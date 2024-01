Loewe explore les médias sociaux et la masculinité lors d’un défilé de mode à Paris

PARIS (AP) — Dans un univers éblouissant où se rencontrent le grand art, la mode et les célébrités, la dernière collection de Jonathan Anderson pour Loewe explore la masculinité moderne, dans le contexte de notre monde saturé de médias sociaux. L’espace d’exposition, transformé par le pop art vibrant de l’artiste Richard Hawkins, était un assaut visuel sur les sens, ouvrant la voie à une collection aussi riche en récit qu’en esthétique. Au milieu du public, l’acteur Jamie Dornan a été aperçu, regardant avec amusement des images fugaces de lui-même intégrées dans des collages vidéo de pulp fiction allant des photos de paparazzi à l’histoire de l’art et aux médias sociaux.

LE COLLAGE DES MÉDIAS SOCIAUX DE LOEWE

Au cœur de cette collection à l’ère numérique se trouvait le thème de la divergence. Anderson a habilement évité l’idée d’une esthétique unique, présentant un collage complet et fabuleux de personnages de médias sociaux, chacun au style unique – et apparemment pris au dépourvu, comme ils pourraient l’être par l’objectif de TMZ ou de Us Weekly.

Soyez averti : ces personnages imaginaires n’étaient pas des célébrités typiques. C’était la vision d’Anderson, donc le décalage et l’inattendu abondaient.

Un col en jean drapé de façon spectaculaire jusqu’au tibia, tandis qu’un haut rose semblait avoir accidentellement glissé, révélant un torse nu de manière involontaire. Une ceinture à grosse boucle d’un seul côté ajoutait un élément de spontanéité, comme si son porteur VIP avait été attrapé sans même avoir le temps de l’attacher.

Ailleurs, un manteau camel surdimensionné était nonchalamment drapé sur la peau nue, associé à une sneaker bleue sans chaussette, évoquant l’image d’une célébrité sortant précipitamment pour le petit-déjeuner, devenant involontairement le sujet de l’objectif d’un paparazzi. Il y avait des cardigans ridiculement longs, des pantalons en cuir et des survêtements – couvrant toute la gamme de l’existence humaine moderne.

La collection a atteint son apogée avec des pièces inspirées d’Hawkins, en particulier le pantalon multicolore qui mariait une touche contemporaine avec un clin d’œil à la tenue arlequin traditionnelle, mettant en valeur le talent d’Anderson pour fusionner les références historiques avec un design moderne.

Cette saison, Anderson s’est aventuré sur un terrain plus provocateur, aux prises avec les complexités de l’ère numérique. Sa dernière exposition montre comment la dynamique en constante évolution des médias sociaux et des célébrités remodèle la masculinité moderne.

HERMES’ NICHANIAN RÉIMAGINE LE CHIC HISTORIQUE POUR LES HOMMES MODERNES

Le dernier défilé masculin de Véronique Nichanian pour Hermès était un jeu d’histoire et de modernité, réinventant l’élégance du XIXe siècle avec une touche contemporaine. Le défilé est un voyage vestimentaire à travers le temps, mêlant sa simplicité luxueuse et une incursion audacieuse dans la mode historique.

Les cols de cette saison étaient un clin d’œil au passé, évoquant les cols à volants et les cols boutonnés des manteaux rappelant le XIXe siècle. Une pièce remarquable était une capuche urbaine, conçue pour ressembler à un empiècement en cuir au niveau du cou, s’associant parfaitement au thème de la collection, celui des vêtements épais et multicouches. Cette superposition n’était pas seulement une question de chaleur, mais aussi la création d’un récit riche et texturé – des pulls sur des chemises, des manteaux superposés sur des manteaux, le tout accentué par de grands revers et des cols retournés spectaculaires. Les grandes bottes noires à plateforme ajoutent au style dramatique, apportant à chaque tenue une touche historique audacieuse.

