L’offensive de Sterling commence à cliquer : « Je vois beaucoup de potentiel »

STERLING – Les Sterling Golden Warriors ont une nouvelle attaque cette saison. La ligne offensive, ancrée par les vétérans Lucas Austin et Kendric Muhammad, compte trois nouveaux partants. Il y a deux nouveaux quarts en lice pour le temps de jeu, deux nouveaux porteurs de ballon dans la rotation et quelques nouveaux receveurs cette année.

Les deux premières semaines de la saison de football au lycée ont été consacrées à l’apprentissage : apprendre comment les nouvelles pièces s’adaptent aux anciennes et, pour certains joueurs, apprendre la vitesse du jeu universitaire.

Les Golden Warriors ont semblé tirer les leçons de leur défaite 28-17 contre Metamora lors de la première semaine, prenant des mesures positives lors d’une défaite 42-28 contre Wheaton St. Francis la semaine dernière.

Au cours de la première semaine, sur la route contre les Redbirds, Sterling n’a pas pu faire grand-chose offensivement. Il a été limité à 158 verges totales en attaque et a été blanchi en seconde période. Mais lors de la deuxième semaine contre Wheaton St. Francis, les choses se sont un peu mieux passées. Après avoir été menés 14-7 à la mi-temps, les Golden Warriors ont marqué 21 points en seconde période. Ils ont terminé le match avec 335 verges offensives totales. Défensivement, ils n’ont pas pu suivre la vitesse des Spartans, mais offensivement, ils ont trouvé certaines choses qui ont fonctionné pour eux.

« Nous avons trouvé beaucoup plus d’éléments clés de notre attaque, comme des quarts qui courent le ballon », a déclaré le receveur senior Mason Emin. « Mais je pense que nous avons très bien lancé le ballon récemment, et notre ligne offensive commence à devenir plus agressive, ce qui nous ouvre beaucoup de gros runs. Il ne s’agit donc pas seulement d’empiler la boîte parce qu’ils savent que nous n’allons pas la lancer, car nous pouvons aussi la lancer.

L’année dernière, avec les quarts Kael Ryan et JP Schilling et le porteur de ballon Antonio Tablante en tête, l’offensive des Golden Warriors a totalisé 3 355 verges, lancé 1 084 verges et marqué 68 touchés au total. Cette année, ces trois-là sont partis, mais il reste de bons talents et une infusion de nouveaux talents pour réapprovisionner le placard.

Avec un certain nombre de nouveaux titulaires cette année, Sterling pense pouvoir faire à peu près les mêmes choses. Mais en tant que jeune équipe, elle sait que son développement pourrait prendre un certain temps.

«Je pense que nous pouvons faire certaines des mêmes choses. Nous devons découvrir dans quoi nous sommes bons, et ensuite, en tant qu’entraîneur, nous devons vraiment nous assurer que ce sont les choses sur lesquelles nous travaillons », a déclaré l’entraîneur de Sterling, Jon Schlemmer. « Les choses ne seront pas toujours belles, et c’est beaucoup plus difficile à faire ici contre les gens que nous avons affrontés, mais chaque année est une nouvelle année. … Nous sommes ravis d’avoir une autre chance.

Le quart-arrière junior Joseph Holcomb a déclaré que Sterling avait l’étoffe d’une autre attaque de grande puissance.

Le porteur de ballon senior Andre Klaver, un nouveau venu dans la rotation du champ arrière, a démontré son potentiel de meneur de jeu avec une course de 39 verges et une réception de 19 verges au cours de la semaine 1. Le receveur junior Kaedon Phillips, l’un des nouveaux partants, a réussi une réception de touché dans les deux cas. matchs jusqu’à présent : un 21 verges lors de la semaine 1 et un 25 verges lors de la semaine 2. Le senior Cale Ledergerber, l’un des trois principaux porteurs de ballon de la rotation l’année dernière, s’est précipité pour 74 verges et un touché en six courses la semaine dernière, marquant sur une course de 44 verges au quatrième quart. Avec Holcomb, Ledergerber, Phillips et Klaver dans l’alignement, il y a beaucoup de vitesse et d’athlétisme en attaque.

« Je vois beaucoup de potentiel avec moi au poste de quarterback, Cale et Andre [at running back]. J’ai l’impression que nous pourrions remplacer [Kael, JP and Antonio], et nous pourrions faire aussi bien qu’eux, sinon mieux », a déclaré Holcomb. « Je pense [all of the new playmakers] peut apporter beaucoup à l’offensive. Nous pouvons certainement tous les utiliser. Ce sont de très bonnes pièces et j’ai hâte de voir comment ils jouent cette année.

Ledergerber ressent la même chose et voit des parallèles entre Holcomb et l’un des quarts partants de l’année dernière.

« Je pense que Joseph est une bonne image miroir de JP, et André et moi compensons ce qu’Antonio a laissé », a-t-il déclaré. « J’ai vu beaucoup de bonnes choses de partout [the new offensive playmakers]en fait, et je pense qu’ils vont jouer un rôle très important dans notre attaque et notre défense – tout, vraiment.

Andre Klaver de Sterling brise un plaquage contre Brady Hill de St. Francis le vendredi 1er septembre 2023 à Sterling High School. (Alex T. Paschal/)

Lors de sa première action prolongée au poste de quart-arrière la semaine dernière, Holcomb a réussi 6 passes sur 11 pour 114 verges et deux touchés, et s’est précipité 26 fois pour 108 verges et un touché. Il a quitté le match de la semaine 1 avec des crampes après le premier entraînement et a été remplacé par le quart-arrière junior Drew Nettleton, qui a mené un but en fin de première mi-temps pour donner à Sterling une avance de 17-14 à la mi-temps. L’entraîneur Schlemmer s’attend à mélanger les deux quarts alors que les Golden Warriors s’efforcent d’obtenir une polyvalence maximale.

« Ils ont tous les deux fait du bon travail pour nous. Joseph, il a fait du bon travail avec ses pieds la semaine dernière et a pu faire quelques jeux avec ses pieds. Et puis, évidemment, Drew, il a encore fait de très bons lancers la semaine dernière et a fait du bon travail avec ce que nous lui avons demandé de faire la semaine 1 », a déclaré Schlemmer. « Vous devez avoir plusieurs enfants avec des choses qui pourraient arriver comme nous l’avons vu au cours de la première semaine, avec quelqu’un qui n’est peut-être pas aussi en bonne santé que vous le souhaiteriez, donc nous devons simplement continuer à progresser, et nous nous attendons pleinement à ce que ces deux gars le fassent. continuez à nous aider et à contribuer.

Schlemmer est satisfait du développement de la ligne offensive. Il a été particulièrement impressionné par le plaqueur offensif de première année de 6 pieds 5 pouces et 250 livres, AJ Coleman.

« Ils font du bon travail. Nous avons quelques étudiants de deuxième année, un gars qui n’a jamais joué sur la ligne offensive auparavant et qui est intervenu pour nous pendant le camp d’automne, et Braden Birdsley a fait du bon travail, et Lincoln [Davis] et Kelan [Mikrut]. Et on récupère un gars un peu en bonne santé avec Oswaldo [Navarro] », a déclaré Schlemmer. « Mais AJ [Coleman], ayant 14 ans, ne ressemble pas à un jeune de 14 ans, mais il joue un peu au-dessus de son âge en ce moment. Il fait du bon travail. Il a encore du chemin à parcourir et il sait sur quoi il doit travailler, mais les choses qu’il fait pour un jeune de 14 ans contre les gens que nous avons vus jusqu’à présent sont assez impressionnantes.