taylor Walls a étiré un coup sûr en un doublé en neuvième manche avec un retrait et a créé le point d’égalité potentiel à Díaz. Le leader de l’OPS au baseball entrant dans la journée s’est connecté sur une balle rapide de Ferguson et a suivi avec un élan, lâchant sa batte alors que Betts courait vers la droite pour suivre une balle qui se courbait à l’extérieur du poteau de faute.

« C’était effrayant », a déclaré Roberts. « C’est un frappeur effrayant, mec. »

« Le ballon a porté ici », a déclaré Ferguson. « (Et) je savais qu’il avait bien frappé. »

Ferguson a marché Díaz un terrain plus tard et l’a vu prendre la troisième place sur le simple de Wander Franco avant de s’échapper sur un coup au sol droit à Vargas au deuxième but pour terminer la nuit.

Une dernière frayeur évitée.

(Photo du haut de Max Munch et de l’entraîneur de troisième but Dino Ebel : Kim Klement / USA Today)