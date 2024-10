L’œuvre virale de Maurizio Cattelan, « Comedian », pourrait valoir 1,5 million de dollars

CNN

—



Lorsqu’une banane collée sur un mur s’est vendue 120 000 dollars en 2019, un tollé sur les réseaux sociaux et un débat séculaire sur le sens de l’art s’en sont suivis.

Mais la création virale de l’artiste Maurizio Cattelan, intitulée « Comedian », pourrait s’avérer un bon investissement : vendredi, la maison de vente aux enchères Sotheby’s a annoncé que l’une des trois « éditions » de l’œuvre était de nouveau en vente – cette fois avec une estimation d’un million de dollars pour 1,5 millions de dollars.

Pour son argent, l’enchérisseur gagnant recevra un rouleau de ruban adhésif et une banane, ainsi qu’un certificat d’authenticité et des instructions officielles pour l’installation de l’œuvre. Sotheby’s a confirmé à CNN que ni la cassette ni, heureusement, la banane ne sont les originaux.

« ‘Comédien’ est une œuvre d’art conceptuelle, et les matériaux physiques réels sont remplacés à chaque installation », a déclaré un porte-parole des enchères par courrier électronique.

Cattelan et la galerie d’art française Perrotin ont fait la une des journaux du monde entier il y a cinq ans lorsqu’ils ont exposé « Comedian » avec un prix demandé à six chiffres à la foire Art Basel Miami Beach. L’original a été créé à partir d’une banane achetée dans une épicerie de Miami, bien que la galerie ait indiqué qu’elle pouvait être remplacée, selon les instructions de l’artiste.

Le monde de l’art était divisé sur les mérites de l’œuvre, même si certains critiques la considéraient comme enracinée dans la riche tradition des œuvres conceptuelles – remontant au célèbre urinoir monté de Marcel Duchamp – qui remettent en question la valeur de l’art lui-même. Des foules se sont rapidement formées, avec des participants à la foire faisant la queue pour voir l’installation virale.

Vidéo connexe : Pourquoi l’art est-il si cher ?

Les événements ont pris une tournure inattendue lorsque l’artiste de performance David Datuna a attrapé la banane accrochée au mur, avant de la peler et de la manger devant des centaines de participants stupéfaits. Il a ensuite défendu cette démarche comme une performance artistique à part entière et non comme un acte de vandalisme.

L’installation de Miami a finalement été supprimée pour des raisons de sécurité publique, mais les trois éditions ont été vendues à la foire. Deux ont été achetés par des collectionneurs privés pour 120 000 $, tandis que le troisième a été acheté pour une somme plus élevée (mais non divulguée) et a ensuite été donné au musée Guggenheim de New York.

Sotheby’s n’a pas révélé l’identité du vendeur lors de la vente aux enchères de novembre, mais a déclaré que le propriétaire actuel de l’œuvre l’avait acquise dans la collection de l’un des acheteurs d’origine.

Dans des interviews données depuis son installation à Miami, Cattelan a décrit « Comedian » comme une œuvre de commentaire. S’adressant au Art Newspaper en 2021, il dit ce n’était « pas une blague », qualifiant l’installation virale de « réflexion sur ce que nous valorisons ».

L’artiste italien, connu pour ses pièces satiriques qui remettent en question la culture populaire, n’a pas immédiatement répondu à la demande de commentaires de CNN sur la vente de novembre.

Dans un communiqué de presse annonçant la vente, David Galperin, responsable de l’art contemporain de Sotheby’s pour les Amériques, a décrit « Comedian » comme une « œuvre provocatrice de pur génie ».

« Équilibrant une pensée critique profonde et un esprit subversif, c’est une œuvre déterminante pour l’artiste et pour notre génération », a déclaré Galperin, ajoutant : « Si à la base, « Comédien » remet en question la notion même de valeur de l’art, alors mettre la l’œuvre aux enchères… sera la réalisation ultime de son idée conceptuelle essentielle : le public aura enfin son mot à dire pour décider de sa véritable valeur.

Bien que ce soit la première fois que « Comedian » apparaît aux enchères, l’œuvre a récemment été exposée au Leeum Museum of Art de Séoul, en Corée du Sud. On le mangeait aussi à l’époque : un étudiant en art de l’Université nationale de Séoul a retiré le fruit et l’a dévoré, avant de coller la peau au mur.

« L’étudiant a dit au musée qu’il l’avait mangé parce qu’il avait faim », a déclaré à CNN un porte-parole de la galerie après l’incident de 2023. Le musée a ensuite remplacé la banane mangée par une nouvelle.

Sotheby’s a l’intention d’exposer l’œuvre avant la vente, qui aura lieu au siège de la maison de ventes à New York le 20 novembre. « Comedian » y sera exposé lundi avant d’entamer une tournée mondiale avec escale à Londres, Paris et Milan. , Hong Kong, Dubaï, Taipei, Tokyo et Los Angeles.