L’offensive croissante des Raptors les laisse tomber pour une moitié coûteuse à Phoenix

PHOENIX – L’attaque des Raptors était censée être la chose qui les a coulés cette année.

Il n’y a pas beaucoup de flux naturel parce qu’il n’y a pas beaucoup de décideurs rapides. Les cinq membres de la formation de départ habituelle aiment dribbler et surveiller. Alors que Fred VanVleet, Pascal Siakam et Scottie Barnes sont tous des passeurs doués, aucun d’entre eux n’est un connecteur naturel d’une manière qui fait résonner le ballon sur le sol.

Pendant une grande partie de la première moitié de la saison, cela s’est avéré vrai. La note offensive des Raptors se situait autour de la moyenne, n’a augmenté que grâce à la puissance des transitions fréquentes et des opportunités de seconde chance.

Qui aurait pensé, alors, que les Raptors détermineraient leur attaque avant leur défense ? Ce dernier était censé être leur carte de visite, et cela a été tout sauf cela. L’offense est arrivée, cependant.

La seule constante de l’attaque des Raptors, bonne et mauvaise, est qu’elle comporte peu de revirements. C’est un sous-produit du fait que les Raptors jouent beaucoup de manière isolée. Cela a disparu lundi, alors que les Suns dérangeaient constamment les Raptors dans la peinture, entraînant une défaite de 114-106. Les Suns ont enfermé les Raptors en première mi-temps, jouant avec beaucoup de longueur, et les Raptors ont eu du mal à entrer dans leurs sets. Combinez cela avec un peu trop de sauteurs précipités, la première fois que cela s’est produit depuis un moment, et un temps de crise difficile et ce fut une sortie difficile pour une attaque qui a prospéré.

Avant le match de lundi soir, l’équipe s’est classée septième en attaque sur demi-terrain depuis le 6 janvier, selon Cleaning The Glass – le match après leur compétition de lancer de briques contre les Bucks. Depuis lors, Gary Trent Jr., VanVleet, OG Anunoby et Chris Boucher tirent tous mieux que 39% à partir de 3. Ils étaient tous bien en dessous de ce seuil auparavant. VanVleet et Barnes ont également eu plus le ballon – VanVleet mène avec 7,2 passes décisives par match, et Barnes suit Siakam (six par match) à 5,7.

Pour l’année, les Raptors étaient 11e avant le match de lundi.

Pour l’anecdote, VanVleet et Barnes ont eu le ballon entre les mains plus souvent au cours du dernier mois. Les pull-up 3 de VanVleet ne ressemblent plus à des expériences. Barnes a au moins une passe décisive ou deux par match qui font tu t’arrêtes sur place. Sa vision a été libérée. Et VanVleet et Barnes la chimie dans les actions à deux, en particulier avec Barnes en tant que sélectionneur, a été excellent.

Tirez vers le haut, SPLASH 💦 pic.twitter.com/iX1BjilkSN – Raptors de Toronto (@Raptors) 31 janvier 2023

“Les problèmes qui ont retardé l’attaque, d’abord et avant tout, étaient les tirs”, a déclaré Nick Nurse avant le match. «Cela s’est certainement amélioré, et une grande partie de cela est directement liée à la santé. C’est juste. Nous ne pouvions pas faire grand-chose à ce sujet – nous créions de superbes photos (pour) nos meilleurs tireurs et ils ne pouvaient tout simplement pas les faire. mais maintenant ils le peuvent. … S’améliorer dans ce domaine, s’améliorer dans nos autres possessions offensives positives en dehors des arrêts, de la projection, des passes, des coupes, nous obtenons également beaucoup plus de paniers de coupe.

Esthétiquement, les choses se présentent beaucoup mieux. Hélas, compte tenu de la façon dont ils ont commencé, ils sont au-delà de prendre quoi que ce soit d’un bon processus qui ne donne pas de résultats. Ils n’ont tout simplement pas le temps pour ça.

“Ce n’est pas le moment pour nous d’essayer de remporter des victoires morales”, a déclaré VanVleet. “Nous avons besoin de vraies victoires.”

Observations

• Les Raptors ont annoncé qu’Anunoby serait absent pour au moins le reste du road trip en raison de son entorse au poignet gauche. Cela signifie qu’en plus du match à Phoenix, il manquera des matchs à Utah, Houston et Memphis.

L’équipe n’a pas précisé si d’autres images révélaient des dommages au-delà de ce que le personnel de formation des Raptors avait initialement cru. Les radiographies de son poignet vendredi, quand Anunoby s’est blessé contre les Warriors, étaient négatives. Un porte-parole de l’équipe a déclaré que le personnel médical de l’équipe examinera Anunoby plus en détail lorsque les Raptors reviendront à Toronto. Bien sûr, la date limite des échanges plane sur tout cela, avec un seul match de plus – mercredi à domicile contre San Antonio – entre la fin du road trip et le grand jour.

“Ce voyage a encore un long chemin à parcourir”, a déclaré Nurse avant le match. « Ce n’est pas comme si ce voyage se terminait au coin de la rue. C’est donc un peu surprenant pour moi. Nous savons ce que nous avons maintenant avec ce voyage.

• Les Raptors ont mis Barnes au lieu de VanVleet sur Chris Paul lorsque cela était possible, probablement pour pouvoir échanger plus confortablement n’importe quel pick-and-roll avec Deandre Ayton. C’était une bonne idée, car Barnes a écrasé une tentative d’Ayton loin après avoir changé avec Precious Achiuwa. Barnes a également fait une excellente lecture du ballon. Avec VanVleet devant passer à Ayton, Barnes savait que la passe de Paul irait au grand homme, et il s’est précipité pour le vol.

• Le signe de lundi que Siakam est fatigué : vous pouvez choisir entre lui ne pas finir un lay-up par contact en transition ou ne contrôlant pas un jump ball avec Suns brick house (bien que brick house avec de longs bras) Ish Wainright. Il a flirté avec son premier match sans aide depuis le 1er mai 2021, avant enregistrer son seul au quatrième trimestre.

• Chambre de torture d’Achiuwa ? Chambre de torture d’Achiuwa! Sois toujours mon cœur.

• Pas la passe entrante que vous vouliez : à sept dixièmes de seconde de la fin, VanVleet l’a passée à Achiuwa, qui avait les mains sur les genoux, dans le corner. C’était une violation du chronomètre, les amis.

• Si aucun des entraîneurs n’appelle un temps mort, il y a un temps mort officiel au premier coup de sifflet après les sept et trois minutes. Que se passe-t-il s’il n’y a pas de coup de sifflet (et pas de temps annoncé) après le point de trois minutes, cependant ? Eh bien, nous étions à 15,2 secondes de le découvrir avant que Boucher ne le gâche en obtenant un rebond offensif, après quoi il a été encrassé dans le trafic. Si proche !

(Photo de Fred VanVleet : Joe Camporeale / USA Today)