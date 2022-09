L’Ofcom du Royaume-Uni sonde Amazon, Microsoft et Google sur la domination du cloud

La sonde se concentrera sur les soi-disant “hyperscalers” comme Amazon Web Services et Microsoft Azure, qui permettent aux entreprises d’accéder à la puissance de calcul et au stockage de données à partir de serveurs distants.

L’examen fera partie d’une stratégie numérique plus large poussée par Ofcom, qui réglemente les industries de la radiodiffusion et des télécommunications au Royaume-Uni

D’autres mesures pourraient être prises par le régulateur s’il constate que les entreprises nuisent à la concurrence. Selina Chadha, directrice de la connectivité de l’Ofcom, a déclaré que le régulateur n’avait pas encore déterminé si les géants du cloud se livraient à un comportement anticoncurrentiel. L’Ofcom a déclaré qu’il conclurait son examen et publierait un rapport final comprenant toutes les préoccupations et les recommandations proposées dans les 12 mois.

Sa sonde, annoncée jeudi, se concentrera sur les soi-disant “hyperscalers” comme Amazon Web Services, Microsoft Azure et Google Cloud, qui permettent aux entreprises d’accéder à la puissance de calcul et au stockage de données à partir de serveurs distants, plutôt que de l’héberger sur leur propre infrastructure privée.

Il prévoit également d’enquêter sur d’autres marchés numériques, y compris la messagerie personnelle et les assistants virtuels comme Alexa d’Amazon, au cours de la prochaine année. L’Ofcom s’est dit intéressé par l’impact de services tels que WhatsApp de Meta, Facetime d’Apple et Zoom sur les appels et la messagerie traditionnels, ainsi que sur le paysage concurrentiel des assistants numériques, des téléviseurs connectés et des haut-parleurs intelligents.

“La façon dont nous vivons, travaillons, jouons et faisons des affaires a été transformée par les services numériques”, a déclaré Chadha de l’Ofcom dans un communiqué jeudi. “Mais à mesure que le nombre de plates-formes, d’appareils et de réseaux qui diffusent du contenu continue de croître, les problèmes technologiques et économiques auxquels sont confrontés les régulateurs augmentent également.”

“C’est pourquoi nous lançons un programme de travail pour examiner ces marchés numériques, identifier tout problème de concurrence et nous assurer qu’ils fonctionnent bien pour les personnes et les entreprises qui en dépendent”, a-t-elle ajouté.

L’Ofcom a été sélectionné pour faire respecter les nouvelles règles strictes en matière de contenu préjudiciable sur Internet. Mais il est peu probable que la législation, connue sous le nom de projet de loi sur la sécurité en ligne, entre en vigueur peu de temps après que Liz Truss a remplacé Boris Johnson au poste de Premier ministre. Alors que le gouvernement de Truss est aux prises avec une pléthore de problèmes au Royaume-Uni – notamment la crise du coût de la vie – on s’attend à ce que la réglementation de la sécurité en ligne passe au second plan des priorités politiques du gouvernement.

Cette décision s’ajoute aux efforts d’autres régulateurs pour freiner les grandes entreprises technologiques face à l’emprise perçue qu’elles ont sur diverses parties de l’économie numérique.

L’Autorité de la concurrence et des marchés a plusieurs enquêtes actives sur les entreprises Big Tech et souhaite des pouvoirs supplémentaires pour garantir des conditions de concurrence équitables sur les marchés numériques. La Commission européenne, quant à elle, a infligé une amende de plusieurs milliards de dollars à Google pour de prétendues infractions antitrust, enquête sur Apple et Amazon dans des affaires distinctes et a adopté des lois numériques historiques qui pourraient remodeler les modèles commerciaux des géants de l’Internet.