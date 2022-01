L’Ofcom enquête sur la couverture par la BBC d’une attaque antisémite

Le régulateur des médias a ouvert une enquête sur le reportage du radiodiffuseur sur une attaque contre des adolescents juifs

Le régulateur britannique des médias Ofcom a lancé une enquête sur un reportage de la BBC sur une attaque contre des adolescents juifs en novembre, le diffuseur présentant des excuses.

BBC London était l’un des nombreux médias couvrant une attaque à Londres contre un groupe d’adolescents juifs qui étaient assis dans un bus lorsque plusieurs hommes ont commencé à leur cracher dessus de l’extérieur, à faire des saluts nazis et à les insulter verbalement.

Décrivant l’attaque du 29 novembre, un journaliste a mentionné que «quelques insultes raciales à propos des musulmans» pouvait être entendu de l’intérieur du bus, disant qu’il n’était pas clair si cela avait joué un rôle dans l’incident.

Cette affirmation a été réfutée par un rapport indépendant commandé par le Board of Deputies of British Jews, qui a accusé la BBC de «journalisme profondément irresponsable » et a déclaré que l’histoire soulevait de sérieuses questions sur « préjugés profondément enracinés» au sein de la corporation contre les juifs. Le groupe Campaign Against Antisemitism a également fait part de ses inquiétudes quant à la couverture médiatique.

Lire la suite La BBC accusée de préjugés « profondément ancrés » contre les Juifs

Mercredi, la BBC a publié les conclusions de son unité exécutive des plaintes (ECU), qui n’a trouvé aucune preuve de « blâmer la victime” mais a découvert des inexactitudes à la fois dans un article en ligne et dans un reportage télévisé sur l’incident.

En conséquence, l’ECU a déclaré que les deux éléments « doit maintenant être considéré comme ne répondant plus aux normes de précision de la BBC » et, étant donné que l’allégation anti-musulmane est elle-même devenue controversée, ils manquent également de « impartialité due en ne reflétant pas d’autres points de vue.”

Le rapport de l’ECU a incité la BBC, classée troisième sur la liste des dix principaux antisémites mondiaux par le Centre Simon Wiesenthal, à présenter des excuses « pour ne pas en faire plus» pour souligner que l’allégation d’insultes anti-musulmanes a été contestée, en disant «nous aurions dû en tenir compte et agir plus tôt.”

L’Ofcom, à son tour, a réagi à la nouvelle en lançant sa propre enquête.

« Nous considérons que cela soulève des problèmes en vertu de nos règles d’exactitude et avons lancé une enquête», a déclaré le porte-parole du régulateur, cité par les médias.

L’annonce de l’Ofcom a été bien accueillie par le Conseil des députés de la présidente des Juifs britanniques, Marie van der Zyl.

« Nous saluons la décision de l’Ofcom d’enquêter sur l’incident. Nous espérons que la justice prévaudra« , a-t-elle déclaré dans un communiqué.

Elle a toutefois poursuivi en exprimant le mécontentement de l’organisation à l’égard de la BBC.

« Nous sommes cependant consternés que la Société continue de justifier certaines décisions éditoriales erronées qui continuent de brouiller les pistes et aggravent la détresse des victimes.« , a déclaré van der Zyl.