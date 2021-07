L’Odyssey G9 2020 de Samsung continue d’être reconnu comme le moniteur de jeu ultime – Samsung Global Newsroom

L’Odyssey G9 de Samsung continue de s’imposer comme un moniteur de jeu de premier plan, ayant reçu les éloges des principaux médias de l’industrie pour son design de pointe, son affichage et ses spécifications imbattables, et a été nommé meilleur moniteur de jeu dans l’édition 2021 des prestigieux European Hardware Awards. .

Dévoilé au CES 2020, le dernier moniteur de jeu incurvé ultra-large de Samsung combine une profondeur inégalée avec HDR 1000 et un design haut de gamme, le tout pour offrir aux joueurs une expérience incomparable. Plusieurs publications de technologie grand public et prix de design aux États-Unis et en Europe ont par la suite décerné à l’Odyssey G9 certaines de leurs plus hautes distinctions, soulignant la qualité d’image exceptionnelle du moniteur, son temps de réponse de 1 ms, son taux de rafraîchissement de 240 Hz et son innovation en matière de conception.

« Notre moniteur Odyssey G9 2020 est un exemple de l’expertise de Samsung dans le secteur pour fournir une qualité d’image imbattable aux joueurs », a déclaré Hyesung Ha, vice-président principal de l’activité d’affichage visuel chez Samsung Electronics. « Ces récompenses témoignent de notre travail acharné pour fournir les meilleurs moniteurs au monde aux consommateurs, qui continuent d’innover et de divertir.

Lisez la suite pour découvrir les raisons pour lesquelles l’Odyssey G9 continue de remporter des prix.

