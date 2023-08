L’Odyssey, mais faites-en un aéroport. Une nouvelle pièce transforme la prose d’Homère en une épopée moderne

Selon les normes modernes, le théâtre en plein air de la ville de Syracuse, sur l’île de Sicile, dans le sud de l’Italie, est historique, mettant en scène des pièces sous le ciel nocturne depuis 1914.

Mais l’amphithéâtre, avec ses pierres scintillantes taillées dans la colline surplombant la ville portuaire, remonte en fait à bien plus loin – à environ 500 ans avant JC.

La Sicile faisait alors partie du plus grand empire grec, Magna Graecia, et le théâtre était l’un des plus grands du monde. Plus de 10 000 spectateurs assis sous le charme des tragédies écrites par Sophocle et Euripide et des comédies d’Aristophane jouées sur scène, les derniers rayons de soleil laissant place à la lune montante.

Cette même expérience magique se poursuit aujourd’hui grâce à l’Institut national italien du théâtre antique, dont les productions attirent des foules à guichets fermés. Et cet été, pour la première fois, son répertoire s’est élargi pour inclure de nouvelles interprétations d’autres œuvres anciennes. Parmi eux se trouve une nouvelle version d’Homère Odyssée appelé Ulysse, la dernière odysséeun spectacle de créations orales et de danse avec une bande sonore envoûtante du groupe folk-rock de Calgary Reuben and the Dark.

« Cette année a été une sorte d’expérience », a déclaré Valeria Told, qui a repris l’Institut en tant que surintendant en mai, avec des plans ambitieux pour faire tourner les productions dans le monde entier. « Utiliser du texte classique et le mélanger avec de la danse, du cirque, de la musique moderne et un groupe de folk-rock. »

La Dernière Odysséequi s’est déroulé en juin et début juillet, est leur principal essai.

Situé dans un aéroport – une réinterprétation actuelle des îles grecques où Ulysse (ou Ulysse) arrive, part et reste souvent coincé – c’est un mélange d’influences. Il s’agit notamment de Steven Speilberg Le terminal, La chorégraphie de Pina Bausch et les émissions de variétés télévisées italiennes, avec des refrains musicaux de Reuben and the Dark insufflant à tout cela une nostalgie et un sentiment d’appréhension.

« Il y a un certain sentiment dans toutes les chansons qui correspond vraiment aux scénarios de L’Odyssée et j’ai été un peu surpris par la façon dont je semblais écrire à partir de ce personnage », a déclaré le leader du groupe Reuben Bullock.

Les pierres originales du théâtre en plein air grec de Syracuse, vieux de 2 500 ans, sont encore visibles aujourd’hui, où les gens continuent de venir regarder des tragédies et des comédies grecques antiques. Ici, le public se rassemble pour Ulysse, La Dernière Odyssée, le 1er juillet. (Megan Williams/CBC)

Collaboration artistique italo-canadienne

Dans l’ancien poème, Ulysse s’éloigne triomphalement de Troie après un siège de 10 ans, rentrant chez lui à Ithaque, un voyage qui prend une autre décennie. En cours de route, lui et ses compagnons guerriers rencontrent des sorcières, des monstres borgnes et des sirènes qui tentent d’attirer les hommes jusqu’à leur mort – une scène pour laquelle Bullock a écrit une musique originale.

« Vous connaissez la beauté, la tentation, le mal et tout ça », a-t-il déclaré au téléphone depuis Calgary, où le groupe a joué dans le cadre d’une tournée dans l’Ouest canadien cet été.

Bullock dit que l’offre de collaborer à la production scénique de la Grèce antique est venue quelques années après qu’il ait tagué un poste d’un Routine de danse télévisée par le célèbre metteur en scène de théâtre italien et le chorégraphe Giuliano Peparini qui avait utilisé la chanson de son groupe Alléluia. Les deux ont échangé quelques messages. Puis l’année dernière, Peparini a demandé à Bullock s’il aimerait faire la musique pour son montage de L’Odyssée.

Reuben and the Dark, le chanteur et auteur-compositeur Reuben Bullock, se produit dans les studios de CBC à Calgary dans cette photo d’archive. Le groupe a fourni la bande originale d’Ulysses, The Last Odyssey. (Ellis Choe/CBC)

« Quand j’écoute sa musique, j’ai juste des images qui me viennent à l’esprit », a déclaré Peparini.

