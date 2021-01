Loeffler de GOP concède à Warnock lors du second tour en Géorgie

ATLANTA (AP) – La sénatrice républicaine Kelly Loeffler a concédé jeudi au démocrate Raphael Warnock dans l’un des deux tours de scrutin du Sénat de Géorgie qui donneront le contrôle du Sénat américain aux démocrates.

Loeffler, qui a été nommée au poste il y a un an pour remplacer le sénateur sortant Johnny Isakson, a publié une vidéo sur les médias sociaux jeudi soir disant qu’elle avait appelé Warnock pour le féliciter.

Avec sa victoire aux élections de mardi, Warnock devient le premier Afro-Américain de Géorgie élu au Sénat.

«Malheureusement, nous avons été légèrement à court lors du second tour des élections», déclare Loeffler dans la vidéo. «Plus tôt dans la journée, j’ai appelé le révérend Warnock pour le féliciter et lui souhaiter bonne chance de servir ce grand État.

Un porte-parole de la campagne de Warnock a confirmé que Loeffler avait concédé mais a refusé de commenter davantage.

Le démocrate Jon Ossoff a battu le républicain David Perdue lors de l’autre deuxième tour du Sénat de Géorgie. Perdue n’a pas encore concédé. Dans un communiqué publié tôt mercredi, sa campagne s’est engagée à «mobiliser toutes les ressources disponibles et épuiser tous les recours juridiques».

Les victoires des deux démocrates, ainsi que la victoire du président élu Joe Biden en Géorgie en novembre, marquent un énorme changement dans la politique géorgienne, qui a été dominée par les républicains ces dernières années. Biden est le premier candidat démocrate à la présidentielle à porter l’État depuis 1992.

Warnock est pasteur de l’église baptiste Ebenezer à Atlanta, où le révérend Martin Luther King Jr. a prêché.

Loeffler, une riche femme d’affaires qui s’est étroitement alliée au président Donald Trump, a tenté sans relâche de dépeindre Warnock comme un «libéral radical» pendant la campagne – mentionnant rarement son nom sans cette épithète attachée. Mais au final, Warnock a réussi à vaincre Loeffler avec une coalition diversifiée qui comprenait des électeurs noirs, des jeunes et des banlieusards mal à l’aise avec la direction du GOP sous Trump.

Le second tour du scrutin de mardi a battu les records de participation pour un second tour en Géorgie, avec plus de 4,4 millions de votes exprimés.