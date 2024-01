L’œuvre phare du Land Art de Mary Miss est mise en péril par son mécène

Le débat sur le sort de l’œuvre a mis en évidence la difficulté de préserver les œuvres d’art publiques, en particulier dans des environnements climatiques de plus en plus extrêmes. Une vague de projets extérieurs ambitieux commandés dans les années 1980 et 1990 ont nécessité, au cours des 15 dernières années, un entretien ou des réparations importants, selon Leigh Arnold, la conservatrice associée du Nasher Sculpture Center à Dallas, qui a inclus Miss dans la célèbre exposition récente « Groundswell : Women of Land Art ». Le cas de « Greenwood Pond : Double Site » est “symptomatique de ce problème plus important autour des installations spécifiques à un site dans la mesure où il existe ce genre d’attitude” réglez-le et oubliez-le “”, a déclaré Arnold.

À la fin des années 80, alors que les artistes repensaient à quoi la sculpture pourrait ressembler en dehors de l’espace de la galerie blanche, le Des Moines Art Center a invité Miss, ainsi que les sculpteurs Richard Serra et Bruce Nauman, à développer des œuvres spécifiques au site pour la ville. parc appartenant où se trouve le musée. Miss a choisi un étang abandonné. Pendant sept ans, elle a travaillé avec des communautés autochtones, un botaniste de l’Université d’État de l’Iowa et d’autres groupes pour restaurer la zone dans son état de zone humide d’origine. Dans son contrat avec Miss, en 1994, sous la direction de l’ancien directeur Michael Danoff, le musée s’est engagé à « protéger et entretenir raisonnablement le projet contre les ravages du temps, du vandalisme et des éléments ».

Le musée dit que « Greenwood Pond : Double Site » a été « constamment entretenu » depuis son ouverture. En consultation avec l’artiste, le musée a réalisé d’importantes réparations en 2014 et 2015, selon Amy Day, sa directrice des affaires extérieures. Mais l’utilisation du bois de terrasse résidentiel, qui a une durée de vie d’environ une décennie, n’était pas à la hauteur du climat extrême de l’Iowa.

“Nous comprenons très bien le désir de réorganiser et de reconstruire l’œuvre”, a déclaré Day. “Cependant, Art Center ne dispose pas de ces ressources.”