L’œuvre d’art numérique ‘CryptoPunk’ NFT se vend pour Rs 86 Crores aux enchères de Sotheby’s

Un jeton non fongible (NFT) d’une œuvre d’art numérique appelée « CryptoPunk » s’est vendu pour 11,8 millions de dollars jeudi, a déclaré la maison de vente aux enchères Sotheby’s. Les CryptoPunks sont un ensemble de 10 000 personnages pixel-art créés par Larva Labs en 2017. Celui vendu par Sotheby’s – « CryptoPunk #7523 » – est de la variété Alien recherchée à la peau bleu-vert et portant un masque médical. L’œuvre se présente sous la forme d’un NFT, c’est-à-dire qu’elle est authentifiée par la blockchain, qui certifie son originalité et sa propriété. Le NFT est envoyé au portefeuille de crypto-monnaie de l’acheteur ; aucune œuvre d’art physique ne change de mains. « CryptoPunk #7523 » a été vendu pour 11 754 000 $ dans le cadre de la vente aux enchères en ligne de Sotheby’s « Natively Digital: A Curated NFT Sale », qui a rapporté un total de 17,1 millions de dollars pour les œuvres de 27 artistes numériques.

Il a été acheté par l’entrepreneur israélien Shalom Meckenzie, qui est le principal actionnaire de la société de sport numérique DraftKings, a déclaré Sotheby’s.

Michael Bouhanna, spécialiste de l’art contemporain chez Sotheby’s, a déclaré que la vente démontrait une forte demande continue de NFT.

« Nous sommes ravis de continuer à explorer de nouvelles façons intéressantes de présenter ces œuvres de pointe. »

Tout le monde peut voir les œuvres d’art représentées par les NFT, mais seul l’acheteur a le statut officiel de propriétaire.

Bien que la vente se soit déroulée aux enchères en ligne, les œuvres ont été présentées sur des écrans dans les expositions de Sotheby’s à New York, Londres et Hong Kong.

Sotheby’s a également ouvert sa toute première galerie virtuelle : une réplique de son bâtiment réel sur New Bond Street à Londres, dans le monde virtuel en ligne Decentraland.

Decentraland est un monde virtuel basé sur la blockchain, dans lequel les utilisateurs peuvent se promener avec des amis, visiter des bâtiments, assister à des événements et afficher leurs collections d’œuvres d’art NFT.

« À ceux qui disent : « oui mais vous ne pouvez pas les accrocher à votre mur », c’est là qu’interviennent les mondes sociaux virtuels comme Decentraland », a déclaré Dave Carr, porte-parole de la Decentraland Foundation.

« Les mondes virtuels sont le foyer naturel des NFT d’art numérique. »

Les NFT ont explosé en popularité en février et mars. Une œuvre d’art NFT s’est adjugée 69,3 millions de dollars chez Christie’s, lors de la première vente par une grande maison de vente aux enchères d’une œuvre d’art sans forme physique.

La première vente aux enchères NFT de Sotheby’s a eu lieu en avril, avec des œuvres numériques de l’artiste connu sous le nom de « Pak » pour 16,8 millions de dollars.

« Quantum » de Kevin McCoy, une simple animation géométrique également présentée dans la vente aux enchères de jeudi, s’est vendue 1,47 million de dollars. Sotheby’s a déclaré qu’il s’agissait du premier NFT jamais réalisé, ayant été « frappé » en 2014. Une œuvre de Pak a également été vendue 528 200 $.

