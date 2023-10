L’offensive de la Géorgie semblait élite lors de la victoire du Kentucky, mais la défense a-t-elle répondu aux attentes ?

ATHÈNES, Géorgie — Le but était d’invoquer Isaac Newton. Après tout, c’est toujours une université, alors pensez-y bien. Pensez à un boulet de démolition, les entraîneurs géorgiens ont dit à leurs joueurs, la force est égale à la masse multipliée par l’accélération, mettez-la en termes de football et connectez le tout ensemble.

Attendez, quelqu’un a demandé à Kirby Smart samedi, une boule de démolition à la Miley Cyrus ?

« Je ne sais même pas qui est Miley Cyrus », a déclaré Smart. « Qu’est-ce qu’elle a à voir avec une boule de démolition ? »

Elle a une chanson, dit quelqu’un. Recherchez-le sur Google, a suggéré quelqu’un.

« Je connais Eric Church comme une boule de démolition », a déclaré Smart.

Il y a eu des rires. Ensuite, Smart est devenu sérieux et a essayé d’expliquer la théorie de Newton et ce qu’elle signifiait pour son équipe, mais de toute évidence, la salle était davantage axée sur la question de savoir si Smart, 47 ans et mère d’une adolescente, n’avait vraiment jamais entendu parler de Cyrus.

L’analogie ne s’est donc pas déroulée comme prévu. Tout le reste s’est fait samedi. L’étoile de la mort de Géorgie, pour reprendre une autre expression de la culture pop, semble désormais fiancée.

Cette performance en Géorgie, un démantèlement 51-13 du Kentucky n°20, était à la fois quelque chose que tout le monde pouvait voir venir, et toujours révélatrice. Les performances médiocres du début de la saison ont permis de se demander si cette équipe pourrait être aussi bonne que les deux dernières années. La performance de samedi a rappelé que oui, lorsque cette équipe joue à son potentiel, elle peut le faire.

« Je ne dirais pas que nous avons alerté le pays. Mais nous avons en quelque sorte montré qui nous sommes », a déclaré le défenseur senior Kendall Milton. « Beaucoup de gens doutaient de nous. Beaucoup de gens doutaient de nos capacités. Chaque année, nous perdons beaucoup de monde, que ce soit à cause du draft ou du portail. Beaucoup de gens nous questionnent. Et j’ai l’impression que nous avons répondu à beaucoup de questions ce soir.

La principale : la Géorgie vivait-elle simplement de sa réputation ? Le fait de devoir revenir pour battre la Caroline du Sud et Auburn était-il une indication que ce n’est tout simplement pas une bonne équipe ? Ou les Bulldogs étaient-ils encore une équipe très digne qui ne l’avait tout simplement pas encore montré ? Eh bien, ils l’ont montré samedi. Ils sont la seule équipe invaincue de la SEC et ils viennent de jouer leur match le meilleur et le plus complet de la saison.

« Les gens disaient que nous ne pourrions pas le faire toute l’année. Ils disaient que nous ne pouvons pas faire ceci, nous ne pouvons pas faire cela », a déclaré Malaki Starks, étudiant en deuxième année de sécurité. «C’était juste pour nous de sortir et de jouer un jeu complet en attaque et en défense. Sortir et être dominant était très important pour nous.

Dominant cependant d’un côté du ballon. Ce n’est pas celui sur lequel la Géorgie était censée dominer. Ce qui offre une certaine intrigue alors que la Géorgie a atteint le milieu de la saison régulière.

Cette saison était censée ressembler davantage à 2021 : la défense est la force de l’équipe. Mais ces derniers temps, cela s’est davantage tourné vers 2022 : l’offensive étant la force. Et il est difficile de dire encore si cela en dit plus sur l’offensive ou la défense, par rapport aux attentes.

Smart, se souvenant de l’apparence de l’offensive lors de la pré-saison, a pensé que c’était « vraiment spécial avec Branson (Robinson) car cela vous donnait une plus grande dynamique de course avec le ballon ». Mais ensuite Robinson s’est déchiré le tendon rotulien et, combiné à quelques autres blessures au dos, l’offensive a dû s’appuyer davantage sur son jeu de passes.

Carson Beck s’en est sorti. Il a connu son meilleur match à ce jour samedi, totalisant 389 verges et quatre touchés. Sa première mi-temps, lorsqu’il a mené l’équipe à six buts consécutifs, a été essentiellement parfaite, et le match était pratiquement terminé à la mi-temps.

« C’est une chose que j’ai dit à Carson, qu’il se sent plus à l’aise », a déclaré Milton. «Je lui ai dit que c’était son attaque, que tout le monde était derrière toi. Vous êtes en feu, puis nous sommes en feu, c’est comme ça que ça marche. Avant le match, il nous a dit : « Ne vous inquiétez pas de ce que disent les autres, concentrez-vous simplement sur vous et votre jeu. » J’ai l’impression que tout le monde en attaque a pris cela à cœur.



