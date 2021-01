ATLANTA (AP) – La marchandise présentée dans la boutique de campagne en ligne du sénateur Kelly Loeffler comprend des T-shirts et des autocollants pour pare-chocs portant le nom de Donald Trump et le message: «Encore mon président.»

Le républicain de Géorgie diffuse des publicités télévisées avant le second tour des élections au Sénat de mardi qui fustigent son adversaire, le révérend Raphael Warnock, comme étant «dangereux» et «radical».

Le collègue de Loeffler, le sénateur David Perdue, quant à lui, avertit les Géorgiens que les démocrates adopteront un «agenda socialiste» si son challenger, Jon Ossoff, gagne mardi.

Dans les derniers jours des campagnes qui décideront du contrôle du Sénat américain, les élus républicains font appel à la partie la plus conservatrice de l’électorat. Leur étreinte constante de l’aile extrême droite Trump du GOP – refusant même à plusieurs reprises de reconnaître la défaite de Trump – et leurs caricatures des challengers démocrates peuvent sembler une approche risquée dans un État qui a voté de justesse pour le démocrate Joe Biden à la présidence en novembre après des années de gains démocratiques réguliers.

Pourtant, la stratégie reflète la sagesse dominante du GOP à l’époque de Trump: le chemin le plus clair vers la victoire des républicains, même dans les États swing, est de susciter le soutien d’une base du GOP motivée par l’allégeance au président et la peur des démocrates. Pourtant, l’approche se fait au détriment d’une coalition républicaine autrefois plus large qui comprenait plus de modérés urbains et suburbains et d’indépendants à tendance GOP qui ont rejeté la marque républicaine sous Trump.

«Le président résonne avec beaucoup de gens, tout comme les mots à la mode, donc vous entendez beaucoup« Trump »et« socialisme »», a déclaré Michael McNeely, ancien vice-président du Parti républicain de Géorgie. «J’aimerais que nous vivions dans une société où les gens parlaient d’idées, mais ce n’est tout simplement pas là où nous en sommes.»

Trump a peut-être compliqué encore plus le pari de Perdue et de Loeffler avec la façon dont il a géré sa défaite contre Biden.

Le président a répandu des allégations non fondées de fraude électorale et a fustigé des responsables républicains de Géorgie, y compris le gouverneur Brian Kemp, qui ont défendu le processus électoral. Lorsque les alliés de Trump, y compris Perdue et Loeffler, ont soutenu les affirmations, certains républicains ont exprimé leur inquiétude que cela pourrait décourager certains loyalistes de Trump de voter lors du second tour. Maintenant, d’autres républicains s’inquiètent du fait que les candidats du GOP aient au contraire rebuté les électeurs plus modérés repoussés par Trump.

« Aucun républicain n’est vraiment satisfait de la situation dans laquelle nous nous trouvons », a déclaré Chip Lake, consultant de longue date du GOP et conseiller principal du rival vaincu de Loeffler, le représentant Doug Collins. «Mais parfois, lorsque vous jouez au poker, vous devez jouer la main qui vous est distribuée, et pour nous, cela commence par le président.»

Trump se rendra en Géorgie pour un dernier rassemblement avec Loeffler lundi soir, quelques heures avant l’ouverture des urnes. On ne sait pas si Perdue y participera. Le sénateur a déclaré jeudi qu’il était en quarantaine après avoir été exposé à un assistant qui a été testé positif au coronavirus.

Les démocrates sont d’accord avec la décision des sénateurs du GOP de se présenter comme républicains de Trump et d’utiliser des attaques exagérées. L’opposition au président a été une force unificatrice parmi leurs principaux partisans, et les démocrates croient que le ténor général des républicains tombe à plat avec les électeurs au milieu.

«Nous parlons de quelque chose comme l’expansion de Medicaid. Nous parlons d’élargir les subventions Pell »pour les étudiants à faible revenu, a déclaré Ossoff lors d’un récent arrêt à Marietta, au nord d’Atlanta. «David Perdue dénonce ces choses comme du socialisme?»

Ossoff a noté les affirmations de Perdue selon lesquelles un Sénat dirigé par les démocrates abolirait l’assurance privée; Ossoff et Warnock, en fait, soutiennent la proposition de Biden d’ajouter un régime d’assurance fédéral aux bourses d’assurance privées, et non d’abolir l’assurance privée. «Je veux juste que les gens aient le choix», a déclaré Ossoff.

