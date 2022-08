L’oeuf de Pâques “Hungama” de Priyadarshan est un rappel génial de “Hera Pheri”. Déjà vu ?

Peu importe si vous regardez un film en tant que spectateur assis devant l’écran pour se divertir ou en tant que cinéphile qui scrute chaque scène qui apparaît dans le film, certains petits détails sont inévitables. Connues sous le nom d’oeufs de Pâques, ces références cachées sont un ajout incroyable à l’expérience globale. Ils apparaissent comme de minuscules petits bonus qui ajoutent à votre intérêt pour le film.

Un utilisateur de Twitter a récemment déterré un incroyable œuf de Pâques des œuvres de Priyadarshan et l’a partagé sur son profil. L’œuf de Pâques relie le film Hungama, sorti en 2003, à une autre comédie à succès Hera Pheri, sortie en 2000.

Dans le film Hungama, une publicité manquante est publiée dans le journal pour le personnage de Nandu Apte, joué par Aftab Shivdasani, après sa disparition. Dans l’annonce, le nom du père de Nandu est mentionné comme Baburao Ganpatrao Apte. Baburao était l’un des personnages principaux du film Hera Pheri, joué par Paresh Rawal.

Cependant, il convient également de noter que Paresh Rawal joue le rôle d’un autre personnage principal Radheysham Tiwari dans Hungama.

Partageant les détails, l’utilisateur a écrit dans la légende : « Un œuf de Pâques Priyadarshan : le personnage joué par Aftab Shivdasani dans Hungama est le fils de Baburao Ganpatrao Apte dans le film ! C’est le nom de Paresh Rawal dans Hera Pheri !

Depuis qu’il a été partagé, le tweet a réussi à accumuler plus de milliers de likes et à surprendre les internautes. Un utilisateur a écrit: “Éblouissant.”

Un autre a écrit : « Le propre univers de Priyadarshan… incomparable !

“Un Univers de ces deux films suffira à faire des ravages au box-office”, estime cet internaute.

Cet utilisateur l’a appelé “Synchronicité à son meilleur!”

La synchronicité à son meilleur ! Je regardais Hungama la semaine dernière et j’ai discuté de la même scène et du même nom avec mon frère.

Nous avons ri au vers Priyadarshan et espérions qu’il sortirait un film à un moment donné à l’avenir avec tous les personnages de tous ses films amusants ! https://t.co/C79TNG8wph

– Rajat Vijay Mishra (@ rajatmishra21) 1 août 2022