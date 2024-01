Loewe fait appel à l’artiste américain Richard Hawkins pour son défilé de mode masculine à Paris – ARTnews.com

Gamma-Rapho via Getty Images

Loewe a dévoilé samedi sa collection homme automne/hiver 2024 lors de la Fashion Week de Paris avec l’aide du peintre basé à Los Angeles et professeur à l’Université de Californie, Richard Hawkins.

Pour le spectacle, Jonathan Anderson, directeur créatif de Loewe, a fait appel à Hawkins pour créer des collages numériques destinés à imiter des vitraux cintrés, tandis que des clips de jeunes hommes apparemment posés pour des vidéos privées ou se livrant à des tiraillements décontractés de chemises apparaissaient. Sept des peintures de Hawkins étaient accrochées stratégiquement sur le mur du fond de la salle, comme pour imiter une exposition collective à petit budget à New York.

Comme Vogue La correspondante parisienne Laurie Guilbault a écrit, les marques de luxe de Prada à Louis Vuitton semblait jouer avec des « archétypes de masculinité » sur les podiums et au-delà. Loewe expérimentait également des visuels genrés, selon Guilbault, qu’elle décrit comme « un nouveau type de masculinité – ludique et sexy ».

Le travail de Hawkins, à cet égard, était peut-être la solution idéale. En 2009, New York TimesRoberta Smith a décrit le sujet de Hawkins comme une collection de « jolis jeunes hommes découpés dans des magazines et des catalogues de vêtements », se rebellant contre un monde de galeries et de musées « nobles et asexués ». Anderson semblait s’inspirer des indices suggestifs qui ont constamment émergé dans la pratique de Hawkins depuis lors : envoyer des mannequins parcourir le podium de la salle avec des vêtements défaits, des ceintures débouclées et des manteaux de velours couvrant partiellement les torses nus.

Au cours des moments les plus modestes de l’émission, les hommes sont apparus sous une forme fragile, plongés dans des pulls surdimensionnés, avec les traits des sujets adolescents de Hawkins, des regards vides et des bouches entrouvertes, apparaissant sur des imprimés, des tricots jacquard et sur des sacs Squeeze surdimensionnés.

Pour les amateurs de mode, le défilé est peut-être une introduction à l’influence de Hawkins. Un catalogue accompagnant la Biennale de Whitney à New York en 2012, où le travail de Hawkins était présenté, décrivait comment sa pratique implique plus largement de scruter les conventions artistiques, d’explorer « les plaisirs parfois tabous du corps et du regard sur le corps ».

Avance rapide de plus d’une décennie, la collaboration de Loewe avec Hawkins donne à Anderson une chance de déconstruire les éléments disparates qui ont façonné le concept de muse, mettant en vedette les représentations de Hawkins d’idoles d’Internet se mêlant à des statues classiques désincarnées. Ces derniers mois, le designer a souligné le potentiel de davantage d’artistes dans les futures collections, affirmant que son objectif est d’aller au-delà des projets adjacents à l’art qui semblent superficiellement engagés.

“Nous nous engageons à montrer ce que l’on verrait dans une grande galerie”, a-t-il déclaré. dit.