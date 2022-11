L’OEA lance une enquête éthique externe sur le chef de la romance

MIAMI (AP) – L’Organisation des États américains a lancé une enquête externe sur les allégations selon lesquelles le secrétaire général Luis Almagro aurait violé le code d’éthique de l’organisation tout en entretenant une relation intime avec un membre du personnel.

À la suite du vote unanime de vendredi, l’OEA cherchera à engager une entreprise pour déterminer si Almagro a violé le code de déontologie de l’OEA ou toute autre règle du personnel interdisant aux superviseurs de favoriser les collègues avec lesquels ils entretiennent une relation amoureuse.

Almagro, s’exprimant à l’issue de la réunion de vendredi, a déclaré qu’il soutenait une enquête complète et transparente sur sa relation avec une femme qui, selon lui, était sa “partenaire” pendant près de trois ans et l’a accompagné à de nombreux dîners et autres événements diplomatiques jusqu’à leur rupture. quelques mois auparavant.

La résolution approuvée autorisant l’enquête cite un rapport de l’Associated Press qui a révélé que la relation d’Almagro avec un membre du personnel d’origine mexicaine de deux décennies son cadet était un secret de polichinelle qui avait mis de nombreux membres de l’organisation basée à Washington mal à l’aise.

Almagro nie avoir jamais favorisé la femme avec des augmentations de salaire, des promotions ou toute autre décision liée à l’emploi.

Cependant, un diplomate régional suivant de près la situation a déclaré que les États membres avaient un certain nombre de doutes quant à la façon dont la femme avait gravi les échelons et pourquoi elle avait été mise en congé cette année lorsque des questions ont commencé à être posées sur la romance au bureau. Le diplomate s’est exprimé sous couvert d’anonymat pour discuter des délibérations internes de l’organisation.

Les dossiers d’emploi de l’OEA montrent que la femme, qui n’est pas nommée à la demande de l’OEA, a vu son niveau de rémunération augmenter quelque temps avant le 30 juin 2019 et son contrat à court terme prolongé en un contrat à long terme alors qu’elle sortait avec l’organisation. haut fonctionnaire. En cours de route, elle a commencé à être décrite dans des biographies en ligne, dont certaines publiées sur le site Web de l’OEA, comme la « conseillère principale » du secrétaire général.

L’enquête sur Almagro intervient après qu’une autre organisation régionale dominée par les États-Unis, la Banque interaméricaine de développement, a limogé cette année son président, l’ancien responsable de la Maison Blanche Mauricio Claver-Carone, pour des allégations similaires de favoriser un subordonné avec qui il aurait eu une relation intime. .

Almagro semblait peu soucieux de défendre son comportement lors de la session de vendredi, plaisantant à un moment donné avec le président du Suriname, qui était assis à côté de lui, que “vous devriez peut-être mener une enquête externe” après que le diplomate ait choisi le nom de son propre pays dans une boîte. pour commencer le vote par appel nominal.

Les États-Unis faisaient partie des 30 pays qui ont voté en faveur de la résolution de vendredi. Deux pays se sont abstenus.

Almagro a été élu à la tête de l’OEA avec un soutien quasi unanime en 2015 après avoir été ministre des Affaires étrangères dans le gouvernement de gauche de l’Uruguay. Et tout au long de son mandat, il a été confronté à des questions sur son style de leadership.

Dès le début, Almagro a fait cause commune avec les États-Unis en s’opposant aux gouvernements socialistes de Cuba et du Venezuela, imitant même une fois la ligne du président Donald Trump selon laquelle il n’exclurait pas l’utilisation de la force militaire pour destituer le président vénézuélien Nicolás Maduro – une position réprimandée même par les conservateurs américains. alliés.

Suivez Goodman sur Twitter : @APJoshGoodman

Joshua Goodman, l’Associated Press