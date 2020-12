L’organisation basée à Washington, DC, dont les 35 membres comprennent la plupart des pays de l’hémisphère occidental, a publié mercredi un rapport affirmant que les « crimes contre l’humanité » au Venezuela, y compris les meurtres extrajudiciaires et la torture de civils, ne font qu’empirer. depuis la première publication de l’OEA. ces résultats en 2018.

Le régime de Nicolás Maduro continue de réprimer la dissidence et d’attaquer les opposants présumés avec une force excessive, des détentions arbitraires, des tortures et des exécutions extrajudiciaires, selon le rapport. « Pendant ce temps, le régime a non seulement protégé les auteurs de la responsabilité réelle, mais les a souvent promus en raison de leur loyauté envers le régime, en particulier les hauts fonctionnaires qui sont les plus coupables. »

Le rapport estime qu’entre 2014 et 2020 au Venezuela, les forces de sécurité vénézuéliennes ou des groupes paramilitaires ont commis 18 093 meurtres, détenu 15 501 personnes dans le pays pour des raisons arbitraires et torturé des centaines.

En mai 2018, l’OEA a publié des conclusions de condamnation similaires, alléguant qu ‘«il y avait des motifs raisonnables de croire que des crimes contre l’humanité avaient été commis au Venezuela», étayés par des preuves dans les déclarations des témoins.

Malheureusement, depuis [the 2018] Le rapport a été publié, les crimes présumés contre l’humanité n’ont fait que croître et visent des millions de Vénézuéliens, directement et indirectement », a déclaré l’OEA dans sa mise à jour mercredi.

Le groupe n’est pas le seul à faire de telles allégations. En septembre, la principale organisation des Nations Unies pour les droits de l’homme a accusé Maduro et son cercle d’amis de participer à des « crimes contre l’humanité ». Le Conseil des droits de l’homme de l’ONU a également appelé à ce que les conclusions soient examinées par les tribunaux internationaux.

Bien que la CPI ait ouvert une enquête sur la situation au Venezuela en février 2018, elle n’a pas ouvert d’enquête formelle, comme l’OEA l’avait exhorté.

« Le rythme très lent de l’examen ne semble absolument pas affecté par les crimes généralisés, graves et dévastateurs commis », indique le rapport.

La CPI n’a pas répondu à une demande de commentaires.

Le procureur en chef du tribunal, Fatou Bensouda, « a agi d’une manière vraiment inexplicable en ne procédant pas à une enquête approfondie », a déclaré Jared Genser, l’un des auteurs du rapport et conseiller spécial de l’OEA sur la responsabilité de protéger contre le Washington Post. Il a déclaré que si Bensouda a exprimé « dans les documents de politique de son bureau que l’un des principaux objectifs est de promouvoir la prévention et la dissuasion et d’alerter les auteurs, » elle « est restée silencieuse sur le Venezuela ».

Par exemple, le rapport note qu’en 2019, le rapport de l’accusation sur la situation indiquait qu’entre avril et juillet 2017, 70 personnes au Venezuela avaient été tuées par les forces de sécurité ou des civils armés pro-gouvernementaux, et qu’entre 30 et 47 personnes avaient été tuées par les forces de sécurité. . ou des civils armés progouvernementaux du 21 au 25 janvier 2019. Cependant, l’OEA avait cité au moins 8 292 exécutions extrajudiciaires depuis 2014 dans son rapport de 2018, un chiffre confirmé par l’ancienne procureure générale vénézuélienne Luisa Ortega Díaz, qui fait défection du régime Maduro en 2017.

« Il est étonnant et inexplicable que le parquet ait sous-estimé à plusieurs reprises l’ampleur et l’étendue des actes répréhensibles », a déclaré Genser. «Vous ne faites pas simplement une erreur et sous-estimez la gravité des exécutions extrajudiciaires. Cela ne se produit pas par négligence. «

« Le régime au Venezuela a été autorisé à fonctionner en toute impunité pendant bien trop longtemps », a déclaré le secrétaire général de l’OEA, Luis Almagro, lors d’une conférence de presse mercredi qui a présenté le rapport. « Le tribunal a laissé tomber le peuple vénézuélien jusqu’à présent. »

Fondée en 1998 en tant qu’institution chargée de demander des comptes aux auteurs d’atrocités mondiales, la CPI a dans le passé été accusée de partialité et de passivité. Son pouvoir limité signifie, dans la plupart des cas, que ses enquêtes servent principalement de dissuasion et peuvent devenir la cible d’une grandeur géopolitique.

Le gouvernement de Maduro a apporté son propre cas à la CPI en février, dans laquelle des sanctions à grande échelle présumées par le gouvernement américain ont conduit à des ravages dans le pays qui équivalaient à un «crime contre l’humanité» et à une «arme de destruction massive».

La crise au Venezuela suscite l’indignation et l’inquiétude de nombreux pays et organisations de défense des droits de l’homme depuis des années. Sous le régime autoritaire de Maduro, le pays a plongé dans la pauvreté, entraînant des migrations massives et une maladie et une faim généralisées.

L’autocrate de gauche qui a succédé à Hugo Chávez en 2013 a resserré son emprise sur le pouvoir en empilant les tribunaux du pays, en punissant la dissidence et en utilisant l’armée vénézuélienne pour pratiquement écraser un mouvement d’opposition en plein essor.

La pandémie de coronavirus a exacerbé la situation, les groupes de défense des droits disant que le gouvernement utilise le virus comme excuse pour traiter avec les dissidents.

Depuis plus d’un an maintenant, les États-Unis et des dizaines d’autres pays ont reconnu le chef de l’opposition Juan Guaidó comme le chef du pays. Mais Maduro conserve le pouvoir.

Le président Trump a été dur avec le Venezuela, même en envisageant une intervention militaire pour évincer Maduro. L’OEA a également en danger utiliser la force militaire contre la dictature de gauche.