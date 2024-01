L’œuvre émouvante de la peintre espagnole Isabel Quintanilla à l’honneur à Madrid

Le peintre faisait partie des réalistes madrilènes, un cercle d’amis – ou, dans certains cas, de membres de la famille – et d’artistes parmi lesquels María Moreno (1933-2020), les frères Julio (1930-2018) et Francisco López Hernández (1932). -2017), Esperanza Parada (1928-2011), Amalia Avia (1930-2011), et probablement le plus connu de tous, Antonio López (1936). Même s’ils n’étaient pas animés par une volonté délibérée de former un groupe créatif, ils partageaient un genre pictural très spécifique (le réalisme), un moment historique (la seconde moitié du XXe siècle) et une ville (Madrid), des circonstances qui les ont organiquement les a amenés à créer une communauté dont ils ont tous bénéficié. Cependant, dans le cas de Quintanilla, loin de recourir aux paysages épiques de grand format et remplis de détails privilégiés par ses pairs, elle s’est concentrée dès le début de sa carrière sur l’intime et le domestique, choses à portée de main, qu’il s’agisse d’une paire de des gants, des plantes, du vernis à ongles ou les lunettes Duralex susmentionnées. Ses objets étaient aussi humbles qu’universels, aussi simples que narratifs. « À tout moment, elle doit peindre des choses qui évoquent une émotion, [things] avec lesquels elle a un certain lien car ce sont des objets du quotidien. Elle ne regarde pas au-delà, elle regarde autour de la maison… Et ce sont autant d’objets que son fils garde encore, encore aujourd’hui. C’est dans le petit et le simple qu’elle trouve l’émotion et l’invitation à peindre », explique Leticia de Cos Martín, commissaire de l’exposition.

Il existe également des espaces tout aussi personnels et prosaïques – une cour ou une pièce de sa propre maison – qui, bien que toujours vides dans les peintures de Quintanilla, contiennent des indices sur les personnes qui les habitent, comme un hamac pour bébé (appartenant à son fils Francesco), des ustensiles de peinture (appartenant à son mari, le sculpteur Francisco López Hernández), ou une machine à coudre (une référence à sa mère, qui travaillait comme couturière pour subvenir aux besoins d’Isabel et de sa sœur après la mort de leur père pendant la guerre civile espagnole). Guerre). “Il y a des déclarations de sa part dans lesquelles elle a dit qu’elle n’intéressait pas le [art] les autorités parce qu’elle peignait ces lunettes Duralex, et que cela n’était pas exportable ; ce n’était pas une nature morte hollandaise avec du cristal de Bohême et de la porcelaine fine », explique de Cos Martín. C’est une anecdote qui en dit long sur la liberté de l’artiste et la forte conviction qui l’a poussée à peindre le petit et (apparemment) sans importance, malgré la popularité limitée de l’œuvre à l’époque.