L’œil du frappeur de Minute Maid Park subit des changements après que les joueurs ont exprimé leurs inquiétudes

HOUSTON — Une série silencieuse contre les pires lanceurs du baseball a peut-être provoqué un changement que les joueurs des Astros souhaitent depuis longtemps.

Les travailleurs ont passé vendredi après-midi à ajouter plus de peinture verte sur le côté droit de l’œil du frappeur au Minute Maid Park, a confirmé un porte-parole d’Astros. L’Athlétisme.

Le porte-parole a cité les « commentaires des joueurs » comme l’une des raisons de cette amélioration, qui survient deux jours après que Houston ait perdu une série contre les A’s d’Oakland, qui ont enregistré 100 défaites. Les Astros ont marqué deux points et enregistré neuf coups sûrs lors de leurs deux défaites. Un seul de ces coups sûrs est tombé sur des bases supplémentaires.

Une photographie obtenue par L’Athlétisme Vendredi, a montré de la peinture verte recouvrant une partie de la barre Budweiser auparavant rouge qui longe le mur du champ au centre droit. La semaine dernière, plusieurs joueurs ont exprimé leurs inquiétudes concernant l’œil du frappeur. L’Athlétisme sous couvert d’anonymat – et l’un d’eux a cité le bar Budweiser comme une distraction particulière.

« C’est comme le jour et la nuit », a déclaré un joueur à propos de la différence entre les frappes au Minute Maid Park et sur la route, où Houston a un .800 OPS en tête de la Ligue américaine.

Les commentaires officiels cette semaine du directeur général Dana Brown et de l’entraîneur du banc Joe Espada ont renforcé ce qui a longtemps été chuchoté à la fois dans le club-house de Houston et dans la ligue : les frappeurs ont du mal à voir le ballon au Minute Maid Park. Les Astros ont un OPS de 0,732 et un différentiel de points négatif de 8 à l’intérieur de Minute Maid Park cette saison. Seules 11 équipes ont un OPS à domicile inférieur.

« Les gars nous ont parlé de l’œil du frappeur mais, en fin de compte, cette équipe a été bonne avec le même œil du frappeur l’année dernière et l’année précédente », a déclaré Brown. dit à KBME 790 mercredi lors de sa comparution hebdomadaire.

« Je pense qu’il pourrait y avoir un ou deux ajustements dont nous avons parlé, mais je ne pense pas que ce soit quelque chose d’important. Je pense qu’il y a un ajustement mineur dans la vue avec un lanceur gaucher dont nous avons peut-être parlé. Dans l’ensemble, cette équipe a réussi sans apporter aucun ajustement à l’œil du frappeur, donc je ne m’inquiète pas trop à ce sujet.

Comme Brown l’a mentionné, les joueurs d’Astros ont déclaré que les lanceurs gauchers sont particulièrement difficiles à voir à l’intérieur de Minute Maid Park, bien que l’équipe possède une moyenne au bâton de .802 OPS et de .270 contre les gauchers à domicile. Cette semaine, cependant, les gauchers Ken Waldichuk et JP Sears ont fait équipe pour lancer 12 manches de deux points lors des deux victoires d’Oakland contre Houston.

L’œil du frappeur actuel est en place depuis 2017.

Les travaux devraient être terminés avant le match à domicile de l’équipe lundi contre les Orioles de Baltimore, selon un porte-parole de l’équipe. Les Astros ont une fiche de 38-37 au Minute Maid Park cette saison et sont assurés de terminer avec leur plus faible pourcentage de victoires à domicile depuis 2016.

« L’œil du frappeur est quelque chose dont j’ai entendu des joueurs parler dans le passé. De plus, les joueurs visiteurs lorsqu’ils viennent ici à Houston, ils ont du mal à voir le ballon ici », Espada a déclaré à KBME lundi.

« Dans le passé, on n’en parlait pas autant. Je pense que nous devons examiner notre travail global ici, chez nous. Nous devons arriver ici avec la même intensité, les mêmes objectifs… Nous devons appuyer sur l’accélérateur et continuer à avancer. On a parlé de (l’œil du frappeur) dans le passé, mais je ne pense pas que ce soit la raison pour laquelle notre bilan à domicile n’a pas été aussi bon que notre bilan sur la route. Nous devons simplement continuer à avancer.

Lorsqu’on lui a demandé si les joueurs ou les entraîneurs avaient fait part de leurs inquiétudes aux plus hauts responsables du club, Espada a reconnu que cela pourrait être une possibilité une fois la saison terminée.

« Peut-être qu’à la fin de l’année, certains joueurs penseront que c’est quelque chose que nous pouvons explorer et examiner », a déclaré Espada. « Peut-être pourrions-nous nous asseoir et en parler, mais c’est quelque chose qui ne se fera pas dans les prochaines semaines. »

Il s’avère que c’était un peu en avance sur le calendrier.