Les retours de novembre démontrent la caisse claire GOP. Biden a battu Trump par environ 12000 voix sur 5 millions exprimés en Géorgie, faisant de lui le premier candidat démocrate à la présidentielle à porter l’État depuis 1992. Le total des votes record de Biden pour un démocrate dans l’État a été alimenté par la diversification raciale et ethnique des zones métropolitaines, mais aussi changements dans les banlieues clés d’Atlanta où les électeurs blancs ont historiquement penché républicain.

Pourtant, Perdue a atterri à quelques milliers de voix du total de Trump et a mené Ossoff par environ 88000 voix. Le taux de participation républicain a également augmenté dans les petites villes et les zones rurales, tandis que les démocrates de Géorgie ont eu un scrutin décevant aux élections générales, ne parvenant pas à faire les gains attendus dans les courses législatives.

«Nous avons déjà remporté cette course une fois», a déclaré Perdue à certains de ses arrêts de campagne, faisant écho à la conviction de ses conseillers que leur priorité absolue est de maintenir l’enthousiasme de la base de Trump. Ils ajoutent qu’ils peuvent corral la tranche étroite des électeurs swing avec des arguments qui mettent en garde contre le contrôle des démocrates de la Chambre, le Sénat et la Maison Blanche.

Lake et McNeely, cependant, ont prédit que les attaques d’extrême droite et les appels centrés sur Trump ne donneront pas de votes au-delà de la base, en particulier au milieu d’un écrasement de publicité dans une campagne de second tour dont les dépenses totales pourraient dépasser 500 millions de dollars.

«Nous avons atteint le point des rendements décroissants il y a longtemps», a déclaré Lake.

Ils ont également déploré les griefs persistants de Trump au sujet de sa défaite même après que son propre procureur général ait déclaré qu’il n’y avait aucune preuve que les élections avaient été entachées de fraude et que les tribunaux du pays ont rejeté les contestations du résultat.

«Si, pour une raison quelconque, les candidats républicains perdent», a déclaré Lake, «il sera difficile d’écrire un post-mortem sur ce second tour et de ne pas regarder directement tout le chaos qui a été créé sur la fraude électorale.

Le vote anticipé s’est terminé jeudi avec un peu plus de 3 millions de Géorgiens votant par correspondance ou en personne. Cela traîne le décompte final des votes anticipés de 3,65 millions avant les élections générales. Mais le vote anticipé a déjà établi un record de participation au second tour en Géorgie.

Jen Jordan, une sénatrice de l’État démocrate qui a remporté en 2017 un district de banlieue d’Atlanta longtemps détenu par les républicains, reconnaît que son parti est également passé à la stratégie de base. Mais Jordan a fait valoir que les démocrates enracinent toujours davantage leur argumentaire dans les idées politiques, en particulier sur l’accès aux soins de santé et l’éducation du public, qui, selon elle, sont très attrayantes. Elle a dit que Perdue et Loeffler ont sapé leurs avertissements de «socialisme» en se séparant de la plupart des républicains du Congrès pour soutenir l’appel du président pour des paiements d’aide pandémique de 2 000 $ aux Américains.

«Je n’ai jamais autant entendu le mot socialisme de ma vie, et puis ils sont tous les deux comme, oui, donnons à tout le monde des chèques de 2 000 $», a déclaré Jordan.

McNeely, l’ancien chef du GOP de l’État, a déploré que même si Perdue et Loeffler gagnent, leurs campagnes éloignent la Géorgie d’une tradition plus centriste. Il a cité le sénateur républicain Johnny Isakson, dont la retraite a ouvert la voie à Kemp pour nommer Loeffler.

Contrairement à de nombreux républicains du Sud de sa génération, Isakson n’a jamais été démocrate. Mais il a franchi l’Assemblée générale de Géorgie à une époque où les démocrates dominaient l’État. À Washington, Isakson était un vote républicain fiable mais évitait les joutes partisanes et évitait intensément de parler de Trump autant que possible.

«Sen. Isakson a appris à voir les choses d’un point de vue différent », a déclaré McNeely, ajoutant que les politiciens républicains devraient« penser au-delà des campagnes et de ce que pense le président »et que davantage d’électeurs devraient décider que« cela ne fait pas de vous un méchant parce que vous faites des compromis. »