Peparini n’est pas le seul réalisateur à être captivé par la qualité cinématographique de la musique du groupe : les chansons de Reuben and the Dark peuvent être entendues dans des séries, des films et des bandes-annonces pour tout, de Le conte de la servante, L’anatomie de Grey, Resident Evil et Heartland pour Breaking Bad, Game of Thrones et le film Dolittle.

Peparini a déclaré que la gamme émotionnelle et les nuances du groupe étaient capables de transmettre les côtés les plus sombres et les plus impliqués du héros Ulysse. « Il veut voir des choses et beaucoup de ses compagnons meurent juste pour sa curiosité », a-t-il déclaré.

Pour La Dernière Odyssée, Peparini et Bullock ont ​​travaillé à distance, choisissant parmi le catalogue arrière de Reuben and the Dark. Bullock a également écrit quelques chansons originales et des compositions instrumentales.

Bullock avait une copie d’une traduction anglaise de Ulysse sur son étagère depuis des lustres et enfin le lire. Il a été frappé, a-t-il dit, par la modernité, la complexité et finalement l’humanité du héros grec – et par tout ce qu’il a trouvé de l’ancien voyageur dans sa propre écriture de chansons.

« C’était très intéressant de voir comment mon style d’écriture, et le personnage à partir duquel j’écris est également moi-même, ont beaucoup à voir avec cet homme perdu en mer, tourmenté et testé par le monde », a déclaré Bullock.

ÉCOUTEZ | Ruben et les Ténèbres : 8:09Playlist provinciale – rencontrez Reuben and the Dark Nous allons entendre des chansons du dernier album du groupe indie-folk de Calgary Reuben and the Dark, et avoir un aperçu derrière la musique avec le chanteur et auteur-compositeur Reuben Bullock. Le nouvel album, In Lieu Of Light, est sorti vendredi dernier.

La souffrance joue un rôle central

Francesco Morosi, 32 ans, l’érudit grec qui a traduit et écrit la pièce, a déclaré qu’il avait dépouillé le texte pour se concentrer sur les aventures individuelles que le héros raconte à l’aéroport à d’autres voyageurs bloqués.

« C’est plein d’émotions et de sentiments », a déclaré Morosi à propos de l’attrait durable du poème. « Et la souffrance joue un rôle central. C’est un homme qui souffre depuis 20 ans et il ne trouve même pas de réconfort dans la mémoire. A force de raconter ses souvenirs, on lui demande de souffrir deux fois. Donc on ne peut s’empêcher d’empathie. «

Le critique de théâtre italien Peppino Ortoleva est d’accord.

La musique envoûtante du groupe folk-rock de Calgary Reuben and the Dark a souligné le sentiment de nostalgie de The Odyssey, que le réalisateur et chorégraphe Giuliano Paparini a installé dans un aéroport actuel. (Megan Williams/CBC)

« Vous êtes ému non seulement par les épreuves d’Ulysse, mais aussi par le fait qu’il revit ses nombreuses tragédies, qui est l’un des aspects les plus modernes de la culture grecque – que la vie est imprévisible », a-t-il déclaré. « Contrairement à L’Iliade et bien d’autres tragédies, notre destin n’est pas défini. Ulysse traverse une série d’événements imprévisibles et c’est très moderne. »

La décision de transmettre l’histoire avec de la danse et une bande sonore moderne – sans parler de l’étrange flash kitsch de l’émission de variétés – a porté ses fruits, l’émission se vendant et environ un tiers des spectateurs de moins de 25 ans, supérieur aux 20 par cent en moyenne pour les tragédies, disent les organisateurs.

« Les tragédies sont faciles à vendre », a déclaré Valeria Told. « Mais nous voulons un programme plus large pour attirer un public plus diversifié. Des jeunes et surtout des étrangers. »

Des productions avec de la musique et du mouvement comme La Dernière Odyssée ne comptez pas sur les traductions, ce qui rend les émissions plus accessibles.

La prochaine étape, dit Told, consiste à faire appel à des réalisateurs étrangers et à rechercher des partenaires de production pour présenter ces nouvelles interprétations dynamiques d’œuvres anciennes à des publics en Europe, aux États-Unis et au Canada.

Ulysse, la Dernière Odyssée ouvre à nouveau en septembre en Sicile avant une tournée en Italie.