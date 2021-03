Rien n’est interdit pour Banksy, pas même se moquer d’une célèbre photographie d’Annie Leibovitz représentant l’actrice Demi Moore enceinte. Cette peinture parodique, intitulée «Concept original pour une affiche à peine légale (d’après Demi Moore)», sera vendue aux enchères chez Sotheby’s ce mois-ci. Ce tableau de deux mètres de haut a été dévoilé pour la première fois en 2006, avant la première exposition de Banksy aux États-Unis, intitulée «Barely Legal». L’artiste de rue a annoncé l’événement en collant des affiches promotionnelles partout à Los Angeles; L’image des affiches s’inspire de la célèbre photographie d’Annie Leibovitz, montrant Demi Moore complètement nue et enceinte, qui avait fait la couverture de Vanity Fair en 1991.

Comme il a coutume de le faire, l’artiste britannique a détourné ce portrait en y ajoutant sa touche «Banksy-esque»: le visage de l’actrice américaine a été remplacé par celui d’un singe aux yeux exorbités coiffé d’une perruque noire. La silhouette a également une cigarette entre les lèvres, un choix audacieux étant donné que Demi Moore était enceinte de sept mois sur la photo d’Annie Leibovitz. «C’est Banksy à son plus scandaleux; une caricature espiègle de l’une des images de célébrités les plus audacieuses et des couvertures de magazines emblématiques de tous les temps », a déclaré Emma Baker, responsable des ventes du soir d’art contemporain chez Sotheby’s Londres, selon Penta.

Une marchandise chaude aux enchères

«Original Concept for Barely Legal Poster (d’après Demi Moore)» sera proposé aux enchères le 25 mars chez Sotheby’s, lors de la «Modern Renaissance: A Cross-Category Sale». Il provient de la collection personnelle d’un collectionneur anonyme qui l’a acquis en 2007 auprès de Delahunty Fine Art et devrait rapporter entre 2 et 3 millions de livres sterling (2,78 millions de dollars américains et 4,17 millions de dollars américains).

Cependant, les enchères pourraient dépasser ce montant, compte tenu de l’attrait du travail de Banksy auprès des collectionneurs. En octobre, la peinture parodique «Show Me the Monet» s’est vendue 7,6 millions de livres sterling chez Sotheby’s, plus de 2,5 millions de livres au-dessus de son estimation haute. Un an plus tôt, «Parlement décentralisé» a établi un nouveau record de ventes pour Banksy, passant sous le marteau pour 9,9 millions de livres sterling. Et cette tendance pourrait bien se poursuivre en 2021. «Beaucoup de collectionneurs plus traditionnels, ceux qui achètent Basquiat et Haring et même Giacometti ou Bacon, regardent aussi maintenant Banksy comme un artiste vraiment sérieux», Alex Branczik, responsable européen de la création contemporaine l’art chez Sotheby’s expliqué au Guardian.