Marcus Rosemy-Jacksaint a réussi quatre attrapés pour 99 verges lors de la victoire de la Géorgie contre le Kentucky. (Dale Zanine / USA aujourd’hui)

Il y a aussi encore du potentiel pour l’offensive. Milton (47 yards en huit courses) est enfin de retour en pleine forme, formant un tandem solide avec Daijun Edwards (54 yards au sol et 51 yards sur réception). Le corps de réception s’améliore à mesure que Rara Thomas, le transfert de l’État du Mississippi, se met à l’aise dans l’offensive de Géorgie, après avoir passé les deux dernières années dans le raid aérien. Thomas a récolté 63 verges sur réception et un touché samedi.

« C’est le joueur le plus important qui peut changer notre attaque », a déclaré Smart. « Parce que nous avons des gars qui peuvent faire des choses. Évidemment, Brock est spécial, Carson a bien joué et nous utilisons beaucoup de gars. Cela assouplit votre défense lorsque vous avez un gars à votre X (récepteur) qui peut gagner des face-à-face. Et quand il prend vie et continue de rouler comme il l’a fait, il nous rend plus difficile à défendre.

Et même si la ligne offensive a bien bloqué, c’est sans le plaqueur droit partant Amarius Mims, un choix potentiel de première ronde de la NFL qui a subi une opération à la cheville le mois dernier. Un spectacle positif samedi : Mims a abandonné la botte de marche, rendant possible un retour en deux matchs. (La Géorgie est ensuite à Vanderbilt, puis a un congé avant la Floride.)

Les vibrations autour de cette attaque géorgienne sont fortes.

Mais la défense ?

« Ce n’était pas une performance importante de notre défense », a déclaré Smart. « Statistiquement, cela dirait cela, en termes de chiffres. Mais pas pour ce que j’aimerais avoir.

Smart est toujours un critique plus sévère de la défense parce que c’est son domaine, mais il n’avait pas tort lorsqu’il a souligné à quel point la façon dont s’est déroulé le match de samedi l’a aidée : la Géorgie a récupéré le ballon en premier et a marqué tout de suite, puis a continué à marquer, forçant le Kentucky, plus axé sur la course, hors de son plan idéal.

« Notre attaque les a amenés à jouer un peu de la main gauche, dans le sens où vous ne pouvez pas rester là et être méthodique lorsque vous êtes aussi rapidement à terre », a déclaré Smart. « Nous savions qu’ils pourraient avoir du mal à jouer par derrière. Ce n’est pas leur style de jeu. »

Jamon Dumas-Johnson, le secondeur géorgien qui a réussi 1,5 sacs samedi, l’a exprimé autrement : « La balle était dans notre camp pendant tout le match. »

Le Kentucky a commis de lourdes pénalités lors de ses deux premiers entraînements, le plaçant bien derrière les bâtons. Mais cela a mis en lumière un autre domaine que Smart a, à juste titre, identifié comme une force pour la Géorgie : la discipline. Les Bulldogs sont entrés dans le match en tant que deuxième équipe la moins pénalisée de la SEC (après LSU) et bien qu’ils aient eu à peu près le même nombre de pénalités (six) que le Kentucky (cinq), elles ont eu moins d’impact.

Le troisième entraînement de la Géorgie aurait dû se terminer sur une passe frappée sur la ligne. Mais après le jeu, Deone Walker, du Kentucky, a repoussé un joueur géorgien – qui n’a pas répondu de la même manière.

« Nous leur avons dit : écoutez, les gars du Kentucky, vous aurez des gars qui vous pousseront ou vous bousculeront. N’y répondez pas », a déclaré Smart. « Les gens ne parlent jamais de la discipline de notre équipe. Je respecte nos gars pour ne pas riposter ou ne pas tirer lorsque les gens font des choses pour vous tirer dessus.

Éloignez-vous, comme pourrait dire Miley Cyrus.

Smart a continué à revenir sur un thème samedi. D’abord lorsqu’on lui a demandé l’identité de cette équipe.

« Nous pouvons prendre un coup de poing et nous pouvons en donner un », a-t-il déclaré.

Et plus tard, lorsqu’on lui a demandé dans quel domaine la Géorgie était l’élite cette année.

« Prendre un coup de poing et donner un coup de poing », a-t-il déclaré.

Et qu’est-ce que cette victoire a montré sur cette équipe ?

« Que nous pouvons prendre un coup de poing et que nous pouvons en donner un », a-t-il déclaré.

Il a fallu ces coups contre la Caroline du Sud et Auburn. Cela a donné du punch contre le Kentucky. Des adversaires plus grands et meilleurs vous attendent, probablement sur des scènes plus grandes. Mais après quelques performances angoissantes, la Géorgie semble enfin être vraiment l’une des meilleures équipes du pays. Au moins pour un match, comme l’a astucieusement observé un joueur.

« Je ne pense pas qu’une déclaration soit faite en une seule nuit », a déclaré Dumas-Johnson. « Nous devons continuer à insister, continuer. »

(Photo du haut : Dale Zanine / USA Today)