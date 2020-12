GREEN BAY, Wisconsin: Les Titans du Tennessee ont toujours un chemin direct vers leur deuxième place consécutive en séries éliminatoires, même après avoir raté une occasion de décrocher leur premier titre AFC Sud depuis 2008 dimanche.

Mais il est difficile d’imaginer que le Tennessee dure longtemps en séries éliminatoires si son attaque crachote à nouveau comme il l’a fait lors d’une défaite de 40-14 contre les Packers de Green Bay (12-3) sur un terrain de Lambeau recouvert de neige. Les Packers ont marqué les 19 premiers points du match et les 21 derniers points.

Je ne pense pas que vous puissiez faire ça contre qui que ce soit, avec les erreurs que nous avons faites et le départ que nous avons eu, a déclaré l’entraîneur des Titans, Mike Vrabel. (Son) ne sera tout simplement pas assez bon et trop incohérent.

Le Tennessee (10-5) a affiché son plus bas total de points de la saison et a gaspillé une chance de remporter son premier championnat AFC Sud depuis 2008. Les Titans peuvent encore décrocher un titre de division en s’imposant à Houston (4-11) la semaine prochaine.

Notre saison n’est pas terminée, a déclaré le plaqueur défensif des Titans, DaQuan Jones. Nous avons un match énorme la semaine prochaine et nous devons nous préparer à jouer, donc le plus vite nous pouvons ignorer cela et revenir à la planche à dessin et nous préparer pour Houston, mieux c’est. Nous ne pouvons pas laisser cela nous décourager, sachant où nous en sommes actuellement dans notre division et sachant l’opportunité qui se présente. Il serait stupide de rester assis là et de laisser ce jeu peser lourd dans votre esprit et vous empêcher de vous préparer pour la semaine prochaine.

Les Titans sont arrivés à ce point en remportant un certain nombre de fusillades, car ils étaient entrés dimanche en tant qu’équipe la plus performante de la NFL.

La défense des Tennessees a tellement lutté toute la saison que les Titans ont besoin que leur attaque de haute puissance soit au sommet de sa forme.

Pendant la plus grande partie de l’année, cette infraction a livré. Mais pas cette fois.

Ryan Tannehill a récolté 11 sur 24 pour 121 verges avec une paire d’interceptions. Tannehill a eu un touché et une passe de touché en environ 3 minutes à mi-chemin du match pour réduire un déficit de 19-0 à 19-14, mais ce sont tous les points que le Tennessee produirait toute la nuit.

Ces deux entraînements étaient vraiment tout ce que nous avons eu toute la journée, a déclaré Tannehill.

Nous nous attendons à obtenir des points, a déclaré Tannehill. Nous faisons face à une bonne attaque, une bonne équipe, vous allez devoir marquer des points. Nous le savions dès le départ et nous ne l’avons pas fait.

Tennessees Derrick Henry a couru pour 98 verges en 23 courses, mettant fin à sa séquence de neuf matchs consécutifs sur la route dans lesquels il a couru au moins 100 verges. Henry était l’un des records de la NFL détenu par Barry Sanders, qui a atteint la marque du siècle en 10 matchs consécutifs sur la route au cours de sa carrière au Temple de la renommée.

Le plus grand signe d’avertissement pour le Tennessee peut être que Henry a été dépassé par la recrue des Packers AJ Dillon, qui avait passé plus d’un mois sur le COVID-19[feminine liste de réserve et est entré dimanche avec seulement 115 verges au sol toute la saison. Dillon a couru pour 124 verges et deux touchés, y compris un 30 verges sur un quatrième et un jeu.

Ils ont mieux joué que nous et ils ont gagné, a déclaré Henry. C’est clair et simple. C’était la meilleure équipe ce soir.

Green Bay a dépassé le Tennessee 234-156. Ce n’est certainement pas la faute de Henry, mais cela reflète les luttes des Titans tout au long de la saison en défense. Le Tennessee a mieux fait de défendre la course que d’arrêter la passe cette saison, mais les Titans ont eu du mal dimanche.

Les Titans ont cédé 173 points lors de leurs cinq défaites. Ils ont rapporté au moins 27 points dans chacune de ces défaites.

Il est probablement irréaliste de s’attendre à ce que la défense fasse soudainement des améliorations spectaculaires à la fin de la saison. Cela signifie que l’offensive doit revenir au niveau où elle a été jouée pratiquement toute la saison.

Si l’attaque continue de jouer comme elle l’a fait dimanche, les Titans n’auront pas une longue série éliminatoire. Si cette infraction ne rebondit pas à Houston la semaine prochaine, les Titans pourraient même ne pas se rendre du tout aux séries éliminatoires.

