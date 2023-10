L’offensive des Blue Jays échoue lors de la défaite du premier match et poursuit la tendance de la saison régulière

MINNEAPOLIS — Les séries éliminatoires sont une nouvelle liste, où ce que les équipes ont fait pendant la saison régulière peut déterminer le classement, mais ne dicte pas nécessairement ce qu’elles pourraient faire en octobre. C’est, comme le dit le vieux cliché, le mois où tout peut arriver.

Malheureusement pour les Blue Jays de Toronto, leurs défauts offensifs en saison régulière les ont suivis en séries éliminatoires, tandis que la recrue des Twins du Minnesota, Royce Lewis, fraîchement de retour d’une blessure aux ischio-jambiers, a propulsé les Twins avec deux circuits lors de leur victoire 3-1 contre les Blue Jays. Jays dans le premier match de la série Wild Card mardi. La victoire des Twins a heureusement mis fin à une séquence de 18 défaites consécutives en séries éliminatoires qui a duré 19 ans et s’est déroulée devant 38 450 fans à Target Field.

Les Blue Jays ont frappé fort quelques balles, mais comme cela a été le cas pendant une grande partie de la saison régulière, l’équipe a mis des gars sur les buts, mais n’a pas produit suffisamment de coups sûrs en temps opportun et n’a pas infligé suffisamment de dégâts lorsqu’elle en avait l’occasion. alors que les Twins – ou plus précisément Lewis – l’ont fait. Les Blue Jays ont dominé les Twins 6-5, mais les circuits ont fait la différence.

«Nous avons joué un bon match et nous n’avons pas obtenu les répits dont nous avions besoin», a déclaré le manager des Blue Jays, John Schneider. « Et (dans) ce type de jeux, les dégâts en sont une grande partie. Et quelques circuits vous ont eu.

Aujourd’hui le @Jumeaux« Royce Lewis : – frapper plusieurs RH

– a participé à toutes les courses de son équipe

– a dessiné une promenade Aucun autre joueur de l’histoire de la MLB n’a fait tout cela lors d’une victoire en séries éliminatoires. Il l’a fait lors de ses débuts en séries éliminatoires. pic.twitter.com/iJ8zOe05gb – OptaSTATS (@OptaSTATS) 4 octobre 2023

Pendant ce temps, contrairement à la saison régulière, Toronto n’a pas obtenu un départ de qualité de la part de l’as Kevin Gausman, dont les luttes quelque peu inexplicables contre les Twins se sont poursuivies. Gausman n’a duré que quatre manches, accordant trois points sur trois coups sûrs avec trois buts sur balles et ces deux circuits de Lewis.

Maintenant, la saison des Blue Jays est au bord du gouffre, ce qui est un territoire familier pour la plupart des membres de ce groupe après avoir également perdu 1-0 lors de la série de trois matchs Wild Card de l’année dernière contre les Mariners de Seattle – et finalement perdu de manière dévastatrice.

Les Blue Jays chercheront à éviter un sort similaire cette année et débuteront le droitier José Berríos dans un deuxième match incontournable dans un stade qu’il connaît bien après avoir passé ses 5 premières saisons et demie avec les Twins. Minnesota contrera avec le droitier Sonny Gray, qui a eu une MPM de 2,79 en 32 départs.

« Nous serons dos au mur demain, donc nous devons nous présenter et jouer notre meilleur baseball de l’année, mais ce n’est certainement pas impossible », a déclaré le frappeur désigné Brandon Belt. « J’ai joué beaucoup de matchs éliminatoires (avec les Giants de San Francisco), et nous en avons surmonté beaucoup, alors je dois laisser ce match derrière nous et passer à autre chose. »

Avant le match de mardi, les Blue Jays étaient satisfaits de leurs chances avec Gausman sur le monticule. Aucun partant de la Ligue américaine n’a retiré plus de frappeurs que Gausman (237), tandis que l’offensive des Twins avait le taux de retraits au bâton le plus élevé cette saison. Cependant, les Twins ont toujours semblé avoir le numéro de Gausman, puisqu’il a une MPM de 6,35 en carrière contre eux.