Le traditionnel a rencontré le moderne lorsque les costumes à carreaux Prince de Galles sont arrivés sur le podium, diffusés avec une touche moderne – un éclair de jaune dans un pull en tricot doux, par exemple. Ce mélange du traditionnel avec des éclats de couleurs est une tendance marquante cette saison.

Nichanian, directeur artistique de l’univers masculin d’Hermès depuis 1988, n’a cessé de faire évoluer l’esthétique de la marque, passant des styles formels de la fin des années 80 à une approche plus décontractée et moderne qui valorise la simplicité et la qualité des matériaux. Ses créations mélangent un luxe intelligent et moderne avec une touche ludique.

LES HOMMES DE VALENTINO EN NOIR

Dans le décor doré de la Monnaie de Paris, le designer Pierpaolo Piccioli a présenté une vision de Valentino qui équilibre subtilement expression artistique et praticité.

La collection s’est ouverte sur un clin d’œil clair au professionnalisme classique : des costumes noirs associés à des cravates noires et des vestes oversize des années 80, signalant une préparation pour le monde des affaires. Cette première présentation de l’esthétique « Men in Black » était à la fois un hommage à la mode masculine traditionnelle et une allusion à son évolution. La veste blanche surdimensionnée ajoutait une touche de débonnaire, suggérant une nouvelle approche plus décontractée des tenues de soirée – et une tentative de plaire à un certain client.

Les tenues d’ouvrier utilitaires et les pièces en denim, au milieu d’une telle formalité, suggéraient un mélange de mondes différents. Les éclairs stratégiques de Piccioli du vermillon emblématique de Valentino ont également ajouté une couche de profondeur. Cette utilisation de la couleur semblait symboliser l’individualité dans le cadre des contraintes commerciales, ce qui était une touche bienvenue.

Le savoir-faire de la collection était évident mais toujours subtil. Un manteau aux longueurs longues et lourdes était à la mode, représentant l’héritage de Valentino en matière de couture de luxe et son regard tourné vers l’avenir. Cependant, la collection dans son ensemble a conservé un ton plus sobre, se concentrant sur le vendable, le portable et le pratique.

BALMAIN A LES YEUX SUR VOUS

Avec l’énergie des Nouveaux Romantiques des années 80, le spectacle Balmain du samedi soir était un régal pour les sens. Les yeux et les lèvres étaient à l’honneur dans le dernier spectacle de mode d’Olivier Rousteing.

Sur fond de noir, des couleurs vibrantes éclataient dans un affichage qui était à la fois un clin d’œil à l’héritage de la maison et un pas vers le plaisir pur et pur.

Le défilé s’est ouvert avec une superbe pièce tendance : un manteau à double boutonnage orné d’yeux géants sur ses manches, des revers noirs encadrant les visuels saisissants. Cela a donné le ton à une collection qui visait autant à faire une déclaration qu’à porter sur les vêtements eux-mêmes. Une chemise blanche associée à une cravate ornée d’une paire géante de lèvres fardées a continué le thème des images graphiques audacieuses.

Des pois dansaient sur des manteaux amples, ponctués de couleurs éclatantes comme le violet et le canari vif, un clin d’œil au mélange de Rousteing entre le traditionnel et l’inattendu. Le défilé était une débauche de blocs de couleurs et d’imprimés vibrants, y compris un ensemble complet de costumes comportant un imprimé en trompe-l’œil d’un homme au bord de l’eau.

L’exposition présentait également des modèles de tous horizons différents, témoignant de l’engagement de Rousteing en faveur de la diversité.

Balmain, sous la direction créative d’Olivier Rousteing, est devenue une marque qui non seulement vénère son riche héritage, mais qui embrasse également avec audace l’avenir. Depuis son adoption précoce du motif de l’hirondelle dans les années 1950 jusqu’à l’interprétation moderne de cet héritage par Rousteing, Balmain a repoussé les limites de la mode. Et j’ai eu beaucoup de plaisir à le faire.