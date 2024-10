L’œuvre emblématique de Constable est au centre de la nouvelle exposition

John Fairhall/BBC Le Hay Wain était considéré comme radical lors de sa première exposition en 1821.

Une exposition consacrée au travail d’un paysagiste de renom et à l’une de ses œuvres les plus célèbres doit s’ouvrir. La peinture à l’huile emblématique Hay Wain de l’artiste né dans le Suffolk John Constable est au centre d’une nouvelle exposition à la National Gallery de Londres. Peint en 1821, il est alors considéré comme « radical » et ne fait sensation dans le monde de l’art qu’après avoir remporté une médaille d’or au Salon de Paris en 1824. L’exposition Discover Constable et The Hay Wain, qui fait partie des célébrations du bicentenaire de la galerie, comprend également des croquis du peintre couvrant les 20 années qu’il a utilisées pour créer le tableau fini.

Le Hay Wain représente la campagne du Suffolk et présente des chevaux tirant un wagon en bois, ou un grand chariot de ferme, à travers un étang. Per Rumberg, chef du département de conservation à la National Gallery, a décrit le style de Constable comme « discrètement radical ». Il a déclaré : « Je suis vraiment ravi d’avoir l’exposition ici parce que The Hay Wain est sans doute le tableau le plus célèbre et le plus apprécié de Constable et l’un des points forts de la collection de la National Gallery. « Et dans cette exposition, cela nous donne l’opportunité de le contextualiser, de le célébrer pour ce qu’il est, ce qu’il était à l’époque et ce qu’il est devenu au fil du temps. »

John Fairhall/BBC Per Rumberg dit que le Hay Wain est « sans doute l’image la plus célèbre et la plus appréciée de Constable »

Le tableau était une « œuvre très soigneusement construite », que Constable a peinte à Londres, a déclaré M. Rumberg. « Le Hay Wain, lors de sa première exposition en 1821, n’a pas été vraiment bien accueilli, et ce n’est que quelques années plus tard, lorsque le tableau a été présenté au Salon de Paris, qu’il a été reconnu comme l’un des des images de paysages les plus importantes. « Et il a reçu la médaille d’or à Paris, donc on peut dire que les Français l’ont vraiment plus apprécié », a-t-il ajouté. Il a déclaré que l’exposition tentait de contextualiser l’image, en montrant l’œuvre terminée aux côtés des différents croquis qui y ont conduit.

John Fairhall/BBC Christine Riding affirme que le bicentenaire de la galerie était une « opportunité fantastique » pour organiser l’exposition

Christine Riding, commissaire de l’exposition, a déclaré : « Cela fait 200 ans que la National Gallery a été fondée, et cela fait également 200 ans que Constable a acquis une reconnaissance internationale en remportant une médaille d’or au salon de Paris en 1824. « Et nous avons en fait la médaille d’or dans le cadre de l’exposition. »

Elle a déclaré que c’était la première fois que la galerie organisait une exposition isolée sur Constable. « Cela nous a semblé être une occasion fantastique de célébrer notre anniversaire et de célébrer un artiste qui est désormais devenu absolument central dans l’art britannique, européen et international », a expliqué Mme Riding. Né en 1776 à East Bergholt, Constable est surtout connu pour sa représentation de la campagne anglaise, en particulier de son Suffolk natal.