Il a admis lundi qu’il s’agissait d’une équipe contre laquelle il avait eu du mal à cause de son approche dure. Cela a continué d’être le cas mardi, alors que son nombre de lancers était trop élevé et qu’il en avait 73 à la fin de ses quatre manches.

«Ils l’ont fait travailler. Je pense que c’était deux balles rapides qu’il a juste tirées un peu vers Lewis », a déclaré Schneider. « À part ça, ils l’ont broyé assez fort, qu’il s’agisse de buts sur balles ou de très bons lancers. Je pensais que sa dernière manche était évidemment sa meilleure.

Gausman n’a pas eu son commandement précis habituel au début, ce qui a conduit à 45 lancers après seulement deux manches. Les frappeurs des Twins ont également apparemment utilisé une approche délibérée pour licencier le séparateur de Gausman. Le Minnesota n’a balancé que 10 des 31 séparateurs de Gausman et n’en a respiré que quatre. Pour référence, son séparateur avait un taux d’odeur de 43,2 % au cours de la saison.

Les Twins étaient immédiatement sur Gausman. Le joueur de deuxième but des Twins, Edouard Julien, a commencé la première manche avec un but sur balles avant que Gausman n’abandonne un circuit de deux points à Lewis, qui a frappé une balle rapide mal située au milieu de l’intérieur à 386 pieds du champ gauche pour donner une avance de 2-0 aux Twins.

« De toute évidence, il est allé là-bas à la recherche de balles rapides et les a obtenues », a déclaré Gausman. « Dans la première manche, j’ai raté ma place de 3 1/2 pieds. Les bons frappeurs vont vous faire payer pour ça.

Après le match, Gausman a déclaré qu’il avait reconnu ce que les Twins essayaient de faire et qu’il avait pu procéder à un ajustement dès la troisième manche, cependant, il a déclaré qu’il était « trop ​​tard à ce stade ».

« Évidemment, le livre est sorti sur moi. Je suis avant tout un gars à deux longueurs. Le but est d’éliminer mon meilleur lancer, qui est mon partage », a déclaré Gausman. « Ils avaient un très bon plan contre cela. Et, comme je l’ai dit, j’ai fait un ajustement, mais je savais ce qu’ils faisaient dès le début, mais je n’ai pas pu faire l’ajustement… Le split ne portait pas la zone autant que je l’aurais souhaité, alors évidemment ils l’ont fermé. vers le bas s’il commençait bas.

En tant qu’équipe sur route, les Blue Jays savaient s’attendre à une atmosphère intense, voire hostile. La foule a également joué son rôle en faisant de cette journée loin d’être idéale pour Gausman, scandant son nom à plusieurs reprises, y compris dans la deuxième manche après que Gausman a marché le voltigeur gauche Matt Wallner et a cédé un simple au voltigeur central Michael A. Taylor. Gausman a échappé à l’embouteillage en retirant Julien sur des prises – sur un généreux appel de trois prises – avant que Jorge Polanco ne s’envole vers le champ droit. Mais lorsque Lewis a commencé la troisième manche, il a de nouveau frappé Gausman, cette fois sur le terrain du centre droit.

Menés 3-0, les Blue Jays prenaient un certain élan en quatrième manche. Avec deux points, le voltigeur de centre Kevin Kiermaier a frappé un simple sur le terrain vers le troisième que Polanco a respiré. Bo Bichette, qui a marqué un simple plus tôt dans la manche, a contourné le troisième but mais a semblé franchir un panneau d’arrêt de l’entraîneur du troisième but Luis Rivera, pensant qu’il avait une chance de marquer si Carlos Correa ne faisait pas un jeu exceptionnel. L’arrêt-court des Twins l’a fait et Bichette a été retiré au marbre.

