L’oeuvre de Charles Bronson : Combien ça coûte et puis-je l’acheter ?

CÉLÈBRE le prisonnier Charles Bronson a passé près de 50 ans derrière les barreaux.

Pendant ce temps, il a créé des dizaines de dessins et de peintures – et a gagné un joli sou en le faisant.

Charles Bronson a produit diverses œuvres d’art pendant son séjour en prison Crédit: Splash Nouvelles

Combien coûte l’oeuvre de Charles Bronson ?

Les œuvres d’art créées par Charles Bronson varient en prix.

Plus récemment, il aurait produit des dizaines de peintures et de dessins et en aurait vendu des tirages en ligne pour 24,95 £ chacun.

Leurs titres incluent Bronson’s Dead, No More, Keep On Dreaming et Please Don’t Leave Me Here.

Il vendrait également 10 tirages ensemble dans le cadre d’une collection A4 pour 125 £.

Chaque impression prétend être ” œuvre en édition limitée. ”

Certaines de ses autres créations se sont également vendues – et pour des sommes bien plus élevées.

En juillet 2022, Bronson a levé des milliers de livres pour des œuvres caritatives après que des dizaines de ses œuvres aient été mises aux enchères.

Les dessins ont rapporté 2 655 £ même si seulement la moitié des 30 lots présentés ont été achetés.

Parmi les autres ventes, citons un tableau montrant Bronson sur une plage, appelé Fantasy Impression, vendu 1 000 £.

Deux autres, intitulés Broadmoor Lunatic Asylum et Self Portrait, vendus 950 £ chacun.

Un troisième tableau intitulé Impression of Bedlam a été vendu 680 £.

Puis-je acheter les oeuvres de Charles Bronson ?

Les œuvres d’art du prisonnier notoire sont disponibles à l’achat sur ce que l’on pense être le site officiel, intitulé Salvador Gallery.

Le site indique ”Ceci est mon site officiel. Mon fils, George, m’a aidé à mettre en place cette incroyable galerie pour moi afin que je puisse présenter mon art au monde.

Il y a actuellement plus de 100 tirages disponibles à l’achat, avec des prix allant de 24,95 £ à 125 £.

Il y a plus de 100 tirages différents disponibles à l’achat sur ce que l’on pense être un site officiel Crédit: Splash Nouvelles

De quoi parle l’œuvre de Charles Bronson ?

Selon ce que l’on croit être le site officiel, chaque peinture a une signification personnelle importante pour Bronson.

Certaines des œuvres d’art présentent les Kray Twins et Broadmoor.

D’autres représentent diverses autres institutions dans lesquelles il a été emprisonné.

Quelles sont les œuvres les plus célèbres de Charles Bronson ?

Certains des dessins et peintures les plus remarquables de Bronson sont intitulés Flowery Dell est un enfer vivant, L’homme-oiseau et La vie avec le pingouin.

D’autres incluent la collection “Dirty Dozen” qui représente 12 des personnes “les plus perverses” que Bronson ait rencontrées pendant son séjour derrière les barreaux.

Les dessins font référence aux meurtriers maures Ian Brady et Myra Hindley, ainsi qu’au tueur en série Fred West et au tueur de Milly Dowler, Levi Bellfield.