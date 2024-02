Loews ouvre son dernier hôtel de luxe dans le quartier des divertissements d’Arlington. Regarde

Le plus grand hôtel d’Arlington a ouvert ses portes mardi après deux ans de construction.

Loews Arlington, un hôtel de luxe de 21 étages et 888 chambres situé au 888 Nolan Ryan Expressway, est le deuxième hôtel de la ville appartenant à Loews, basé à New York. En direct! par Loews ouvert sur Randol Mill Road en 2019.

Le hall de l’hôtel, à quelques pas du Globe Life Field, est doté de lustres, de sols en béton brillant, d’un bar insulaire et d’un café. Des boiseries, du noyer au bouleau, ornent les murs.

Le hall de l’hôtel Loews Arlington

Les chambres des étages supérieurs offrent une vue directe sur le Globe Life Field, le stade AT&T et les toits de Fort Worth, lointains mais toujours visibles.

Les chambres de luxe disposent également d’un coin salon avec une télévision murale, un canapé et un bar doté de baies vitrées.

L’hôtel dispose également d’un spa, d’un centre de remise en forme et d’une multitude de salles de conférence à thème.

L’une des salles de conférence donnant sur le stade Choctaw de l’hôtel Loews Arlington

Basé à Dallas cabinet d’architecture HKS agence de design d’intérieur Looney et Associés et Construction de JE Dunn travaillé sur le projet.

L’hôtel est le dernier projet en date près d’un milliard de dollars en nouveaux développements dans le quartier des divertissements d’Arlington, avec pour piliers le stade AT&T, le Globe Life Field et les parcs à thème Six Flags. Le Musée national de la médaille d’honneur ça monte près du stade Choctaw et un appartement de luxe sur le thème des Rangers le complexe commence à être loué en décembre.

Lors d’une cérémonie d’inauguration mardi, les dirigeants de l’entreprise ont remercié l’ancien maire d’Arlington Jeff Williams et l’actuel maire Jim Ross pour leur travail visant à amener l’hôtel à Arlington.

Ross a également remercié son prédécesseur pour son rôle dans le projet et a déclaré qu’il estimait que l’hôtel constituait un merveilleux ajout à la ville.

«Cela permet de mettre au centre certaines des choses qui se passent ici dans le quartier des divertissements. Juste un très bel hôtel de centre de congrès », a déclaré Ross.

Les deux piscines extérieures du Loews Arlington Hotel

Outre les dirigeants de la ville, les dirigeants de l’entreprise ont également remercié les Rangers pour leur participation au projet.

“Nous n’avons jamais eu de partenaires comme les Texas Rangers qui avaient vraiment une vision pour cette destination à Arlington qui, vous savez, et voilà, est devenue réalité.” a déclaré Alex Tisch, PDG de Loews Hotels & Co. « Avec le premier hôtel, nous avons compris que nous nous aimions et que nous nous aimions dans notre façon de fonctionner, et maintenant avec cela, cela change la donne pour le marché.

Neil Leibman, président des opérations commerciales et chef de l’exploitation des Rangers, qui vit dans une suite à Live! par Loews, a exprimé son enthousiasme quant au fait que l’hôtel soit ouvert à temps pour le Match des étoiles de la MLB 2024 à Arlington.

«C’est plus qu’une relation. C’est un partenariat, une amitié”, a-t-il déclaré.

Neil Leibman, président des opérations commerciales et chef de l’exploitation des Texas Rangers, serre la main d’Alex Tisch, président et chef de la direction de Loews Hotels and Co.

En plus des salles de conférences, du centre de congrès et d’autres commodités dont dispose l’hôtel, un restaurant pan-asiatique nommé Soy Cowboy devrait ouvrir ses portes Dans les mois à venir.

Benjamin Berg, chef du Groupe hôtelier Berg était présent à l’ouverture de l’hôtel et a déclaré au Star-Telegram que Soy Cowboy était le premier partenariat que son groupe hôtelier avait avec un hôtel.

La salle de relaxation spa du Loews Arlington Hotel

Un troisième Loews est prévu sur le site de l’hôtel Sheraton au 1500 Convention Center Dr.

“Je pense que c’est un endroit tout à fait unique au monde et nous sommes encore en train d’évaluer quoi faire avec ce site”, a déclaré Tisch.

Le centre de remise en forme de l’hôtel Loews Arlington