«J’y suis allé parce que je pensais que j’allais être en sécurité», a déclaré Bichette après le match.

Schneider a déclaré qu’il n’avait pas étudié le jeu d’assez près pour commenter l’agressivité de Bichette quelques minutes après la fin du match.

« C’était une sacrée pièce de Correa. Il se tenait près de l’arrêt-court et il a fini par récupérer le ballon. Ce sont les séries éliminatoires, les gars essaient de faire des jeux. Je ne l’ai pas regardé de près, mais je pense que Correa a réalisé un sacré jeu », a déclaré le manager des Blue Jays.

Les Blue Jays ont finalement marqué en sixième lorsque Kiermair a envoyé un ballon dans le champ gauche pour un simple RBI, mettant fin à la journée du partant des Twins Pablo López après 5 2/3 de manches au cours desquelles il n’a accordé qu’un seul point sur cinq coups sûrs avec deux buts sur balles et trois retraits au bâton. Matt Chapman a eu la chance d’égaliser le match plus tard dans la manche, mais son ballon frappé au centre du terrain a été capté contre le mur par Taylor, mettant ainsi fin à la menace.

Après que Gausman ait quitté le match après quatre manches, l’enclos des releveurs des Blue Jays a lancé admirablement. Schneider avait des releveurs dès la deuxième manche, bien plus tôt qu’il ne l’aurait souhaité, mais Erik Swanson, Tim Mayza, Chad Green, Génesis Cabrera et Jordan Hicks ont répondu avec quatre manches sans but, gardant les Blue Jays à portée de frappe.

« Je les ai trouvés formidables aujourd’hui, ils ont tous fait leur part et ont fait de très très bons pitchs », a déclaré Schneider, avant d’ajouter que tout le monde sera disponible mercredi, y compris Yusei Kikuchi et peut-être même Chris Bassitt, qui serait leur démarreur présumé pour un match 3, s’ils y arrivent.

Pour la deuxième année consécutive et la troisième fois en quatre saisons, les Blue Jays seront confrontés à un deuxième match éliminatoire. Il y a un an, contre les Mariners, ils ont pris une avance de 8-1 derrière Gausman, mais ont finalement perdu 10-9 dans un match éliminatoire. jeu où tout ce qui pouvait mal tourner s’est produit. Au cours des derniers jours, plusieurs Blue Jays, dont Vladimir Guerrero Jr., ont tenu à mentionner que le sentiment de la défaite dévastatrice de l’an dernier et de l’élimination subséquente demeure avec eux à ce jour.

« Évidemment, nous essayons de gagner demain pour que cela continue et nous devons le faire. Nous le savons », a déclaré Gausman. «Nous avons été dans cette situation l’année dernière. L’année dernière, nous sommes sortis les cheveux en feu l’année dernière également, lors du deuxième match. J’espère que nous pourrons recommencer.

Il s’agit du premier véritable match à faire ou à mourir des Blue Jays cette saison, même si les matchs très stressants ne sont pas nouveaux pour une équipe qui a dû gagner tout au long de la séquence pour entrer, puis a décroché une place en séries éliminatoires jusqu’à presque la toute dernière. moment. Ils semblaient également jouer des matchs serrés presque tous les soirs, avec 98 de leurs 162 matchs décidés par trois points ou moins. (Ils sont allés 54-44 en eux.)

Les Blue Jays devront désormais s’appuyer sur toute la résilience qu’ils ont accumulée cette année et s’appuyer sur leurs expériences récentes. Comme une grande partie de la saison régulière, les Blue Jays ne se sont pas rendu la tâche facile, mais les séries éliminatoires offrent toujours l’opportunité de changer leur récit.

« Je pense que ce groupe, dans son ensemble, si l’on considère l’ensemble du travail et combien de fois nous avons été dans cette situation, cela semble beaucoup », a déclaré Schneider. « Je sais qu’ils vont sortir prêts demain. »

(Photo du haut de Bo Bichette jeté au marbre : Abbie Parr / Associated Press)