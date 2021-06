L’œuvre de la meurtrière dépravée Katrina Walsh mise en vente secrètement lors d’une exposition caritative

L’œuvre d’un meurtrier DÉPRAVE a été secrètement mise en vente lors d’une exposition caritative dans une galerie financée par les contribuables.

Les dessins de prison et les travaux d’aiguille de la « moralement dégénérée » Katrina Walsh, 61 ans, étaient à l’honneur dans ce centre d’art branché.

Les dessins de prison et les travaux d’aiguille de Katrina Walsh ont été mis à l’honneur dans le centre d’art branché d’une des meilleures galeries financées par les contribuables. Crédit : Document à distribuer

Mais sa véritable identité a été cachée aux acheteurs.

Twisted Walsh a été emprisonné pendant 25 ans en 2016 pour avoir aidé sa copine Sarah Williams à poignarder à mort la rivale amoureuse de Williams, Sadie Hartley, 60 ans.

Des sources ont déclaré que le tueur intrigant espérait que participer secrètement à l’exposition de grande envergure aiderait à augmenter ses chances d’obtenir un jour une libération conditionnelle.

Evil Walsh avait soumis son travail dans le cadre d’un concours organisé par l’association caritative Koestler Arts.

Les trois pièces ont été félicitées et présentées pour l’exposition de l’organisme de bienfaisance à la Sheffield Millennium Gallery, qui reçoit des dizaines de milliers de livres du Conseil des arts.

Twisted Walsh a été emprisonné pendant 25 ans en 2016 pour avoir aidé sa copine Sarah Williams, photographiée, à poignarder à mort la rivale amoureuse de Williams, Sadie Hartley Crédit : Document à distribuer

Des véhicules de police entourent la maison où Sadie Hartley a été assassinée en janvier 2016 Crédit : PA : Association de la presse

Sous un croquis d’un tigre, le nom de l’artiste est simplement donné comme « Katrina » et elle a écrit : « Être créative me permet de me sentir presque normale.

Son travail a été rapidement retiré après que The Sun a appris son implication.

Hier soir, le ministère de la Justice a déclaré : « Ces articles ne sont plus à vendre. »

Sous un croquis d’un tigre, le nom de l’artiste est simplement donné comme ‘Katrina’

Son travail a été rapidement retiré après que The Sun a appris son implication

Les travaux d’aiguille de Katrina étaient également exposés