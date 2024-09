L’œuvre d’Olafur Eliasson va transformer Piccadilly Circus à Londres en un paysage flou | Olafur Eliasson

Les immenses panneaux d’affichage numériques qui entourent Piccadilly Circus sont parmi les espaces publicitaires les plus recherchés d’Europe, diffusant chaque année des milliers de messages clairs en direction des touristes et des Londoniens.

Mais début octobre, la dernière œuvre de l’artiste islandais-danois Olafur Eliasson envahira les écrans et tentera de ralentir les choses, en échangeant des publicités haute définition contre une pièce vidéo floue et réfléchissante intitulée Lifeworld.

« Contrairement à ce qui se passe normalement à l’écran, qui consiste en une utilisation extrêmement nette et exceptionnellement optimisée de chaque pixel pour capitaliser sur l’argent que vous payez pour cette exposition », explique Eliasson depuis sa base berlinoise, « ici nous laissons les pixels dériver, il y a une incertitude à portée de main. »

Eliasson s’est forgé une réputation internationale d’innovateur artistique depuis son œuvre révolutionnaire Weather Project, qui mettait en scène un « soleil » géant installé dans le Turbine Hall de la Tate Modern. Deux millions de visiteurs ont pu admirer l’installation, qui recouvrait l’espace d’une brume orange.

Selon le Guardian, le Weather Project a créé un environnement où « les barrières fondent, la politesse glaciale échangée à la porte contre un mysticisme louche », et Eliasson espère que Lifeworld pourra avoir un effet similaire, cette fois en dehors des limites d’une galerie.

« Pour moi, le problème, c’est l’espace public… il ne s’agit pas d’interdire les écrans, mais le flou est une tentative de tendre la main et de dire : « Voilà quelque chose de beau » », a-t-il déclaré. « Il s’agit de ralentir. Il s’agit de tendresse. Il s’agit d’abstraction. »

Lifeworld sera présenté dans quatre lieux différents : Piccadilly Lights à Londres, K-pop Square à Séoul, Kurfürstendamm à Berlin et Times Square à New York, en collaboration avec Circa, l’organisation qui a déjà diffusé les peintures abstraites de Frank Bowling à travers Piccadilly.

Olafur Eliasson, Lifeworld, New York, 2024. Photographie : © 2024 Olafur Eliasson

Chaque version de Lifeworld comportera des images de l’espace public dans lequel elle est montrée, retransmises et floutées, créant un méta-moment où les spectateurs seront invités à réfléchir à l’espace dans lequel ils se trouvent tout en le regardant sous un angle différent.

Lifeworld est typique de l’approche d’Eliasson pour interagir avec les spectateurs de son art : il ne les appelle pas « consommateurs » mais plutôt « coproducteurs ».

Combinant science de pointe, architecture et invention artistique, les pièces d’Eliasson vont des chutes d’eau imposantes et des photographies aériennes de volcans islandais aux salles brumeuses, aux murs de mousse et à sa pièce Ice Watch, qui présente des mini-glaciers du Groenland qui ont lentement fondu à l’extérieur de la Tate Modern.

L’artiste islando-danois vient de rentrer de Los Angeles où il a installé sa pièce Open, qui est composée de plusieurs «kaléidoscopes monumentaux« au Musée d’Art Contemporain.

Lifeworld sera projeté à Times Square à l’occasion des élections américaines et, lors de son séjour dans le pays, Eliasson a déclaré avoir été choqué par la polarisation du débat politique.

« Je viens d’un système de croyances où l’on s’assoit autour d’une table avec des gens avec lesquels on n’est pas d’accord et on s’écoute les uns les autres. Cela n’arrivera jamais. [in the US]« Et à qui cela sert-il les intérêts ? » demande-t-il.

Eliasson espère que Lifeworld pourra – en brouillant les images habituellement claires des écrans publicitaires – forcer les gens à regarder à nouveau leur environnement et à créer un lieu commun au sein de l’espace public.

« Times Square est un endroit brutal », explique Eliasson. « Il est bondé de monde à minuit. C’est un endroit très intéressant. C’est certes stimulant, mais c’est aussi un lieu de bombardement. La question est : est-ce sensibilisant ou est-ce anesthésiant ? »

« Je pense que mon film flou est une représentation plus proche de la réalité que celle que l’on voit habituellement sur les écrans, parce qu’il est hospitalier. Il vous laisse de l’espace », ajoute-t-il. « Je pense que c’est une sorte de tendresse féroce. »

L’année dernière, il a été annoncé que la première œuvre extérieure permanente d’Eliasson au Royaume-Uni – un immense bassin elliptique en acier de 30 mètres réalisé en collaboration avec l’écrivain naturaliste Robert Macfarlane, intitulé Your Daylight Destination – sera installée le long de la côte ouest de Cumbrian.

L’œuvre prévue fait partie d’un programme appelé Deep Time, qui comprendra également des œuvres d’art permanentes plus petites le long de la côte du Lake District.

Eliasson, qui était un breakdancer dans sa jeunesse, a récemment collaboré avec la productrice électronique et DJ Peggy Gou en apparaissant dans le clip de sa chanson «1+1=11« où il dansait derrière un paravent dans son studio berlinois.